12 историй об участливых людях, которые не смогли остаться в стороне

Было дело не так давно. Где-то в феврале. Короче, вижу я, что женщина стоит возле магазина. Глаза закрыты. Подумал "мало ли что". Когда вышел с покупкой, она ещё стояла там (мама-то пошла деньги снимать в банк). Я спросил, всё ли в порядке, она попросила вызвать "скорую". Вызвал, жду. Звоню маме, чтобы сообщить, что задерживаюсь, мама подходит, дожидаемся "скорой" и сдаём пенсионерку врачам.