11 секретов итальянок, которые носят сумки так, что все оборачиваются вслед

Итальянки каким-то непостижимым образом всегда умудряются выглядеть свежо и элегантно, не важно, идут ли они в ближайший магазин за покупками или собираются на торжественное мероприятие. Не последнюю роль в этом играют и вдумчиво подобранные аксессуары. Мы решили узнать, каким сумкам отдают предпочтение жительницы Италии и как это помогает им создать необходимый образ.

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Сумки в Италии покупают на века

Итальянка никогда не выйдет из дома без своей любимой сумочки. Причем этот аксессуар не обязательно должен быть последней модной новинкой или стоить безумных денег. В первую очередь, изделие должно быть качественным и прослужить как минимум пару десятилетий.



В Италии дамские сумки считаются фамильной ценностью и передаются из поколения в поколение. Поэтому барышня вполне может дефилировать с аксессуаром, который достался ей по наследству от бабушки или мамы. Те же, у кого фамильного аксессуара нет, зачастую подыскивают что-то подходящее на блошиных рынках или в антикварных магазинах.

Лучше одна дорогая сумочка, чем много дешевых

Женщины в Италии предпочитают не забивать шкафы сумочками разнообразных размеров и цветов. Некоторые вообще могут каждый день щеголять с одним и тем же аксессуаром. Просто итальянки предпочитают выбирать дорогие изделия из качественной кожи, отдавая предпочтение работе местных дизайнеров. Сумочки классической формы, окрашенные в нейтральные тона, хорошо сочетаются практически с любым нарядом.

Дизайнерское изделие сочетают с расслабленным стилем

Итальянки отнюдь не всегда носят иключительно дорогую и нарядную одежду. Футболки и джинсы пользуются тут такой же популярностью, как и во всем остальном мире. Но с помощью одной детали можно облагородить даже такой наряд. Поэтому многие женщины спокойно добавляют дизайнерскую сумку к повседневному гардеробу, что совершенно меняет их образ. Так, с джинсами отлично сочетаются яркие клатчи или сумки через плечо.

Итальянки предпочитают выбирать изделия местных дизайнеров

Хотя может сложиться впечатление, что итальянки покупают исключительно кожаные сумочки, это не совсем так. В последние годы популярностью пользуются вязаные изделия, выполненные в ярких цветах. Причем эти аксессуары отлично держат форму и отличаются прочностью. Другой вариант, подходящий для летних деньков, — это плетеные сумки и клатчи. Дизайнерские аксессуары из соломы производят в разных уголках Италии, но самые известные мастерские находятся в Тоскане. Соломенная сумка — идеальный аксессуар для прогулки по пляжу или променаду.

С яркими платьями здесь носят небольшие сумки

Вуглускр 1 час назад Ага. Вот только это не взаимозаменяемые вещи. Большие сумки обычно берут потому, что в них что-то надо сложить. Ну, или выдайте мне специального человека, чтоб за мной таскал всё содержимое. Тогда, так уж и быть, буду ходить с ридикюльчиком. - - Ответить

В Италии считают, что нет ничего более очаровательного, чем летнее платье, подобранное по фигуре. Причем оно не обязательно должно быть однотонным. Итальянки любят сочные цвета и интересные принты, главное, чтобы наряд подчеркивал все достоинства женщины. С такими красочными нарядами женщины здесь носят небольшие, однотонные сумочки. Слишком громоздкий аксессуар будет только привлекать к себе внимание, и в результате платье на его фоне просто потеряется.

К шортам итальянки подбирают сумку тоут

Еще пару лет назад итальянки с подозрением относились к шортам и никуда, кроме как на пляж, их не надевали. Однако в последнее время шорты все чаще мелькают и на улицах города. Чтобы ансамбль выглядел элегантнее, шорты здесь носят с яркими клатчами. Если же итальянка хочет придать образу солидности или добавить ему деловую нотку, она захватывает из дома классическую сумку тоут, поддерживающую жесткую форму.

В Италии не слишком жалуют рюкзаки

Барышня с рюкзаком, перекинутым через плечо, на итальянских улочках выглядит как туристка. Здесь предпочитают носить все необходимые мелочи в объемных сумках. Если итальянка и покупает рюкзак, то выбирает изделие из кожи в стиле бохо. Такой аксессуар, украшенный яркими и необычными деталями, хорошо сочетается с повседневной одеждой.

Добавляют наряду красок с помощью сумки

Итальянки всегда стараются подбирать наряд, подходящий к тому или иному случаю. Так, в некоторых компаниях существует негласный дресс-код, и появляться на работе в ярком платье считается просто неприличным. Специально для этого существует другое любимое сочетание: однотонный наряд и броская красная сумка. Подобный ансамбль выглядит необычно, элегантно и сразу выделяет барышню из толпы.

К классическим черным нарядам здесь подбирают что-то интересное

Хотя итальянки искренне любят яркие наряды, черным цветом они тоже не пренебрегают. Например, в элегантном темном платье здесь можно появиться даже на свадьбе. Чтобы ансамбль смотрелся более выигрышно, в пару к нему подбирают аксессуар светло-бежевого или бледно-розового цвета. Поэтому если итальянке нужно подобрать сумочку под такой наряд, черную сумку она, скорее всего, оставит в магазине и приглядится к другой расцветке.

С деловыми нарядами итальянки обычно носят объемные сумки

По мнению итальянок, с брючными костюмами лучше всего выглядят большие сумки тоут. Главное, аксессуар не должен быть бесформенными, иначе образ будет казаться неряшливым. Если барышня не хочется выглядеть излишне официально, тоут можно спокойно заменить на сумку среднего размера: клатч или аксессуар, который носят через плечо.

Итальянки предпочитают элегантные сумочки

Для итальянок сумочка — не просто предмет, в котором хранятся все необходимые мелочи. Этот аксессуар легко может добавить изюминки наряду и завершить желаемый образ. Сумка не обязательно должна быть дизайнерской, основной критерий подбора здесь — элегантность. Именно поэтому итальянки в основном покупают классические изделия из дорогих материалов, которые отличают строгие линии.