10 идей, как одеться, когда утром холодно, а днем еще тепло

Настоящие модники, немного взгрустнув об ушедшем тепле, ощущают предвкушение от того, что прохлада дает возможность выгулять более сложные и интересные наряды: многослойные и яркие. Но и расставаться с летом пока не очень хочется. Поэтому актуальны образы с вещами, которые можно легко снять, если жарко, и наоборот — накинуть на себя, если похолодало. Вот несколько советов стилистов о том, как сочетать любимые летние вещи с осенними так, чтобы не вспотеть, не замерзнуть и при этом выглядеть на все сто.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Платье на тонких бретельках как верхний слой

Королева-Ведьма 4 дня назад Зачем? Просто - зачем? Что, нет нормальных платьев н_а осень? Давайте ещё сюда шорты н_а колготки, как в детсаду, да пуховик н_а купальник. - - Ответить

Осень — не повод прощаться с летними платьями. Но нужно их правильно стилизовать. Платье на тонких бретельках заиграет новыми красками, если под него надеть тоненькую водолазку, а если совсем прохладно — добавить сверху кардиган. Надевать его необязательно, можно просто накинуть на плечи.

Короткая куртка вместо кофты

Королева-Ведьма 4 дня назад "тренч или бомбер не спорят с другими предметами гардероба"



Ребят, если у вас в шкафу куртки со штанами спорят, то вам к доктору - - Ответить

В ветреную погоду накинуть что-то сверху бывает необходимо. Но длинную верхнюю одежду — тренч или пальто — часто сложно сочетать с другими элементами образа, например, с юбками макси, а короткая льняная куртка, укороченный тренч или бомбер не спорят с другими предметами гардероба и позволяют выглядеть стильно. Их можно носить с чем угодно — хоть с брюками, хоть с платьем.

Майка под летнее платье

Королева-Ведьма 4 дня назад Всё ещё жду, когда будет купальник под пуховик, ну - - Ответить

Если осень подарила почти летний день, но ветерок все же прохладный, можно вернуться к летнему платью на бретельках, но сделать образ интереснее с помощью майки. Главное, чтобы вырез майки совпадал с вырезом платья, чтобы получилось гармоничное сочетание. Как вариант — вместо майки наденьте белую футболку.

Свитер кроше

Криптозоолог мамкин 4 дня назад Как у вас бедро игриво и травматично вильнуло - - Ответить

Для такого переходного сезона, как начало осени, идеально подойдет свитер кроше. Его можно было носить и летними прохладными вечерами, а сейчас это тем более своевременная вещь. Его можно надеть и с трикотажной юбкой, создавая игру фактур, и с более тонкими юбками, играя с контрастами.

Тотал деним

Беспроигрышная классика — образ из джинсовых вещей, в которых будет комфортно. В них не холодно и не жарко, ведь деним словно создан для начала осени!

Собирать разнообразные ансамбли с рубашкой

Криптозоолог мамкин 4 дня назад Юбка из автомобильного коврика?

И колени уплыли в пол😁 - - Ответить

Рубашка универсальна: в ней не слишком жарко и не слишком холодно. А стильных образов с ней можно придумать много. Носите рубашку с льняными брюками, а если хочется более нежного образа, попробуйте сочетание рубашки с платьем-комбинацией или вязаной юбкой. В сентябре хорошо смотрится и джинсовая рубашка. А если сочетать ее с белыми брюками, получится крутой образ.

Подобрать юбку в пол

Юбка макси — решение для тех, кто не хочет выбирать между женственностью и комфортом. Она элегантно выглядит и не дает замерзнуть. Подсказываем удачные сочетания: льняная юбка с топом и блейзером, а также юбка-колонна с белой футболкой и рубашкой поверх. Хорошо смотрится и шелковая модель. Комбинируйте такую юбку с топом и жилетом на пуговицах, и получится отличный образ.

Надевать ботинки или сапоги с короткими юбками и платьями

Можно и осенью не отказываться от мини. Просто наденьте обувь потеплее. Подойдут обычные сапоги до колена, ботильоны или сапоги в ковбойском стиле. А в дождливую погоду будут стильно смотреться резиновые сапоги. Для создания контрастного образа можно подобрать платье в кукольном стиле.

Летние платья с вязаным жилетом

Если хочется необычного лука, замените кофту или кардиган на вязаный жилет. Наденьте его поверх летнего платья, и получится актуальный осенний образ, комфортный и модный.

Сочетать вещи из легких и плотных материалов

Королева-Ведьма 4 дня назад "Если хочется необычного лука, замените кофту или кардиган н_а вязаный жилет"



1) Если хочется, необычного лука, купите порей

2) Что такое кофта тогда?

3) Когда вы начнёте правильно употреблять глагол "заменить"? Не "заменить н_а что-то", а "заменить чем-то". Дайте адрес, пришлю вам в подарок Розенталя - - Ответить