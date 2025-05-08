15 сообщений, которые оказались с тем еще сюрпризом

В мире, где лайки заменили улыбки, а переписки — живое общение, мы все чаще ловим себя на мысли: без сообщений — никуда. Кажется, наша реальность уже давно уместилась в экран смартфона и цепочку чатов. Но вдруг приходит одно сообщение — неожиданное, меткое, с такой дозой юмора, что ты будто просыпаешься.