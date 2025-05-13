Посмотрите, какими стали знакомые с детства сказочные герои в новых кинолентах
Сказочные герои сопровождают нас веками, но с течением времени их образы меняются. Особенно ярко это проявляется в современном кино: знакомые персонажи становятся противоречивее и подстраиваются под дух эпохи. Баба-яга больше не живет в избушке на курьих ножках — теперь она супергерой, спасающий мир. Мы решили сравнить сказочных героев из старых и свежих кинолент и выяснить, как изменились их образы с течением времени.
Кикимора
Одна из самых ярких кикимор на экране — кикимора Кухарочка из фильма Роу «Золотые рога» в исполнении незабываемой Веры Алтайской. Она и Бабе-яге дерзит, и с разбойниками кокетничает. А в конце и вовсе проникается сочувствием к главным героям и просто сбегает от Яги.
В сериале «Недетское кино» кикимору сыграла Александра Ребенок. Ее героиня совсем не похожа на болотных замарашек из прошлого. Правда, став модной красоткой Кики, свойственного этой нечисти коварства она не утратила.
Баба-яга
Одним из самых прорывных образов Бабы-яги стала картина Бориса Рыцарева «Веселое Волшебство». Добрую Бабу-ягу там сыграла неподражаемая Валентина Сперантова. Да, она все еще летает на метле. Но это единственное, что осталось от прежней злой Яги.
В современных фильмах образ Бабы-яги становится обаятельным и дружелюбным. В недавней экранизации Карена Захарова и Армена Ананикяна роль Бабы-яги ярко воплотила Людмила Артемьева. Ее героиня — настоящая супергероиня, противостоящая злу.
Кощей
Первый кинематографический образ Кощея Бессмертного на экране блестяще воплотил Георгий Милляр. В его исполнении Кощей предстает как воплощение абсолютного зла: безжалостный, могущественный и ужасающий.
Кощей Бессмертный Олега Табакова в фильме «После дождика, в четверг» стал совершенно новым воплощением зла, чем и запомнился зрителям разных поколений. Он больше не исхудавший старик, а упитанный, свежий и румяный персонаж в золотистом костюме.
В фильме 2023 года «По щучьему велению» образ Кощея сыграл Федор Лавров. Кощей в исполнении Лаврова — не безжалостный и злой чародей, а теплый, немного растерянный отец, пытающийся понять свою повзрослевшую дочь.
Василиса
Одной из самых популярных героинь сказочных фильмов по праву можно назвать Василису. Впервые зрители увидели ее в полнометражном фильме 1939 года «Василиса Прекрасная», созданном режиссером Александром Роу по мотивам сказки «Царевна-лягушка». Главную героиню в нем сыграла Валентина Сорогожская.
Василиса в киноленте 2023 года внешне, кажется, чем-то похожа на нее — убранные в строгую прическу волосы, большие глаза. Но у этой героини есть своя изюминка. Мила Ершова в сказке «По щучьему велению» сыграла энергичную Василису, которая никогда за словом в карман не полезет. А в сериале «Последний богатырь. Наследие» создатели решили познакомить нас со зрелой Василисой, которая и не первый год замужем, и уже двух детей воспитала.
Капризная царевна
В экранизациях сказки про Емелю эта героиня носила разные имена. В фильме «По щучьему веленью» 1938 года роль царевны-Несмеяны исполнила Софья Терентьева. Кстати, именно она в итоге и стала невестой главного героя, после того, как тот смог стереть угрюмое выражение с ее лица.
Царевна Анфиса, которую в сказке 2023 года сыграла Алина Алексеева, получилась взбалмошной и коварной особой. Из-за ее интриг Емелю отправляли в дальние и опасные путешествия. А суженой главного героя стала не царевна, а его верная спутница Василиса.
Финист
В 1975 году на экраны вышла кинолента Александра Роу «Финист — Ясный сокол». История о доблестном богатыре-пахаре стала настоящей жемчужиной советского кинематографа. Вячеслав Воскресенский, для которого эта роль стала дебютной, предстал в образе мужественного светловолосого героя. Финист в исполнении Воскресенского — защитник родной земли, благородный воин, стойкий и неизменный в стремлении творить добро.
В новой адаптации 2025 года образ Финиста воплотил Кирилл Зайцев. Его персонаж получился сложнее: им движет тщеславие и жажда похвалы. В поисках славы главный герой то и дело попадает в комичные и нелепые ситуации.
Марфушенька-душенька
Инна Чурикова в роли Марфушки — неподражаема. Ее игра настолько точная и колоритная, что сцену, где она с аппетитом грызет орехи, попросту невозможно забыть. Ее фразы уже давно стали крылатыми. Марфушенька-душенька у Чуриковой вышла одновременно и смешной, и обаятельной, несмотря на несносный и отрицательный характер.
В новом фильме роль Марфушки исполнит Виктория Серикова. Ей придется воплотить новый образ. Здесь сводные сестры Марфа и Настя не враги, а лучшие подруги. Вместе им предстоит сразиться с древним колдовством и растопить сердце Морозко.
Молодая Баба-яга
Киношники не раз задумывались над вопросом: «А какой была Баба-яга в молодости?» Первую молоденькую бабку-ежку можно увидеть в фильме-сказке «Огонь, вода и... медные трубы». Красотке всего каких-то сто лет и она очень хочет замуж за Кощея.
В сериале «Последний богатырь. Наследие», а также в фильме «Финист. Первый богатырь» молодую Ягу сыграла Юлия Пересильд. В истории про Финиста, которая стала приквелом ко всей франшизе «Последний богатырь», нам показали, историю становления героини.
Князь Гвидон
В 1966 году на большие экраны вышла прекрасная кинокартина «Сказка о царе Салтане» — одна из лучших экранизаций бессмертных сказок А.С. Пушкина. Статного и благородного князя Гвидона сыграл Олег Видов.
В киноленте 2026 года зрители увидят сказку в новой интерпретации братьев Андреасян. Князя Гвидона в этом фильме сыграет Алексей Онежен.
Царевна-Лебедь
Знакомую нам с детства Царевну-Лебедь в «Сказке о царе Салтане» сыграла Ксения Рябинкина. Фильм с ее участием был создан режиссером Александром Птушко и вышел в широкий прокат в 1967 году. Кстати, Рябинкина была не только актрисой кино, но еще и балериной. Возможно, именно поэтому ее героиня буквально «плыла поверх текучих вод» — прямо как у Пушкина.
Зато в 2021 году поклонники классической версии этой сказки явно испытали легкое потрясение. В сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» действие развернулось в современном мире. Царевич Елисей стал рэпером, золотой петушок — нейросетью, а Царевна-Лебедь в исполнении Олеси Судзиловской переместилась в мир постапокалипсиса, обросла перьями и лишилась волос.
Карабас-Барабас
В экранизации одного из самых любимых детских фильмов советского кинематографа, роль Карабаса-Барабаса блестяще исполнил Владимир Этуш. Его герой — тщеславный владелец кукольного театра, жадный до денег и грубый по отношению к своим подчиненным.
А вот в фильме 2026 года Карабаса-Барабаса сыграет Федор Бондарчук, и нам уже хочется посмотреть, каким образом куклы смогут обвести вокруг пальца строптивого злодея и вырваться из театра.
Как вы считаете, каким получится новый образ Карабаса-Барабаса в исполнении Федора Бондарчука? Узнаем уже после выхода картины 1 января 2026 года.
А здесь вы можете узнать, кто из актеров сыграет и других любимых героев в новом ремейке всеми любимой сказки.