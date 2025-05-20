11 переписок с мужчинами, которые сложно забыть, даже если захотеть

Народное творчество
8 минут назад

Очень часто мужчины, не зная, что ответить на сообщение или как начать диалог, придумывают остроумные, а порой даже по-настоящему шедевральные решения. Девушки в сети поделились такими диалогами с противоположным полом, представители которого удивили своей находчивостью или заставили смеяться до слез.

Мальчик: ты никуда не пойдешь в этом
Мужчина:

liliaputiya

Мальчик: не знает как начать диалог
Мужчина:

anastasiamusu

А это как называется??

knyagicheva.a
ucTepu4ka
2 часа назад

Бывший(ая) в пьяном угаре писанину устроил(а) под утро. Протрезвел(а), удалил(а)🤣

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Мальчик: привет, я подъехал
Мужчина:

velzot

По-настоящему оригинальный ответ

antondounar

«Засчитано!»

ploxoynik

«Между сообщениями ровно месяц💔»

zmeeda_

Мальчик: хватит истерить
Мужчина:

sbaizakova_

«Не всегда я злюсь и прям анализирую. Чаще улыбаюсь, конечно»

anatolyevna_larisa

«Все проснулись улыбнулись?»

helganotsaint

«Ну а что? Это нормальная причина для переписки!»

shynaraa13

Если вам интересно, какие сообщения могут оказаться настоящим сюрпризом для адресата, то читайте эту статью.

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