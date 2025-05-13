Посмотрите, какими стали знакомые с детства сказочные герои в новых кинолентах

Одна из самых ярких кикимор на экране — кикимора Кухарочка из фильма Роу «Золотые рога» в исполнении незабываемой Веры Алтайской. Она и Бабе-яге дерзит, и с разбойниками кокетничает. А в конце и вовсе проникается сочувствием к главным героям и просто сбегает от Яги.

В сериале «Недетское кино» кикимору сыграла Александра Ребенок. Ее героиня совсем не похожа на болотных замарашек из прошлого. Правда, став модной красоткой Кики, свойственного этой нечисти коварства она не утратила.