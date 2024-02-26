12 достижений, которыми раньше гордились, а сегодня и без них отлично живется

Жизнь не стоит на месте, поэтому не удивительно, что с течением времени поводы для гордости зачастую меняются. То, что вызывало восхищение 50, 30 или даже 10 лет назад, сегодня может стать обыденностью или даже поводом для насмешек. И сравнивать такие моменты бывает весьма занимательно.

«Хорошая мать обязана сохранять грудное вскармливание как можно дольше»

«Хрусталь и сервизы — главное украшение дома»

«Я мужа к плите не подпускаю»

«У меня сын, наследник!»

«В брак надо вступать один раз и на всю жизнь»

«Шуба — признак достатка и красоты»

«Хорошая хозяйка от плиты не отходит»

«Я всю жизнь на одном месте проработал»

«Мне муж всю зарплату отдает»

«Высшее образование — это важный повод для гордости»

«Водительские права у женщин — это круто»

«А мы рожали платно, чтоб наверняка»