14 пар знаменитостей, которые выбрали максимально похожую одежду, но выглядели вообще по-разному

Для выхода на красные дорожки известные девушки, как правило, выбирают вещи известных брендов. И с одеждой, как и со всем остальным в мире, — сложно найти что-то такое, чего еще ни у кого не было, независимо от страны. Поэтому иногда кажется, что многие знаменитости надевают абсолютно одинаковые вещи, но даже максимально похожие или одинаковые наряды на разных женщинах по итогу смотрятся по-разному.