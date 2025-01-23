12 человек, которые узнали Францию и ее жителей с непривычной стороны

Моей маме, когда она уехала из деревни в город, её мама прислала посылку с мясом. Естественно, мясо протухло во время пересылки и моя мама плакала, что пришлось столько мяса выбросить. И ей было очень жалко свою маму, которая caмa не поела, а отправила доченьке.