12 актеров, которых вы видели сотни раз, но в ранних ролях — едва ли

Кино
4 часа назад

Многие актеры, которых мы знаем по зрелым и харизматичным ролям, когда-то были совсем другими — молодыми, неопытными и, в некоторых случаях, неузнаваемыми. В этой подборке — кадры из их ранних работ, которые показывают, с чего начинался их путь к славе.

Наталья Андрейченко

Такой ее полюбили. А такой никто и не помнит

  • «Степь», 1977 год.
  • «Мэри Поппинс, до свидания», 1983 год.

Инна Чурикова

  • «Тучи над Борском», 1961 год.
  • «Мятный пряник», 2020 год.

Эраст Гарин

  • «Золушка», 1947 год.
  • «Джентельмены удачи», 1971 год.

Михаил Пуговкин

  • «Корабли штурмуют бастионы», 1953 год.
  • «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.

Валентин Гафт

  • «Русский сувенир», 1960 год.
  • «Мастер и Маргарита», 1994 год.

Георгий Вицин

  • «Запасной игрок», 1954 год.
  • «12 стульев», 1976 год.

Юрий Никулин

  • «Девушка с гитарой», 1958 год.
  • «Чучело», 1983 год.

Нонна Мордюкова

Такой помнят все. А такой — единицы

  • «Женитьба Бальзаминова», 1964 год.
  • «Чужая родня», 1955 год.


Иннокентий Смоктуновский

  • «Ночной гость», 1958 год.
  • «Заколдованные», 1994 год.

Нина Усатова

  • «Вот моя деревня...», 1985 год.
  • «Комета Галлея», 2020 год.

Олег Басилашвили

  • «Горячая душа», 1960 год.
  • «Мастер и Маргарита», 2005 год.

Людмила Шагалова

  • «Не имей 100 рублей...», 1959 год.
  • «Женитьба Бальзаминова», 1964 год.

Кстати, мы тут пофантазировали и представили, как могли бы жить голливудские актеры, если б они росли на соседней улице.

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