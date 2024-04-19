11 звезд, которые показывают, что вовсе не обязательно следовать модным правилам, чтобы выглядеть бесподобно

Дизайн
24 минуты назад

Некоторое время назад модные журналы пестрили статьями на тему модных табу. Заголовки гласили: не носи это, не носи то, это модно, а это устарело. Но что хорошо для одного, может не сработать для другого. И совсем не обязательно следовать общепринятым правилам, чтобы выглядеть стильно. Наши героини — живое тому доказательство.

В арсенале Риз Уизерспун есть как тонкие, так и широкие ремни. Последние, вопреки распространенному мнению, ничуть не портят миниатюрную фигуру актрисы

© Your Place or Mine / Hello Sunshine and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Несмотря на небольшой рост, Сальма Хайек не избегает обуви на массивной платформе, как это советуют стилисты. И выглядит в ней так же безукоризненно, как в изящных босоножках

DDNY/Broadimage /EAST NEWS, Stephen Lock / i-Images/EAST NEWS

Эмилия Кларк доказывает, что миниатюрным девушкам не стоит опасаться крупных принтов. Актриса выглядит одинаково роскошно и в платьях с аккуратным узором, и в одежде с крупным рисунком

Jordan Strauss/Invision/East News, NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

В случае высоких женщин экстремальное мини излишне удлиняет ноги — может быть, мы бы и поверили в это, если бы не изумительная Гвендолин Кристи

Charles Sykes/Invision/East News, David Thompson/Sipa USA/East News

А прекрасная Зендея опровергает другое правило: на высоких девушках монохром чересчур вытягивает силуэт

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

В гардеробе Приянки Чопры есть место как одежде с V-образным вырезом, так и нарядам с высоким горлом. Последние, вопреки опасениям модных экспертов, абсолютно не портят роскошную фигуру актрисы

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News

Говорят, дамам с бледной кожей стоит обходить стороной оттенки, слишком близкие к цвету кожи. Обворожительная Кейт Бланшетт не считает нужным следовать категоричным правилам. И правильно делает

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Ollivier-MF/ABACA/EAST NEWS

Зои Кравиц доказывает: обувь с ремешком в области щиколотки не обязательно «режет» ноги

Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Келли Брук — яркий пример того, что обладательницы пышных форм отлично смотрятся как в идеально сидящей по фигуре вещах, так и в одежде свободного кроя

SOPA Images/Sipa USA/East News, SOPA Images/Sipa USA/East News

По мнению экспертов моды, платья с заниженной талией способны нарушить пропорции. Но очаровательная Руни Мара не боится идти против правил и выглядит изумительно в любом наряде

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

А великолепная Эшли Грэм доказывает, что вовсе не обязательно носить корректирующее белье, чтобы выглядеть идеально

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

И хотя общество до сих пор диктует женщинам, как им одеваться, многие правила постепенно теряют актуальность. Некоторые запреты можно и нужно нарушать.

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

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