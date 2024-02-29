11 любимых фильмов, на съемках которых актерам приходилось ой как несладко. А все из-за гримеров

Это сейчас в арсенале гримеров есть масса всевозможных средств и приспособлений, позволяющих превратить актера в нужного персонажа. А в прошлом столетии специалистам приходилось проявлять смекалку. Например, они использовали клей, зеленку и даже бензин в качестве грима. Мы решили разузнать, как киношники «колдовали» над образами героев наших любимых фильмов.

Морозко

Роль Настеньки досталась молодой фигуристке Наталье Седых, выступление которой режиссер Александр Роу увидел по телевизору. Наталья выглядела слишком юной, поэтому Роу попросил хорошенько ее загримировать. Девушке обвели глаза с помощью синих теней, а губы накрасили ярко-алой помадой. Чтобы добиться эффекта заиндевевших ресниц, гримеры красили их клеем, с помощью которого обычно прикрепляют бороды и усы актерам. Избавиться от него после съемок было очень сложно. Седых до сих пор с ужасом вспоминает, как отдирала его.

Старик Хоттабыч

Над гримом для фильма «Старик Хоттабыч» работал художник Василий Горюнов. Именно он придумал образ могущественного джинна, при этом на его создание ежедневно приходилось тратить 2 часа. И дело было даже не в окладистой бороде, просто актеру Николаю Волкову нужно было каждый раз вылепливать из специального пластилина нос и губы.

Любовь и голуби

Наталье Теняковой не было и 40 лет, когда ей предложили сыграть бабу Шуру в ленте «Любовь и голуби». Меньшов очень хотел видеть именно ее в этой роли. Он просил: «Натунечка, буквально один раз, для крупного плана мы соберем кожу на лице, намажем клеем, потом попудрим, добавим немного черного, и будет у нас баба Шура». Артистка пошла на такие жертвы, о чем впоследствии пожалела. Грим изрядно попортил ее кожу. Она деформировалась, и на лице женщины появились настоящие морщины. Чтобы привести кожу в порядок, Тенякова посещала косметолога.

Марья-искусница

Георгию Милляру за его карьеру удалось воплотить на экране немало сказочных персонажей. В молодости актер успел поработать бутафором, поэтому всегда ответственно подходил к вопросу нанесения грима. Перед каждой ролью Милляр безропотно сбривал волосы и брови, чтобы гримерам было проще «лепить» новое лицо. Но в одном фильме Георгий Францевич сумел обойтись практически без профессионального грима. Для роли Кваки в «Марьи-искуснице» его голову просто полностью обмазывали зеленкой. Сложно представить, что было с лицом актера после окончания съемок.

Цыган

Самых больших хлопот гримеров требовал образ Будулая, а именно его волосы. Дело в том, что актер Михай Волонтир во время работы над «Цыганом» снимался и в других фильмах, и в них не было места роскошной «цыганской» шевелюре. Потому артист ходил с короткой стрижкой, а волосы и бороду ему приходилось наращивать. Чтобы создать образ зрелого Будулая, специалисты смешивали белый грим с бензином и наносили на кудри персонажа. Бензин испарялся, и на голове актера появлялась «седина». А когда требовалось показать героя с черными как смоль волосами, шевелюру обрабатывали сажей.

Приключения Буратино

Диме Иосифову, который играл Буратино, пришлось сбрить волосы и брови, чтобы на их место можно было приклеить накладные. Каждое гримирование юного актера занимало примерно полтора часа. Больше всего проблем возникло с пенопластовым носом. У мальчика была подвижная мимика, поэтому в процессе нос пришлось укорачивать. К финалу он стал уже не таким длинным, как в начале. Всего за время съемок Дима умудрился испортить 45 носов.

Не легче было и Тане Проценко, которой досталась роль Мальвины. У девочки выпало несколько молочных зубов, так что ей пришлось поставить фарфоровые протезы. Тане выщипали и высветлили брови, ее лицо каждый день покрывали глянцевой пудрой, а еще приклеивали накладные ресницы.

Женитьба Бальзаминова

В этой кинокартине 47-летнему актеру нужно было сыграть Мишу Бальзаминова, которому по сценарию было всего 25. Вицин разработал грим для своего персонажа, причем настолько сложный, что сам мужчина потом называл этот фильм «Женитьбой Бальзамированного». Чтобы скрыть морщины, актер рисовал на лице сеточку и веснушки. А чтобы лицо выглядело более худым, Вицин сделал специальную смесь из шпатлевки и красной краски. Завершал образ вихрастый парик и чуть вздернутый нос — актер подклеивал его с помощью специальной ленты.

Человек-амфибия

Создатели фильма хотели, чтобы глаза главных героев, Гуттиэре и Ихтиандра, выглядели особенно яркими. Для этого использовались специальные лампы с зеленым и голубым фильтрами — их устанавливали слева и справа от лиц исполнителей ролей. Приборы подсвечивали глазное дно и окрашивали радужку в неземной цвет.

Влюблен по собственному желанию

По сценарию ленты главная героиня должна была быть худой, но актриса Евгения Глушенко предложила сделать ее пышной женщиной. Потому было решено запихивать под одежду персонажа валики из ваты. А чтобы превратить артистку в дурнушку, на ее лицо наклеивались «прыщи», а волосы смазывались подсолнечным маслом.

Иван Грозный

Перед Василием Горюновым, художником-гримером фильма «Иван Грозный», стояла очень сложная задача. Порядка 6 недель он вместе с режиссером и главным актером разрабатывал 16 образов, которые должны были передать внешность царя на разных этапах его жизни. Тяжелее всего Николаю Черкасову, игравшему Грозного, давался именно первый грим — он должен был превратить 40-летнего мужчину в 17-летнего юношу. Черкасову наклеивали нос, брови и ресницы, надевали парик, а еще закрепляли тонкие прозрачные ленточки на висках и за ушами. Перед съемками ленты туго натягивали и завязывали на затылке, из-за чего часть морщин разглаживалась. Однако, когда к концу рабочего дня Черкасова освобождали от лент, его морщины казались более выраженными, чем до этого. Николай даже начал опасаться, что раньше времени постареет.

Золушка