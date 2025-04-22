11 секретов, благодаря которым селфи всегда будут получаться с первого раза

Многие гуру селфи советуют слегка опустить подбородок, чтобы он не так выделялся, а глаза казались больше. Однако у меня при этом сразу собираются складочки на шее, появляется второй подбородок, да и само лицо выглядит одутловатым.

Хотя во время съемки хочется отодвинуть лицо подальше от телефона, лучше, наоборот, вытянуть шею, слегка опустить подбородок и повернуть его в бок. А если делать снимок на вдохе, а не на выдохе, такую позу принять проще. Плюс тело в этот момент немного напрягается и выглядит более подтянутым. Надо отметить, что поначалу мне эта поза давалась не слишком легко. Всё время казалось, что я вытягиваю голову, как черепаха из панциря.