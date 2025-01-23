Любимые игрушки есть везде и у всех. Французы, просто, первыми придумали им отдельное название: "ду-ду".
12 человек, которые узнали Францию и ее жителей с непривычной стороны
Во время общения с иностранцами мы многое узнаем о культурных особенностях друг друга, о разнице в менталитете и о быте. Результатом такого обмена порой становятся уморительные истории, которыми так и хочется поделиться.
- Приехала на Рождество к дочке во Францию. Приморский южный город, и вдруг снег выпал! Тоненьким белым слоем покрыл дороги, зеленую травку и деревья. Собираю внучек в садик и школу. У зятя квадратные глаза: «По снегу?! На машине?! Кааак?!» Приехали. Садик и школа закрыты, на дверях объявление: «Занятия отменяются. Стихийное бедствие». Вот смешные. У нас в регионе 10 раз на дню такие «бедствия»: то снег, то дождь, то гололед, то ветер, то на дорогах каша по колено, то пробки. И ничего. © Подслушано / Ideer
- Заметила во Франции тенденцию у детей — иметь игрушки для сна. Они с ними повсюду ходят, едят с ними, слюнявят их, теребят. Чаще всего такие игрушки таскают с собой маленькие детишки, не старше восьми. Но на самом деле никаких возрастных рамок для любви к игрушкам тут нет. Недавно в группе университета выставили объявление, что потерялась такая игрушка, потерявшей девушке уже 24 года. Я думала, что анонс шуточный, но нет, все серьезно, люди в комментариях сокрушаются и поддерживают девушку, она в печали. © Подслушано / VK
- Моя подруга замужем за французом. Познакомились в интернете, долго общались, он хотел увидеться, а она стеснялась звать его к себе. Так он, не раздумывая, купил ей путевку в Париж и заявил: «Если я тебе в жизни не понравлюсь, хоть воспоминания приятные останутся от путешествия». © Подслушано / VK
- Я путешествовал по Франции на мотоцикле. Что меня искренне удивило, так это невероятное количество людей, идущих по улице с буханкой хлеба (теперь я знаю, что это называется багет), длиной около метра, всегда неся его под мышкой. Только во Франции и больше ни в одном месте на планете. В любом городке сотни людей всегда несут хлеб под мышкой, смотрят в телефон, читают газету или просто идут! © Thomas Mario Adams III / Quora
- Учусь на факультете права в Сорбонне. На лекции французы расшумелись, и профессор начал цокать языком, чтобы все замолчали. У меня мама точно так же цокает, когда папа ночью храпит и ей спать мешает. Я это вспомнила и рассмеялась на всю аудиторию, когда все уже замолчали. Профессор спросил, что же меня так развеселило. А я так опешила и растерялась, что ответила как есть. Дикий хохот всех окружающих минут на пять. © Подслушано / Ideer
- Я француз и как-то принимал у себя друзей из другой страны. Вот мы вчетвером в Париже, наслаждаемся прекрасным обедом в отличном ресторане. К концу приема пищи один из моих друзей задумчиво проговорил: «Знаете что? У французов есть странная привычка. Во время еды у вас есть только три темы для разговоров: ваша последняя трапеза, трапеза, которая у вас прямо сейчас и следующая трапеза, которую вы уже планируете». С того памятного обеда прошло уже много лет, но я до сих пор готов подтвердить каждое его слово. © Serge Habourdin / Quora
Меня как-то рассмешило, что кто-то в аудитории высморкался громко. А потом оказалось, что это в некоторых странах норма.
- Работала на стройке во Франции. День заканчивается, я сижу на куче камней и что-то так петь захотелось. Ну я и давай горланить: «Свеееет озарил мою больную душу...». Тут подходит ко мне один француз из нашей команды и заявляет, мол, есть у них примета: если человек поет ужасно, то на следующий день пойдет дождь. Дождь лил 3 дня подряд. © Подслушано / VK
- Был как-то во Франции, поселился в маленькой квартире с двумя миниатюрными окнами. Вполне обычная хижина, ничего особенного или странного. Удивили только подоконники. Заселился я, разложил все вещи, открываю окно, а на подоконнике железные прутья, прямо как колья какие-то! Сначала не понял для чего эти устрашающие острые железяки, но потом догадался, что это специальная установка для отпугивания голубей. Видимо, французы их слишком сильно недолюбливают. © Не все поймут / VK
- Живу во Франции. Еду по делам в автобусе, как вдруг водитель остановился, вышел и направился прямиком в булочную. Вернулся с покупкой, раздал всем по булочке, пожелал хорошего дня и поехал дальше. © Палата № 6 / VK
Где-то я байку про ужасное пение и дождь уже читал, давно уже. Только была она частью байки подлинше, с несколькими сюжетными линиями, бОльшим количеством действующих лиц и гораздо смешнее.
- Мы с моим парнем живем во Франции. Гуляли как-то вечером с собакой в лесу, рядом с нашей квартирой. Во время прогулки и услышали шум какой-то вечеринки. Мы потоптались на месте и решили аккуратно обойти источник шума, так как уже была поздняя ночь и непонятно, что там за компания тусит. Но где-то мы просчитались и оказалось, что обойти их совсем незаметно не получится, так как вечеринка проходила прям на выходе из леса. Только приблизившись к компании, до нас дошло, что они вовсе не гулянку там закатили, а просто с полным азартом играют в петанк. Только во Франции в полночь можно увидеть молодежь, играющую с мячиками. © Elizabeth Burns / Quora
- Мой друг француз недавно переехал в Азию. И вот однажды он получил посылку от своей мамы, а когда он ее открыл, то чуть не упал в обморок! Она отправила ему по почте все его любимые сыры, включая Рокфор. После того, как они пролежали при комнатной температуре больше недели, запах в доме был такой, что глаза на лоб лезли. © Gabby Fort / Quora
- Училась в языковой гимназии, в 10 классе были на стажировке во Франции. Сидим в ресторане, время десерта, французские дети в радостном ожидании пищат: «Пудинг, пудинг, ура!», ну и мы — ура! Приносят нечто белое, красивое, сироп сверху! Ложечкой ковырнули. Видели бы вы наши разочарованные лица, когда мы поняли, что нам принесли застывшую манную кашу... Во Франции, мда. © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько похожих подборок, которые помогут чуть больше узнать о жителях других стран:
Комментарии
Моей маме, когда она уехала из деревни в город, её мама прислала посылку с мясом. Естественно, мясо протухло во время пересылки и моя мама плакала, что пришлось столько мяса выбросить. И ей было очень жалко свою маму, которая caмa не поела, а отправила доченьке.