10 популярных брендов, чьих основателей в лицо знают единицы
Часто нам кажется, что популярные современные бренды появились относительно недавно, и мы редко задумываемся, кто же именно их основал. На самом деле газировка Schweppes начала выпускаться еще в XVIII веке, а компания Colgate вышла на рынок в XIX веке. Мы решили узнать, какие же люди скрываются за появлением продуктов, которыми мы пользуемся до сих пор.
Клемент Л. Хирш (Whiskas)
Однажды молодой Клемент узнал, что владельцы хотят избавиться от щенка. Юноша выкупил малыша у хозяев, кормил его качественной едой и смог вырастить беднягу в здорового и крепкого пса. Это навело Хирша на интересную мысль, и в 1936 году, в возрасте 22 лет, Клемент основал собственную компанию Dog Town Packing Company по производству корма для собак и кошек. Позже Клемент дал этому предприятию другое имя: Kal Kan Foods. В 1968 году успешную компанию Хирша выкупила корпорация Mars, которая переименовала производство в Pedigree и Whiskas.
Иоганн Якоб Швепп (Schweppes)
Иоганн Швепп зарабатывал на жизнь ювелирным и часовым делом, но его настоящим увлечением была минеральная вода. Он мечтал создать установку, которая бы насыщала жидкость углекислым газом. Свои первые эксперименты Швепп начал проводить примерно в 1767 году и через несколько лет смог сконструировать аппарат, который производил "медицинскую воду". Сначала Иоганн предлагал напиток бесплатно докторам, чтобы те могли обеспечивать водой самых бедных пациентов.
В 1783 году Швепп начал производить газированные напитки на продажу, основав компанию Schweppes Company. Чтобы улучшить качество воды, Иоганн согласился на партнерство с Николасом Паулем и фармацевтом Герни Альбертом Гозе. Вскоре продукция Швеппа стала пользоваться популярностью, и владельцы решили открыть еще одно производство в Лондоне. Поначалу английский филиал приносил одни лишь убытки, но после того, как в 1794 году его газированную воду начали рекомендовать доктора, Швепп добился успеха. Кстати, именно он впервые использовал термин "содовая" в рекламе своей продукции.
В 1798 году Швепп отошел от дел и отправился путешествовать. Иоганн и по сей день считается пионером в изготовлении газированных напитков.
Уильям Ригли (Wrigley’s Spearmint)
Уильям Ригли прославился еще в 13 лет, продавая мыло своего отца в разных регионах страны. В конце концов молодой человек оказался в Чикаго и, имея всего $32 в кармане, решил основать собственную компанию. Ригли задумал торговать не только мылом, но и разрыхлителем. А чтобы заинтересовать покупателей, Уильям предлагал мятную жевательную резинку в подарок. Эта идея оказалась настолько успешной, что уже спустя год он создал два собственных бренда жвачки — Lotta и Vassar, а вскоре к ним добавились Juicy Fruit и Wrigley’s Spearmint.
Ригли тратил огромные деньги на рекламу своей продукции, и это чуть не привело его к разорению. Ситуацию изменил кризис 1907 года, когда цены на рекламу резко упали. Тогда Уильям значительно увеличил свои расходы на продвижение жвачки, что в результате окупилось. Более того, Ригли утверждал, что жевательная резинка не только успокаивает желудок, но и приводит в порядок нервы. В результате в 1911 году Wrigley’s Spearmint стала самой продаваемой жвачкой в стране.
Уильям Колгейт (Colgate)
С технологией мыловарения Уильям Колгейт познакомился еще в подростковом возрасте, когда его отец решил открыть предприятие по производству мыла и свечей. Уильям помогал своему родителю в этом деле. К сожалению, через пару лет бизнес разорился. Однако Колгейт не опустил рук и отправился в Нью-Йорк. Там молодой человек устроился практикантом на мыловарню.
В процессе обучения юноша заметил множество недочетов, которые мешали развитию предприятия. По окончании учебы Уильям решил основать собственное дело и разослал письма многим поставщикам в городе. В 1806 году Колгейт открыл свой бизнес по производству мыла, свечей и крахмала, который впоследствии получил название Colgate-Palmolive Company. Спустя 14 лет Уильям построил завод по производству крахмала и вскоре стал одним из самых преуспевающих людей в Нью-Йорке.
Юлиус Магги (Maggi)
В 23 года швейцарец Юлиус Магги унаследовал от отца мельницу. Однако молодой человек решил, что его фирма будет более успешной, если, помимо муки, они будут изготавливать и другие продукты. В те времена многие женщины стали выходить на работу, а потому на приготовление еды у них оставалось все меньше времени. Поэтому Магги начал производство готовых супов в банках и различных приправ.
Юлиус одним из первых понял, что для хороших продаж необходимо создать узнаваемый бренд, и поэтому выбрал желто-красную цветовую гамму. Магги также зарегистрировал 18 различных названий, которые можно было создать на основе его фамилии. В 1887 году, после того как Юлиус открыл завод в Австрии, его компания стала международной. Вскоре новые филиалы появись и в других европейских странах.
Томас Липтон (Lipton)
У отца Томаса Липтона была небольшая продуктовая лавочка в Глазго. Когда десятилетний Томас начал помогать родителю доставлять товары из порта в магазин, он впервые увидел суда и буквально влюбился в них. В 15 лет Томас устроился юнгой на пароход и за два года скопил достаточно денег, чтобы отправиться за океан.
В Нью-Йорке Липтон зашел в один из первых универмагов и был очарован увиденным. В огромном, богато украшенном зале царила чистота, за прилавками стояли вежливые продавцы-консультанты, а все товары продавались по фиксированной цене. Спустя пять лет Томас вернулся в родную Шотландию и решил открыть первый магазин. Липтон не только заключил контракты с фермерами, чем обеспечил более низкие цены на товары, но и придумывал совершенно потрясающие рекламные кампании для своих заведений.
Так Липтон привез самую большую головку сыра, чья окружность составляла четыре метра. Сыр был настолько огромным, что не пролез в дверь магазина, и его пришлось заносить через витрину. На этом Томас не остановился и рассказал покупателям, что внутри головки спрятаны золотые монеты, после чего все горожане мечтали купить хотя бы один кусочек. В 1890 году Липтон занялся продажей чая.
В те времена этот напиток пользовался большой популярностью, однако качество продукта оставляло желать лучшего. В одной упаковке смесь могла быть отличной, а в другой — заплесневелой. Чтобы решить эту проблему, Липтон купил собственные чайные плантации и начал контролировать всю цепочку производства. Так что его чай был одновременно недорогим и качественным. Томас добился потрясающих успехов в бизнесе, но другое его увлечение наделило его прозвищем "самый веселый неудачник в мире". Пять раз Липтон пытался выиграть престижную регату, но каждый раз его попытка заканчивалась неудачей. Однако упорство Липтона снискало ему всеобщую симпатию и любовь.
Михаэль Браун (Triumph)
В 1886 году Михаэль Браун вместе с Иоганном Готфридом Шпицхофером основал фирму по пошиву нижнего белья. Поначалу в компании трудились всего шесть швей. В 1902 году партнеры решили, что им требуется по-настоящему звучное имя, и назвали свое предприятие Triumph. Сейчас в компании работает более 30 тысяч сотрудников, но она до сих пор принадлежит потомкам Брауна и Шпицхофера.
Карл Фацер (Fazer)
Когда Карл Фацер заявил, что хочет стать кондитером, его отец был в отчаянии. Ему казалось, что с такой профессией молодой человек никогда не разбогатеет. Однако Карл настоял на своем, и его отправили учиться в Берлин и Париж. В 1891 году, когда Фацеру было всего 25 лет, он открыл в родном городе первое кафе. Заведение сразу обрело небывалую популярность, и спустя три года Карл смог основать собственную кондитерскую. Изначально на предприятии трудилось всего 18 человек. Рабочий день у них начинался в шесть утра а заканчивался поздно вечером. Сейчас продукция компании Fazer продается по всему миру.
Луиджи Лавацца (Lavazza)
В 1895 году 36-летний Луиджи Лавацца купил небольшой продуктовый магазин в центре Турина. В те времена владельцы сами обжаривали и смешивали различные сорта кофе, стараясь угодить постоянным покупателям. Луиджи делал это настолько искусно, что в 1910 году смог основать оптовую фирму по продаже кофе. Вскоре к бизнесу присоединились сыновья Лавацца, и в 1927 году на свет появилась компания Luigi Lavazza S.p.A., которая в конце 40-х годов прошлого века стала заниматься исключительно производством кофе. Сейчас фирмой управляет четвертое поколение семейства Лавацца.
Элена Рубинштейн (Helena Rubinstein)
Когда Элене Рубинштейн было 24 года, она перебралась из родного Кракова в Австралию к родственникам. Молочная кожа и стильный образ девушки сразу привлекли внимание местных барышень. Элена быстро распродала все свои кремы, которые привезла из Польши, а заодно поняла, что на косметике можно заработать неплохие деньги. Рубинштейн решила изготавливать средства на основе ланолина (животного воска), благо что овец, из чьей шерсти добывался продукт, вокруг было предостаточно. Чтобы замаскировать неприятный запах ланолина, Элена добавляла в кремы лаванду, водяную лилию и другие ароматные вещества.
Вскоре женщина нашла богатого поклонника, который был готов вложить деньги в ее предприятие, и открыла модный салон в Мельбурне. За 5 лет компания стала настолько успешной, что в 1908 году Элена перебралась в Лондон и создала там филиал, тем самым основав одну из первых международных косметических компаний. В 1915 году Рубинштейн открыла косметический салон в Нью-Йорке, и с этого началось ее многолетнее противостояние с другой известной женщиной в косметической индустрии, Элизабет Арден. Позже Рубинштейн говорила: «Если бы можно было совместить мою продукцию и упаковку Элизабет, мы бы завоевали весь мир».
Кстати, названия многих популярных брендов в переводе звучат совсем не так, как мы привыкли.