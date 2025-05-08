15 сообщений, которые оказались с тем еще сюрпризом
В мире, где лайки заменили улыбки, а переписки — живое общение, мы все чаще ловим себя на мысли: без сообщений — никуда. Кажется, наша реальность уже давно уместилась в экран смартфона и цепочку чатов. Но вдруг приходит одно сообщение — неожиданное, меткое, с такой дозой юмора, что ты будто просыпаешься.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Кстати, у нас есть еще одна подборка переписок, в которых сюжет лихо закручен.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слез / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слёз / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: zastryalvtripe / Pikabu
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Есть вопрос, конечно. Почему парень читает переписку девушки и отвечает за неё? Если она нормальная и верная, сама бы отказала другому.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu
Сообщения стали нашей новой реальностью, но даже среди них можно встретить нечто особенное, что поднимет настроение на целый день. Ведь некоторые люди не лишены хорошего чувства юмора и отлично демонстрируют это даже в переписке.