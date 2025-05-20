11 переписок с мужчинами, которые сложно забыть, даже если захотеть

Очень часто мужчины, не зная, что ответить на сообщение или как начать диалог, придумывают остроумные, а порой даже по-настоящему шедевральные решения. Девушки в сети поделились такими диалогами с противоположным полом, представители которого удивили своей находчивостью или заставили смеяться до слез.