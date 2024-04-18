14 пар знаменитостей, которые выбрали максимально похожую одежду, но выглядели вообще по-разному
Для выхода на красные дорожки известные девушки, как правило, выбирают вещи известных брендов. И с одеждой, как и со всем остальным в мире, — сложно найти что-то такое, чего еще ни у кого не было, независимо от страны. Поэтому иногда кажется, что многие знаменитости надевают абсолютно одинаковые вещи, но даже максимально похожие или одинаковые наряды на разных женщинах по итогу смотрятся по-разному.
Вероника Ферраро и Дженнифер Лопез
Екатерина Шпица и Инна Маликова
Полина Максимова и Марго Робби
Ким Кардашьян и Ольга Бузова
Ну это конечно... платье человека-хромакея в лучшем случае. У Ким хоть было на что его натянуть.
Нюша и Кайли Дженнер
Согдиана и Мелисса Джоан Харт
Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер
У Кайли все-таки фигура более способствует ношению таких открытых лифов.
Мерьем Узерли и Лянка Грыу
Ксения Бородина и Эшли Грэм
Лора Хэддок и Нина Добрев
Анастасия Волочкова и Ева Лонгория
Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева
Кэти Перри и Эмилия Кларк
Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян
Для того, чтобы выглядеть на дорожках идеально, актрисы и певицы обращаются к стилистам. Но у самых обычных девушек и женщин такая возможность есть далеко не всегда, да и желания такого может не возникнуть. Поэтому легче просто запомнить несколько модных приемов и пользоваться ими самостоятельно.
Комментарии
Наши девушки выглядят шикарней, платья смотрятся естественней и уместней.