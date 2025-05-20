11 переписок с мужчинами, которые сложно забыть, даже если захотеть
Народное творчество
8 минут назад
Очень часто мужчины, не зная, что ответить на сообщение или как начать диалог, придумывают остроумные, а порой даже по-настоящему шедевральные решения. Девушки в сети поделились такими диалогами с противоположным полом, представители которого удивили своей находчивостью или заставили смеяться до слез.
Мальчик: ты никуда не пойдешь в этом
Мужчина:
liliaputiya
Мальчик: не знает как начать диалог
Мужчина:
anastasiamusu
А это как называется??
knyagicheva.a
Бывший(ая) в пьяном угаре писанину устроил(а) под утро. Протрезвел(а), удалил(а)🤣
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Мальчик: привет, я подъехал
Мужчина:
По-настоящему оригинальный ответ
«Засчитано!»
ploxoynik
«Между сообщениями ровно месяц💔»
zmeeda_
Мальчик: хватит истерить
Мужчина:
«Не всегда я злюсь и прям анализирую. Чаще улыбаюсь, конечно»
«Все проснулись улыбнулись?»
helganotsaint
«Ну а что? Это нормальная причина для переписки!»
shynaraa13
"А он мне нужен?"😁 Напоминает анекдот про ежика с изолентой.
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Если вам интересно, какие сообщения могут оказаться настоящим сюрпризом для адресата, то читайте эту статью.
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