Чуть статью не закрыла, решила, что уже читала, когда опять про подруг увидела - вы уж подальше повторные истории прячьте.
12 историй об участливых людях, которые не смогли остаться в стороне
Иногда один добрый поступок способен изменить многое. Вернуть веру в людей или просто согреть душу. Наши истории доказывают: вокруг нас по-прежнему много тех, кто не останется в стороне. Правда, обстоятельства и исход у добрых дел бывают всякие.
- Так уж сложилось, что с подругами живем в одном районе. Решила подшутить немного. Написала: «Блин, срочно нужна помощь, выручай», — и после этого не читала сообщения и не отвечала. Думала, будут звонить, ругать за интригу, но... Через 30 минут все три были у меня на пороге: одна — с пачкой денег, вторая — с угощениями, третья — с аптечкой. В общем, поржали с наборов «экстренной помощи» и пошли есть пирожки. А то я их столько напекла, что девать некуда. Вот с ними-то мне помощь и была нужна. Заодно убедилась, что в экстренной ситуации меня точно поддержат. © Карамель / VK
- Пару месяцев назад папа попал в аварию. Долго лежал в больнице, потом началась реабилитация. Денег у нас и так не особо было, а тут вообще начался полный завал. Мама пахала на двух работах, я старалась помогать, как могла, но мы еле тянули. Однажды классная вызвала меня после уроков. Я думала, что из-за контрольной или пропусков, а она вдруг говорит: «Мы тут с ребятами посоветовались», — и достает пакет с продуктами и конверт. Там деньги. Немного, но для меня это было как целое состояние. Оказалось, мои одноклассники сами решили помочь: кто по чуть-чуть скинулся, кто продукты даже принес, чтобы я не тратилась. Я тогда вышла из школы, села на лавку и заплакала. Не потому что обидно, а потому что впервые за долгое время стало не так страшно. Теперь точно знаю: вместе можно пройти вообще все. © ШКогвартс / VK
- До зарплаты была еще неделя. На карточке по нулям. Думаю, ладно, кое-как протяну. Продукты-то есть, за квартиру заплатила, по быту ничего не нужно. И тут меня как током шарахнуло! Забыла выкупить мамино кольцо, которое заложила, потому что на стоматолога не хватало. Поняла, что единственная, к кому могу обратиться — моя подруга. Написала ей, объяснила ситуацию. Она была на работе, и я не надеялась, что быстро ответит. Но вдруг в течение часа подруга без лишних расспросов просто перевела мне деньги. Благодарна ей до сих пор. Она спасла мамино кольцо.
- Работала в кофейной палатке на улице. И вот вчера шеф позвонил и сказал, что меня увольняет, да еще и зарплату за последние две недели не собирается отдавать. Обидно до слез, ведь пахала там почти три года и в мороз, и в ливень, с температурой выходила. А тут вот так. В итоге психанула: заварила горячий шоколад и начала угощать всех подряд. Люди удивлялись, улыбались, благодарили. И, честно, за весь этот день я получила больше тепла, чем за все время на той работе. Наверное, это и был мой самый лучший рабочий день. © Не все поймут / VK
- Сын как-то пришел с улицы и принес с собой кота. Облезлого, грязного, старого, с плешью на боку и повидавшим все в этой жизни взглядом. Попросил оставить его дома. Я сразу говорю сыну: «Зайчик, ну ты посмотри на него, он же старый-престарый». А сын смотрит на меня серьезно-пресерьезно и спокойно так говорит: «Он всю жизнь жил в грязи и на улице. Пусть хотя бы старость у него будет нормальной. В тепле. По-человечески». И вот что ты скажешь после такого? Ничего. Только кивнула. Пустила. Прошло уже три месяца. Кот ест как не в себя, располнел, спит целыми днями и, если честно, выглядит лучше, чем я по утрам. Так что, как говорится, живет. И уходить пока явно не собирается. © Палата № 6 / VK
- Когда я уезжала учиться в другой город, родители сделали мне подарок — блокнот с советами. Они реально его сами написали, как небольшую инструкцию по выживанию. От мамы там были списки: что должно быть в аптечке, когда какие таблетки пить, как стирать, что делать, если сломался утюг. Все четко, по пунктам, даже с картинками. А от папы советы, скажем так, еще более «жизненные»: «Если вдруг совсем все плохо станет: сил нет, учеба бесит, парня бросила или просто фигово на душе — вари макароны, кидай туда две сосиски и три сверху сыр. Горячее ешь, запивай чаем. Все станет лучше, проверено». Честно, этот рецепт тогда не раз спасал меня. Сижу, бывает, реву над курсовой, потом вспоминаю и варю макароны. Работает. © Не все поймут / VK
- Реанимировали с сестрой полуживого стрижа, у которого диагностировали «сотрясение клюва». Поили подслащенной водой из шприца, кормили мясным фаршем. Спасибо девушке-орнитологу из местного зоопарка, которая сказала, что стрижи в неволе не живут и зоопарк таких не принимает. Отступать было некуда, и очень не хотелось, чтобы птичка погибла. Пациент улетел через два дня! Стриж вблизи очень похож на микроорла: лапы мохнатые и когтистые и профиль почти орлиный. Интересно, что чувствует врач-реаниматолог, когда людей из реанимации в общую палату переводят? © Подслушано / Ideer
- Плохо спала из-за работы допоздна. Всего три часа сна, и снова по коням. Забежала в магазин купить энергетик и что-то перекусить. Стою, выбираю из содержимого на полках, и тут раздается звонок на мой телефон: «Здравствуйте, машина с номером таким-то ваша? А не вы ли ключи потеряли?» Не было предела моему офигеванию, когда ключей в моем кармане не оказалось! Побежала сломя голову к машине, где меня ждал мой спаситель. Еще и отругал, что сумку внутри оставила. © Подслушано / Ideer
- Жила года три назад в чужом городе, достаточно большом, и совсем еще плохо его знала. Однажды уселась не на ту маршрутку, из денег ровно столько, сколько хватит на одну поездку домой. Вышла на краю города, благо там был супермаркет и достаточно людей. Я подошла к одному мужчине и попросила немного денег. Он не дослушал, улыбнулся, сказал: «Конечно», — и высыпал мне в руку монетки, даже лишние. Было так стыдно, думала, за попрошайку принял. Но до сих пор вспоминаю его с каким-то волнением и благодарностью. © Подслушано / Ideer
- Вчера мой муж отдал свою почку нашей дочери, у которой уже несколько лет были проблемы. При том, что моей дочери он не является родным отцом. Как только узнал, что может быть донором, сразу же дал согласие на операцию. Настоящий мужик, в отличие от «отца», который даже денег не предложил. © Палата № 6 / VK
- У нас в магазине забыли бумажник. Я нашла квитанцию об оплате и вычислила номер владелицы. Женщина была удивлена — она уже и не надеялась его найти. Дня через три явилась за ним, а дальше у нас был шок. Когда она пришла, то вместо благодарности давай скорее пересматривать, все ли на месте! А ведь я могла просто не звонить, а забрать себе. Противно от таких людей. © Подслушано / Ideer
- Купил новую симку. Через пару дней начала звонить какая-то бабушка и называть меня Сашей. Спрашивала, ел ли я, тепло ли оделся и как учеба. Я пытался объяснить, что я не Саша, но тут бабуля меня перебила и выдала: «Ты у нас такой скромный!» Теперь смирился. Сообщаю ей, что получил пятерку по геометрии, и обещаю, что надену шапку. Главное — чтобы человек был спокоен. А у меня появилось ощущение, что кто-то обо мне по-настоящему заботится. Даже если по ошибке. © Не все поймут / VK
Говорят, надо делать добро, и оно вернется. Но иногда этот принцип не работает: наоборот, добрые поступки оборачиваются полной неожиданностью.
Комментарии
Было дело не так давно. Где-то в феврале. Короче, вижу я, что женщина стоит возле магазина. Глаза закрыты. Подумал "мало ли что". Когда вышел с покупкой, она ещё стояла там (мама-то пошла деньги снимать в банк). Я спросил, всё ли в порядке, она попросила вызвать "скорую". Вызвал, жду. Звоню маме, чтобы сообщить, что задерживаюсь, мама подходит, дожидаемся "скорой" и сдаём пенсионерку врачам.