10 нюансов, о которых стоит знать, прежде чем ехать в другую страну

Работники из сферы услуг в Японии не ожидают, что туристы буду оставлять им чаевые. Это может даже показаться странным или оскорбительным. Японцы чтят свое гостеприимство и уважают свой труд. Исключением могут быть гиды, привыкшие работать с иностранными туристами. Если вы все таки решите оставить чаевые, то лучше положить купюры в конверт и отдать его двумя руками, слегка поклонившись.