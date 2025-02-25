10 популярных брендов, чьих основателей в лицо знают единицы

Иоганн Швепп зарабатывал на жизнь ювелирным и часовым делом, но его настоящим увлечением была минеральная вода. Он мечтал создать установку, которая бы насыщала жидкость углекислым газом. Свои первые эксперименты Швепп начал проводить примерно в 1767 году и через несколько лет смог сконструировать аппарат, который производил "медицинскую воду". Сначала Иоганн предлагал напиток бесплатно докторам, чтобы те могли обеспечивать водой самых бедных пациентов.

В 1783 году Швепп начал производить газированные напитки на продажу, основав компанию Schweppes Company. Чтобы улучшить качество воды, Иоганн согласился на партнерство с Николасом Паулем и фармацевтом Герни Альбертом Гозе. Вскоре продукция Швеппа стала пользоваться популярностью, и владельцы решили открыть еще одно производство в Лондоне. Поначалу английский филиал приносил одни лишь убытки, но после того, как в 1794 году его газированную воду начали рекомендовать доктора, Швепп добился успеха. Кстати, именно он впервые использовал термин "содовая" в рекламе своей продукции.

В 1798 году Швепп отошел от дел и отправился путешествовать. Иоганн и по сей день считается пионером в изготовлении газированных напитков.