Я люблю и всю жизнь ношу серебро. Обручалка только из платины. Н а бижутерию сразу аллергия, желтое золото просто не нравится. И этот способ чистки, действительно, самый лучший 👍👍👍
10 секретов ухода за украшениями, которые реально работают
Украшения — это настоящее продолжение стиля, характера и настроения женщины. Даже самый обычный образ они могут превратить в эффектный и завершенный. Но как сделать так, чтобы аксессуары служили долго, не тускнели и не теряли своего очарования? Вот 10 лайфхаков, которые помогут сохранить красоту и блеск ваших любимых украшений.
1. Уксус, сода и фольга
Этот народный способ работает безотказно. Положите украшения на фольгу, добавьте немного соды и залейте уксусом. Через пару минут промойте водой — блеск возвращается почти мгновенно. Лайфхак отлично подойдет для серебряных украшений. Однако мы не рекомендуем использовать его для изделий с жемчугом или мягкими камнями.
2. Таблетка активированного угля
Чтобы сохранить первозданный вид бижутерии, нужно положить в шкатулку с украшениями таблетку активированного угля. Он поглощает влагу и серу из воздуха, а ведь именно они больше всего влияют на потемнение металла. Положите 1–2 таблетки в пористую упаковку или тканевый мешочек и оставьте в углу коробки. Так ваши изделия дольше останутся сияющими.
3. Детский шампунь
Если ваши украшения загрязнились, но вы боитесь их повредить, используйте детский шампунь. Разведите его в теплой (не горячей!) воде, окуните изделие и аккуратно почистите мягкой щеткой. Такой способ безопасен даже для деликатных материалов.
4. Салфетки из микрофибры
Заведите отдельную мягкую салфетку (например из микрофибры) для быстрой полировки. Это простой способ удалить пыль, отпечатки пальцев и вернуть сияние украшению за пару секунд. Храните такую салфетку в сумке или в ящике туалетного столика.
5. Зубная паста, как средство срочной помощи
Обычная белая зубная паста (не гелевая и без отбеливающих частиц) может помочь вернуть блеск серебру. Нанесите пасту, аккуратно потрите мягкой тряпочкой и промойте водой. Не используйте данный способ с золотом и украшениями с камнями.
6. Силикагель для защиты от влаги
Знаете те маленькие пакетики, что кладут в коробки с обувью и сумками? Не выбрасывайте их! Силикагель отлично впитывает влагу. Положите пару пакетиков в шкатулку — и украшения скажут вам спасибо. И помните, не стоит хранить украшения в ванной комнате, лучше выбрать для этого сухое и прохладное место.
7. Не носите украшения при занятиях спортом и уборке
Казалось бы, очевидно, но так часто забывается. Пот, агрессивные моющие средства и механическое трение повреждают покрытие и структуру украшений. Снимайте кольца и браслеты перед уборкой и тренировкой — это простая привычка, которая продлевает жизнь изделиям.
8. Используйте специальные подставки и органайзеры
В продаже есть специальные лотки, коробки и подвесные органайзеры для хранения украшений. Они не только удобны, но и позволяют вам видеть все содержимое. А если вы собираетесь в дорогу, используйте для хранения пластиковые контейнеры для таблеток. Это компактно, и каждое украшение будет на своем месте.
9. Украшения не любят парфюм и кремы
Наносите духи и уходовую косметику до того, как наденете украшения. Содержащиеся в них спирты и масла разрушают покрытие, окисляют металл и делают камни тусклыми. Дайте коже впитать средства, а уже потом надевайте любимые аксессуары.
10. Ночью — украшения тоже должны отдыхать
Снимайте украшения перед сном. Ночью можно зацепиться цепочкой, повредить замочек или погнуть изделие. Кроме того, коже тоже нужен отдых от металла.
Украшения ценят заботу. Чуть больше внимания — и они долго будут радовать вас блеском, напоминая о любимых моментах.
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Комментарии
Моим золотым серёжкам с фианитами уже 27 лет) Ношу их порой годами 24/7, не замечаю даже) И - т-т-т - ничего с ними не делается)
Я очищаю свои украшения с помощью тёплой воды, жидкого мыла и раствора аммиака, после ополаскиваю чистой водой и высушиваю. Можно ещё приобрести ультразвуковую ванночку и чистить драгоценности в ней, но лучше в ней очищать только изделия из серебра и золота без вставок или с бриллиантами, рубинами и сапфирами, а вот с изумрудами, опалами, бирюзой, жемчугом, перламутром, кораллами, янтарём - нельзя, иначе эти минералы или органические соединения могут разрушиться.