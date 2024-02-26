12 достижений, которыми раньше гордились, а сегодня и без них отлично живется

Семья
1 час назад

Жизнь не стоит на месте, поэтому не удивительно, что с течением времени поводы для гордости зачастую меняются. То, что вызывало восхищение 50, 30 или даже 10 лет назад, сегодня может стать обыденностью или даже поводом для насмешек. И сравнивать такие моменты бывает весьма занимательно.

«Хорошая мать обязана сохранять грудное вскармливание как можно дольше»

«Хрусталь и сервизы — главное украшение дома»

«Я мужа к плите не подпускаю»

«У меня сын, наследник!»

«В брак надо вступать один раз и на всю жизнь»

«Шуба — признак достатка и красоты»

Tina Tanton
16 минут назад

долго носила куртки и пальто, но потом все-таки решилась и купила себе шубу, норковую. и не для статуса, а просто, потому что красиво и тепло.

Ответить

«Хорошая хозяйка от плиты не отходит»

Tina Tanton
14 минут назад

не понимаю женщин, которые могут жертвовать своим здоровьем, красотой, не высыпаясь и тратя все силы на то, чтобы все приготовить на праздник самой.

Ответить

«Я всю жизнь на одном месте проработал»

«Мне муж всю зарплату отдает»

Инесса Федоровна
1 час назад

Ну как же без прокладок то) Но не в тему. Современных мужчин, мне кажется, прокладками не напугаешь. А современная женщина, чтобы не таскать сумки, скорее доставку закажет.

Ответить

«Высшее образование — это важный повод для гордости»

«Водительские права у женщин — это круто»

«А мы рожали платно, чтоб наверняка»

Инесса Федоровна
59 минут назад

Эээ, простите а когда это "раньше" платно рожали? Вроде такая возможность не так давно появилась. Или это имеется в виду "дать на лапу врачу"?

Ответить

Родить ребенка — это полдела, ему еще и имя дать надо, а это иногда бывает ой как непросто. Выберешь редкое — у ребенка могут возникнуть проблемы, а уж если еще и с нетривиальной фамилией малышу «повезло», то все, тушите свет.

Комментарии

Уведомления
Tina Tanton
4 минуты назад

вот надо же, кто-то обеспокоился сравнением того, что было раньше, и современности. напоминает мне Масяню, которая ехала в Москву с 2 престарелыми мужчинами, которые говорили: а я в советское время ООО - один, а другой - а я в советское время УУУ!

-
-
Ответить

Похожее