10+ досадных ошибок в ежедневном уходе, из-за которых мы потом мучаемся

Читать инструкцию уже после того, как что-то случилось, — это классика. Мы покупаем новое косметическое средство и напрочь игнорируем инструкцию, потому что убеждены, что уже все знаем. Однако в итоге, когда мы поступаем по наитию, все идет наперекосяк, и нам кажется, что мы зря потратили деньги. А ведь нужно было просто разобраться и не допускать ошибок. Содержит материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Размазывать тональный крем

Маруся 2 часа назад Ногти такой длины и формы, что страшно смотреть, как она ими около глаз манипулирует - - Ответить

Независимо от того, пользуетесь ли вы кистью, спонжем или даже руками, не размазывайте тональный крем по лицу. Из-за такой техники тон ляжет неровно: пятнами или полосками. Вместо этого нужно прихлопывающими движениями как бы вбивать средство в кожу. Такая техника позволит нанести тональный крем равномерным тонким слоем без проплешин.

Использовать кристаллический дезодорант в любое время

В последнее время дезодоранты в форме кристалла приобретают все большую популярность. Среди главных преимуществ выделяют высокую степень защиты, 100% безопасность и минимальный расход. Неудивительно, что многие после такого спешат попробовать нашумевшую «новинку». Вот только потом разочаровываются и утверждают, что шумиха вокруг средств − всего-навсего маркетинг. Но порой все дело в неправильном использовании. Фишка в том, что солевой дезодорант не блокирует запах. Он убивает бактерии на коже, что препятствует появлению запаха в принципе. Поэтому важно наносить такой дезодорант сразу после душа на чистые и чуть влажные подмышки. Если вы хотите воспользоваться им в течение дня или в промежутках между банными процедурами, то предварительно необходимо протереть подмышечные впадины спиртом. В противном случае кристалл и вправду не работает.

Наносить масло для тела на сухую кожу

Наверняка вы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда крем или масло для тела осталось на коже липким неприятным слоем, который пачкает одежду и все вокруг. Скорее всего, это происходило из-за того, что вы наносили средство на сухую кожу. Масла и кремы следует наносить на влажную кожу в течение 3-5 минут сразу же после душа. В это время поры расширены и впитают больше продукта.

Наносить тональную основу на неподготовленное лицо

Даже самый дорогой тональный крем, инструменты и превосходная техника не помогут добиться идеального покрытия, если не подготовить кожу к нанесению средства. Начать нужно с очищения. В противном случае — закупорка пор и привет, прыщи. Затем важно отшелушить ороговевшие частицы и после этого тщательно увлажнить кожу. Только после этих трех шагов следует наносить тональный крем.

Смешивать AHA и BHA кислоты с ниацинамидом

Кислоты в уходе становятся все более популярны. Эксперты говорят, что они борются с гиперпигментацией, уменьшают глубину морщин и многое другое. Однако мало кто говорит о том, что не все кислоты совместимы с другими активными веществами. Так, например, AHA и BHA кислоты нельзя сочетать с ниацинамидом. Дело в том, что у них очень разный pH. В итоге эти продукты снижают эффективность друг друга, а еще способствуют появлению раздражений. Но это не значит, что нужно выбрать что-то одно. Дерматологи говорят, что AHA и BHA кислоты можно использовать одновременно с ниацинамидом. Но нужно наносить их в разное время дня или чередовать.

Наносить увлажняющий крем похлопывающими движениями

Если тональный крем надо как бы вбивать в кожу, то вот увлажняющие средства нужно наносить аккуратными круговыми движениями сверху вниз до полного впитывания. Кроме того, важно помнить, что больше — не значит лучше. Использование слишком большого количества продукта может привести к его скатыванию. А так теряется эффективность средства.

Не давать средствам для ухода впитаться в кожу

Количество времени, которое нужно каждому продукту на то, чтобы впитаться и начать работать, зависит от его формулы, типа и качества. Но эксперты сходятся во мнении, что важно давать каждому продукту полностью впитаться в кожу. Это позволит наносить косметику более равномерно и не стирать точечные средства с зон, где они должны действовать.

Наносить масло на влажные волосы

Чаще всего масло, как и многие другие несмываемые средства, наносят на влажные или даже мокрые волосы. Однако в случае именно с маслами это неправильно. Парикмахеры говорят, что так как вода и масла не смешиваются, влага просто не позволит полезным веществам из масла проникнуть в стержень волоса и просто остается на его поверхности. Следует наносить масло исключительно на сухие волосы. Тогда ваши локоны будут защищены от повреждений и начнут красиво блестеть.

Сразу втирать сухой шампунь

Многие утверждают, что сухие шампуни только разводят больше грязи и остаются на волосах неприятным белым налетом. Однако это происходит из-за неправильного использования продукта. Чтобы сухой шампунь работал на 100%, нужно наносить его на расстоянии вытянутой руки от головы. После того, как вы нанесете средство по прядям, надо оставить его голове на минуту. За это время он впитывает жир и загрязнения. И только после этого следует втирать средство в кожу.

Перебарщивать с отшелушиванием

Отшелушивание — кислотами, пилингом или скрабами − важный этап бьюти-рутины. Оно помогает очистить поры, удалить омертвевшие клетки кожи и сделать ее гладкой. Однако злоупотребление этой процедурой может привести к обратному эффекту: раздражению и повреждениям. Стоит ограничиться 2-3 процедурами в неделю. А еще важно помнить, что отшелушивающие средства нельзя втирать в кожу.

Держать глиняную маску на лице до полного высыхания

Наверняка вы хотя бы раз наносили на лицо маску, уходили заниматься своими делами и забывали о ней на добрые минут 30. Такая практика в целом не очень полезна, но в случае с глиняными масками особенно. Дело в том, что после того, как глиняная маска высыхает, она начинает черпать влагу из вашей кожи. Это даже может привести к обезвоживанию. Поэтому лучше всего смывать ее до того, как она полностью высохнет.