10 вещей, которые не понадобятся тем, кто хочет выглядеть эффектно этой осенью

Не все вещи в нашем гардеробе выгодно подчеркивают наши сильные стороны: что-то уже не в моде, что-то не идет лично нам. Чтобы разобраться с предметами одежды, время которых уже прошло, прислушайтесь к советам стилистов. Их свежий взгляд и ваша готовность к экспериментам позволят создать несколько эффектных образов, которые можно «выгулять» с удовольствием и комфортом. Статья содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Статья содержит элементы, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Оверсайз блейзеры и пиджаки

Этот тренд идет на спад. На смену ему приходит приталенный Х-силуэт с выраженными линиями плеча и бедер. Так что если вы ждали момента, чтобы показать талию — это он! Иногда достаточно подобрать подходящий ремень и присобрать оверсайз пиджак или блейзер на талии, чтобы ваш образ стал более актуальным.

Тренчи и плащи выше колена

В преддверии холодов стилисты разбирают осенние тенденции и советуют нам не носить короткие плащи и тренчи выше колена — это делает весь образ устаревшим. А вот длинные, прямого кроя — то, что нужно этой осенью! В этом сезоне их можно сочетать с балетками.

Платья с крупными цветами

С контрастными цветочными принтами на платье нужно быть аккуратными: они могут добавить вам с десяток лет. Выбирайте более деликатные расцветки. Можно стилизовать цветочные платья в стиле бохо, добавив к нему джинсовую куртку и, если вы достаточно смелы, — ковбойские сапоги. А когда вам хочется эффектного образа, можно остановиться на анималистичных принтах (леопард, зебра и т.д.), которые сейчас актуальны. Но речь идет не о ярких кислотных расцветках, а о цветах саванны в их природном варианте. Сочетайте анималистичные принты с пыльно-оливковым или серым.

Неброский и немаркий свитер

Конечно, этот самый свитер может выручить, когда нужно, недолго думая, надеть что-нибудь и побежать по своим делам. Но, возможно, стоит обратить внимание на вещи поинтереснее, ведь трикотаж может кардинально преобразить образ. Стилисты рекомендуют обратить внимание на любопытный тренд этой осени — трикотажные и вязаные вещи с открытыми плечами и широким мягким отворотом, особенно если вы хотите сбалансировать широкие бедра (отворот делает плечи визуально шире). А актуальные анималистические расцветки хороши и в вязаном исполнении.

Косуха с круглым воротом

По словам стилистов, кожаная куртка с круглым воротом способна превратить какой угодно образ в старомодный. В то время как косуха с английским воротником размера оверсайз добавит шика к любому наряду. Модники в сети подмечают, что этот тренд будет актуален и до конца 2024 года. Не стоит бояться экспериментировать с разными фасонами и текстурами.

Длинная туника

По мнению экспертов, длинная туника утяжеляет женский силуэт, а не скрывает недостатки фигуры. При этом подобный предмет гардероба может превратить привлекательную женщину в «тетеньку» в бесформенном одеянии. Взамен они советуют носить приталенные топы и рубашки базовых цветов, которые можно заправить в джинсы. А ремень сделает образ более легким и стильным.

Брючный костюм в паре с туфлями с закругленным носом

Многие женщины любят носить строгие костюмы, но, по словам модного эксперта, отсутствие верно подобранных аксессуаров и обуви могут сыграть в данном случае злую шутку. Образ не будет выглядеть роскошным, а наоборот, накинет его обладательнице пару лет. «Не нужно отказываться от костюмов! Есть простые способы обновить классику и сделать ее более современной. Советую сочетать пиджак с джинсами и лоферами. Разбавлять классические брюки игривыми кроссовками. Таким образом вы дополните классический стиль элементами повседневного и спортивного стиля, полностью адаптировав его к современности», — советует стилист.

Толстовка на молнии

Толстовка на молнии — удобная и практичная вещь в гардеробе. Ее всегда можно мгновенно накинуть на себя для того, чтобы быстро отправиться по делам. Но будем честными, эта вещь не подчеркивает достоинства фигуры и дешевит образ в целом, превращая привлекательную женщину, словно в «бедную родственницу». Эксперты считают, что подобная модель одежды старит. И советуют присмотреться к объемным теплым кардиганам с длиной, доходящей до бедер или ниже. Также не стоит бояться выбирать кардиганы ярких цветов.

Пальто с большим воротником

Пальто с большим воротником может добавить десяток лет. Альтернативой данному фасону может стать пальто с английским воротником, которое можно легко комбинировать с разными предметами гардероба.

Платье свободного кроя