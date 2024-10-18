12 бюджетных приемов, благодаря которым маленькая комната кажется просторнее

Создание подходящего интерьера для крохотной спальни или кухни кажется непростой задачей. Ведь в помещении нужно уместить всю необходимую мебель, при этом хочется, чтобы оно выглядело стильно и интересно. К счастью, существуют различные визуальные трюки для увеличения комнаты, не требующие солидных вложений.

Лучше повесить светильники в спальне

Мало того, что прикроватные тумбочки — это настоящие магниты для всяческого хлама, так они еще и занимают драгоценное свободное место. Если этот элемент интерьера нужен только для того, чтобы поставить на него лампу, лучше рассмотреть другой вариант крепления светильников. Лампы можно подвесить к потолку или прикрутить к стене. При таком решении спальня выглядит более интересно и стильно, и это сразу сделает комнату просторнее. Главное — проверить, чтобы светильники не мешали вставать с кровати. А массивные тумбочки всегда можно заменить небольшими подвесными полками.

Можно покрасить потолок в контрастный цвет

Любое интерьерное решение, которое заставляет нас поднимать глаза к потолку, визуально увеличивает пространство в комнате. Стены как будто растворяются. Поэтому в маленькой спальне можно просто перекрасить потолок, выбрав сочный и насыщенный цвет. Другой вариант — превратить потолок в естественное продолжение стен (например, обшить вагонкой, если так же оформлены другие поверхности в комнате).

То же самый принцип работает и в других комнатах. Если в ванной слишком низкий потолок, достаточно перекрасить его в темный цвет, и комната сразу покажется выше. Не стоит бояться экспериментировать — для переделки подойдет даже черная краска. А вот белый цвет лучше не использовать.

Лучше выбрать мебель с тонкими ножками

Массивные ножки столов и стульев могут визуально уменьшить размеры комнаты. По этой же причине не стоит выбирать письменный стол, у которого одна сторона полностью закрыта деревянной панелью, или журнальный столик без ножек. Любая мебель, которая перекрывает напольное покрытие, сразу скрадывает пространство. Поэтому для маленькой комнаты лучше подобрать мебель на тонких ножках. Главное — сначала проверить, насколько она устойчива.

Вместо множества маленьких фото стоит купить одну большую картину

Большое полотно на стене может творить настоящие чудеса. Если выбрать морской пейзаж, живописную фотографию или яркую картину, то у любого человека, вошедшего в комнату, сразу появится ощущение, что он видит перед собой дверь в другой мир. И комната будет казаться просторнее.

Всегда можно перекрасить шкафчики на кухне

Некоторые дизайнеры отмечают, что работать с интерьером маленькой комнаты значительно проще, чем с большой. Достаточно изменить всего одну деталь — и кухня сразу заиграет новыми красками. Иногда белая мебель кажется слишком скучной и стерильной, и находиться в таком помещении совсем не хочется. В этом случае можно просто покрасить шкафы или покрыть дверцы самоклеящейся пленкой. Если выбрать лазурно-голубой цвет, кухня тут же обретет стильный вид. Кроме того, различные оттенки голубого действуют успокаивающе. А использование сразу трех тонов этого цвета создаст ощущение объема.

Стоит купить постельное белье в полоску

© Rawpixel Muereske 1 час назад ну тоже такой себе вариант. предпочтительнее выбирать хорошее качество. а узор тот, который понравится, а не будет визуально изменять размеры комнаты. вам спать и отдыхать надо, нужен комфорт и удобство - - Ответить

Кажется, что пастельные тона — это идеальное решение для маленькой спальни. Но на самом деле вкрапление насыщенных красок может не только оживить интерьер, но и визуально увеличить пространство в комнате. Самый простой способ добавить красок в крохотной спальне — это покупка подходящего покрывала или постельного белья. Лучше выбрать набор в полоску: благодаря этому комната кажется шире. А если застелить кровать бельем в красно-синих узорах, это еще больше усилит эффект.

Можно укрепить карниз для занавесок прямо под потолком

Чтобы визуально увеличить высоту потолков, надо всего лишь поднять карнизы повыше. Причем совершенно не обязательно сверлить новые отверстия для крючков: в магазинах сейчас можно найти самоклеящиеся модели. Нужно лишь подобрать достаточное количество крючков для карниза и разместить их так, чтобы шторы закрывали эти детали. Для современного интерьера подойдет черный матовый карниз, а для более традиционного убранства — деревянный. Выбор более легких штор позволит создать правильное освещение в комнате.

Не обязательно вешать держатель для туалетной бумаги на стену

В некоторых ванных комнатах свободного пространства так мало, что даже трудно решить, куда повесить обычный держатель для туалетной бумаги. К счастью, в магазинах сейчас можно найти множество других вариантов. Одна из моделей представляет собой металлический крючок, который крепится прямо к бачку унитаза. Это отличный способ хранения запасных рулонов, но каждый раз изворачиваться и тянуться к бачку за бумагой будет не слишком удобно.

«Мой встроенный держатель для туалетной бумаги»

Другой вариант — встроенный держатель, немного утопленный в стену. Существуют даже модели с полочкой для запасного рулона. Стоит заранее проверить, помещается ли в держатель любая туалетная бумага. Если выбрать модель в тон стенам, конструкция будет почти незаметна. Просто класс.

Яркая подушка отлично заменяет картину

Чтобы украсить маленькую спальню, совершенно не обязательно вешать на стену дорогую картину или докупать не слишком нужную мебель, которая только уменьшит свободное пространство. Достаточно просто бросить на кровать яркую подушку, и комната сразу станет уютнее. Но здесь важно не переборщить. Если изголовье кровати буквально погребено под грудой подушек разных расцветок и размеров, спальня сразу же будет казаться крохотной.

Лучше избавиться от всех ковров

Подобрать подходящий ковер, который не будет визуально уменьшать комнату, — задача со звездочкой. В идеале изделие должно быть правильного размера и расцветки с минималистичным узором. Чтобы не мучиться, проще вообще убрать все коврики с глаз долой. Да и пылесосить будет намного проще.

Стоит оклеить потолок на кухне обоями

Светлана БМВ 1 день назад Оказывается, зелёный - это пастельный цвет? Вид у кухни - зашибись! Как будто матрас н.а потолке. - - Ответить

Маленькая кухня обычно не оставляет много места для фантазии, а менять каждый раз фартук из кафеля, когда хочется освежить комнату, — слишком дорогостоящее удовольствие. Зато можно придать помещению новый облик, оклеив обоями потолок. Такой прием не только придает изюминку интерьеру, но и помогает визуально увеличить пространство в комнате. Если подобрать полосатые обои в пастельных тонах, помещение будет казаться шире.

Полки для книг можно расположить поближе к потолку

Массивные книжные шкафы поглощают часть драгоценного пространства, и комната сразу кажется крохотной. Это не значит, что от книг нужно срочно избавиться или отправить их на антресоли. Можно просто разместить книжные полки под потолком по периметру комнаты. Корешки талмудов будут привлекать внимание, и потолки сразу покажутся выше. А если добавить к полкам лестницу, это не только позволит легко добраться до нужной книги, но и визуально увеличит комнату. Правда, протирать такие полки от пыли — не самое простое дело.