12 достижений, которыми раньше гордились, а сегодня и без них отлично живется
Жизнь не стоит на месте, поэтому не удивительно, что с течением времени поводы для гордости зачастую меняются. То, что вызывало восхищение 50, 30 или даже 10 лет назад, сегодня может стать обыденностью или даже поводом для насмешек. И сравнивать такие моменты бывает весьма занимательно.
«Хорошая мать обязана сохранять грудное вскармливание как можно дольше»
«Хрусталь и сервизы — главное украшение дома»
«Я мужа к плите не подпускаю»
«У меня сын, наследник!»
Простите, а наследник чего? Уж графьёв у нас нынче не водится)
«В брак надо вступать один раз и на всю жизнь»
«Шуба — признак достатка и красоты»
долго носила куртки и пальто, но потом все-таки решилась и купила себе шубу, норковую. и не для статуса, а просто, потому что красиво и тепло.
«Хорошая хозяйка от плиты не отходит»
не понимаю женщин, которые могут жертвовать своим здоровьем, красотой, не высыпаясь и тратя все силы на то, чтобы все приготовить на праздник самой.
«Я всю жизнь на одном месте проработал»
«Мне муж всю зарплату отдает»
Ну как же без прокладок то) Но не в тему. Современных мужчин, мне кажется, прокладками не напугаешь. А современная женщина, чтобы не таскать сумки, скорее доставку закажет.
«Высшее образование — это важный повод для гордости»
«Водительские права у женщин — это круто»
«А мы рожали платно, чтоб наверняка»
Эээ, простите а когда это "раньше" платно рожали? Вроде такая возможность не так давно появилась. Или это имеется в виду "дать на лапу врачу"?
Комментарии
вот надо же, кто-то обеспокоился сравнением того, что было раньше, и современности. напоминает мне Масяню, которая ехала в Москву с 2 престарелыми мужчинами, которые говорили: а я в советское время ООО - один, а другой - а я в советское время УУУ!
мы с сестрой вскормлены на смесях, потому что у мамы молока не было.