11 звезд, которые показывают, что вовсе не обязательно следовать модным правилам, чтобы выглядеть бесподобно

Некоторое время назад модные журналы пестрили статьями на тему модных табу. Заголовки гласили: не носи это, не носи то, это модно, а это устарело. Но что хорошо для одного, может не сработать для другого. И совсем не обязательно следовать общепринятым правилам, чтобы выглядеть стильно. Наши героини — живое тому доказательство.