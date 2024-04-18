14 пар знаменитостей, которые выбрали максимально похожую одежду, но выглядели вообще по-разному

Дизайн
1 час назад

Для выхода на красные дорожки известные девушки, как правило, выбирают вещи известных брендов. И с одеждой, как и со всем остальным в мире, — сложно найти что-то такое, чего еще ни у кого не было, независимо от страны. Поэтому иногда кажется, что многие знаменитости надевают абсолютно одинаковые вещи, но даже максимально похожие или одинаковые наряды на разных женщинах по итогу смотрятся по-разному.

Вероника Ферраро и Дженнифер Лопез

Kazuko Wakayama/KCS/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Екатерина Шпица и Инна Маликова

Полина Максимова и Марго Робби

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ким Кардашьян и Ольга Бузова

Invision/Invision/East News
Алиса
21 минута назад

Ну это конечно... платье человека-хромакея в лучшем случае. У Ким хоть было на что его натянуть.

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Нюша и Кайли Дженнер

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Согдиана и Мелисса Джоан Харт

Юлия Гаврилина и Кайли Дженнер

Алиса
46 минут назад

У Кайли все-таки фигура более способствует ношению таких открытых лифов.

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Мерьем Узерли и Лянка Грыу

Tarakanov Vadim/East News

Ксения Бородина и Эшли Грэм

Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Лора Хэддок и Нина Добрев

AFP/EAST NEWS, PacificCoastNews/EAST NEWS

Анастасия Волочкова и Ева Лонгория

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS

Падма Лакшми и Ляйсан Утяшева

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Tarakanov Vadim/East News

Кэти Перри и Эмилия Кларк

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Для того, чтобы выглядеть на дорожках идеально, актрисы и певицы обращаются к стилистам. Но у самых обычных девушек и женщин такая возможность есть далеко не всегда, да и желания такого может не возникнуть. Поэтому легче просто запомнить несколько модных приемов и пользоваться ими самостоятельно.

Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News

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