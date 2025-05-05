12 актеров, которых вы видели сотни раз, но в ранних ролях — едва ли

Многие актеры, которых мы знаем по зрелым и харизматичным ролям, когда-то были совсем другими — молодыми, неопытными и, в некоторых случаях, неузнаваемыми. В этой подборке — кадры из их ранних работ, которые показывают, с чего начинался их путь к славе.