11 звезд, которые показывают, что вовсе не обязательно следовать модным правилам, чтобы выглядеть бесподобно

На левом фото у нее нога из босоножки уползла вперед и пустая пятка видна)
-
-
Ответить
Некоторое время назад модные журналы пестрили статьями на тему модных табу. Заголовки гласили: не носи это, не носи то, это модно, а это устарело. Но что хорошо для одного, может не сработать для другого. И совсем не обязательно следовать общепринятым правилам, чтобы выглядеть стильно. Наши героини — живое тому доказательство.
На левом фото у нее нога из босоножки уползла вперед и пустая пятка видна)
На правом фото ребус: угадайте, какой из трех предметов гардероба - лишний?
И хотя общество до сих пор диктует женщинам, как им одеваться, многие правила постепенно теряют актуальность. Некоторые запреты можно и нужно нарушать.