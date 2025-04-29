10 нюансов, о которых стоит знать, прежде чем ехать в другую страну
Нога на ногу и ступни в Турции
Во время посещения Турции нежелательно сидеть нога на ногу, это может быть воспринято как проявление неуважения, особенно по отношению к пожилым людям. В отеле, возможно, на подобные жесты не обратят внимания, а при прогулке в городе лучше быть аккуратнее. Сидеть в общественных местах, например, в кафе или ресторанах, показывая подошвы, считается неприличным.
Пятерня в Греции
Продемонстрировать пятерню в Греции - очень грубое оскорбление. Необходимо проявлять осторожность, особенно, когда машете рукой в знак прощания или приветствия, потому что в Греции это могут неправильно понять.
"Нет" в Турции и Греции
Каблуки в античных городах Греции
По античным городам Греции нельзя гулять в обуви на каблуках, особенно — шпильках. Подобная обувь может повредить поверхность многовековых сооружений. Археологические сокровища лучше исследовать в удобной обуви.
Чемоданы в старом городе Дубровника
В историческом центре Дубровника запрещено возить чемоданы на колесиках. Причина в том, что покрытие в старом городе состоит из каменной брусчатки. Чемоданы, колеса которых катятся по ней, создают дополнительное звуковое загрязнение. Поэтому чемоданы в этих районах следует носить в руках.
Бикини в центре Сорренто
В Сорренто купальные костюмы и плавки допускаются только на пляже, а за прогулку в таком виде в центре города можно получить немаленький штраф.
Табу на Капри
На острове Капри не рекомендуется носить сланцы вследствие шума и, как ни странно, стиля. На Канарских островах правила чуть мягче: противопоказана езда в сланцах, но на пляже их носить можно.
Чаевые в Японии
Работники из сферы услуг в Японии не ожидают, что туристы буду оставлять им чаевые. Это может даже показаться странным или оскорбительным. Японцы чтят свое гостеприимство и уважают свой труд. Исключением могут быть гиды, привыкшие работать с иностранными туристами. Если вы все таки решите оставить чаевые, то лучше положить купюры в конверт и отдать его двумя руками, слегка поклонившись.
Обувь в храмах в Тайланде
Первое правило этикета при входе в тайскую резиденцию, храм или дворец — снять обувь. Этот вежливый жест призван защитить помещение от грязи. Неуважительно не снимать обувь перед входом в тайские дома и храмы. В некоторых ресторанах также могут попросить снять обувь.
Ракушки в Таиланде
По многим причинам нельзя собирать ракушки и фрагменты кораллов в их естественной среде обитания. В первую очередь, это влияет на экологию региона. Кроме того, из-за глобального потепления популяция кораллов в Таиланде сокращается. За сбор и вывоз ракушек предусмотрен штраф или даже арест.
А в этой подборке мы собрали интересные истории о том, как заветное путешествие обернулось сюрпризом.
Комментарии
В Таиланде вообще очень за многое можно получить срок в тюрьме. Там лучше вообще ничего не собирать, особенно в парках и т.п.
Я, думаю, что собираясь в другую страну, люди читают о ней, о правилах и прочем. Чтоб не попасть в неловкое положение или штраф))
Познакомилась в Корее н_а о-ве Чеджу с корейцем. Он повел меня показывать достопримечательности. В храм, всячески извинясь, не позволил подняться по ступенькам н_а вход, ибо я не буддистка. Перелазила через какие-то цепи сбоку. И он вместе со мной )) Зато в храме научил молиться :)