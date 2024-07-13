12 актрис, которым плевать на собственную красоту, если просят сыграть мымр и кикимор всяких

Сняться в роли красотки согласится почти каждая. А как насчет того, чтобы привлекательной женщине отдаться в руки гримеров и предстать перед публикой в роли персонажа с не самой приятной внешностью? Многие актрисы с легкостью принимают такой вызов и доказывают, что главное - талантливо сыграть. А то, что образ отталкивающий... Так это даже интереснее!

Вера Алтайская в роли дочки Бабы Яги, «Огонь, вода и... медные трубы»

Настасья Самбурская в роли Жабы Жабовны, сериал «Недетское кино»

Светлана Ходченкова в роли Бастинды, «Волшебник Изумрудного города»

Елена Яковлева в роли Бабы Яги, «Последний богатырь»

Ирина Безрукова в роли адвоката, сериал «Лучик»

Светлана Рябова в роли Анны, кинофильм «Не хочу жениться»

Валентина Кособуцкая в роли Бабы Яги, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Валентина Талызина в роли подруги Нади, «Ирония судьбы или с легким паром»

Анна Михалкова в роли Веры Павловны, «Оторви и выбрось»

Людмила Гурченко в роли Устинки, «Женитьба Бальзаминова»

Марина Дианова в роли Бабы Яги, «Сергий против нечисти. Яга»

Елена Подкаминская (на фото снизу) играла во втором сезоне сериала Ягу в молодости, но отказалась превращаться в Ягу в старости из-за сложного пластического грима. И эту «часть» роли сыграла Марина Дианова. Именно она сидела по 4 часа, пока гримеры справлялись со своей работой.

Лукерья Ильяшенко в роли Кати Земцовой, "Сергий против нечисти. Яга"