11 секретов, благодаря которым селфи всегда будут получаться с первого раза
Я не слишком люблю делать селфи, но родители живут в другом городе, видимся мы редко, и они с завидной регулярностью просят прислать свежие фотки. Любой неудачный снимок, понятное дело, вызывает искреннее волнение среди родственников. Поэтому я решила выяснить, как сделать селфи так, чтобы его потом не было страшно выложить в сеть или отправить близким
Не стоит забывать про шею
Многие гуру селфи советуют слегка опустить подбородок, чтобы он не так выделялся, а глаза казались больше. Однако у меня при этом сразу собираются складочки на шее, появляется второй подбородок, да и само лицо выглядит одутловатым.
Хотя во время съемки хочется отодвинуть лицо подальше от телефона, лучше, наоборот, вытянуть шею, слегка опустить подбородок и повернуть его в бок. А если делать снимок на вдохе, а не на выдохе, такую позу принять проще. Плюс тело в этот момент немного напрягается и выглядит более подтянутым. Надо отметить, что поначалу мне эта поза давалась не слишком легко. Всё время казалось, что я вытягиваю голову, как черепаха из панциря.
Стоит выбрать подходящий источник света
Правильно подобранный свет играет важную роль при съемке селфи. В идеале стоит найти естественный источник освещения — благодаря нему цвет лица будет выглядеть более натуральным. В свете ламп кожа приобретает неприятный желтоватый оттенок.
Любое окно в доме, если в него попадает солнечный свет, отлично подойдет. Главное — расположиться прямо напротив него, а не становиться боком, иначе на лице появятся резкие тени. Если съемка проходит в вечернее время, лучше выбрать источник света, расположенный на уровне лица. Освещение от потолочной люстры, к сожалению, безжалостно подчеркивает любые возможные несовершенства кожи. Так что фоткаться с неправильным светом — такое себе, а вот с естественным — огонь.
Лучше держать камеру подальше
Чем ближе человек подносит камеру телефона к лицу, тем сильнее искажаются пропорции. Щеки, подбородок и нос сразу кажутся больше, а шея словно исчезает. Если под рукой нет селфи-палки или треноги (как у меня), лучше держать телефон в вытянутых руках. Если хочется, чтобы в кадр попало только лицо, снимок всегда можно будет обрезать позже.
Обладатели больших и тяжелых телефонов могут закрепить устройство на книжной полке (некоторые даже приклеивают мобильник к вертикальным поверхностям с помощью специального скотча), а затем просто нажать кнопку. Так, кстати, можно попробовать сделать снимок и на более длительной выдержке. Но у меня телефон небольшой, и эти хитрости я на практике не проверяла.
Задний план может сыграть большую роль
В идеале в кадре должен быть один главный герой, на котором фокусируется внимание. Понятно, что иногда хочется сделать селфи на интересном фоне, но в этом случае кадр может получиться не слишком удачным.
В большинстве мобильных телефонов есть «портретный режим», который автоматически размывает задний план. Однако если в кадре остаются яркие предметы, то даже в размытом виде они будут невольно притягивать взгляд. В результате вместо продуманной композиции может получиться настоящий хаос.
Не следует задирать подбородок
Любая камера непроизвольно увеличивает объект, который расположен к ней ближе всего. Чтобы подчеркнуть лебединую шею, мы порой выпячиваем вперед подбородок, из-за чего он выглядит просто гигантским, а глаза сразу кажутся крошечными. Кроме того, хотя я и люблю свою шею, мне не слишком-то нравится сверкать раздутыми ноздрями, как норовистая лошадь.
Лучше смотреть прямо в камеру
Когда мы делаем селфи, кажется, что лучше смотреть на экран, чтобы сразу заметить все ошибки и выбрать максимально удачную позу. В результате взгляд на снимке получается несколько рассеянным — словно человек смотрит в безбрежную даль. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют направлять взгляд прямо в камеру. Правда, я об этом нюансе постоянно забываю и таращусь на экран, а потом оправдываюсь, что просто хотела изобразить мечтательный взор.
Высоко поднятые брови выглядят странно
Моя бабуля всегда говорила, что поклонники восхищались её большими голубыми глазами. Чтобы джентльмены случайно не проморгали эту самую выдающуюся черту, бабушка до преклонных лет отчаянно поднимала брови, из-за чего казалась скорее вечно изумленной, нежели соблазнительной.
Хотя приподнятые брови действительно делают глаза визуально больше, а выражение лица — более живым, лучше не перебарщивать с этим. Иначе на лбу появятся предательские складки, а сам образ получится несколько экзальтированным. В идеале стоит лишь слегка приподнять брови, задействуя все мышцы лица.
С фильтрами стоит обращаться осторожно
Я считаю, что нет ничего плохого в фильтрах — кто-то действительно пользуется ими виртуозно. Но собственное лицо, обработанное простейшими программами в телефоне, меня откровенно пугает. Перед тем как сделать селфи, я выбрала два фильтра: один убирал морщины, другой делал лицо более худым. Результат меня не вдохновил: физиономия казалась какой-то резиновой и мультяшной, словно ее нарисовал искусственный интеллект. Лучше уж останусь при своих морщинках.
Улыбка улыбке рознь
Я искренне завидую людям, которые умеют улыбаться, изящно демонстрируя зубы. У меня же при таком выражении лица появляется злобный оскал, напоминающий гримасы клоунов из фильмов ужасов. Любое лицо действительно выглядит привлекательнее с улыбкой, но важно, чтобы она была естественной. Если широкая улыбка дается с трудом, можно просто чуть приподнять уголки губ и слегка прищурить глаза.
Стоит поэкспериментировать с расположением камеры
При съемке селфи фотографы советуют держать камеру чуть выше уровня глаз, хотя всегда можно поэкспериментировать с различными ракурсами. Мне, например, точно не идет нижний, поэтому я всегда стараюсь поднять телефон повыше, чтобы глаза казались больше, щеки — меньше, а плечи — уже. Но в таких снимках напрочь исчезает шея, и кажется, что голова растет прямо из плеч. Лучше всего мне подходит вариант с чуть приподнятым мобильником.
Новичкам отлично поможет таймер
Для тех, кто делает селфи редко и не всегда помнит, какой именно ракурс и позы выглядят выигрышнее всего, отлично подходит функция таймера. Можно выставить любое количество секунд, а потом поэкспериментировать, найти самый выигрышный вариант и посмотреть в камеру или отвести глаза. Это неплохо работает и при плохом освещении, когда телефону требуется чуть большая выдержка для создания резкого кадра. То есть телефон не вздрогнет в руке при нажатии кнопки спуска.
Иногда даже отлично продуманное фото может испортить какая-то случайность. И некоторые кадры от этого становятся только лучше.