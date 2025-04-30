12 легендарных снимков, которые изменили историю

В 1990 году Мишель Мюллер, 3D-дизайнер в организации по ядерным исследованиям, вместе с подругами сформировала Les Horribles Cernettes — пародийный ансамбль, который исполнял любовные песни о коллайдерах, жидком азоте и антиматерии в нарядах в стиле 60-х.

Сэр Тим Бернерс-Ли, основатель всемирной паутины, работавший в той же организации, проникся симпатией к группе и попросил прислать несколько отсканированных фотографий девушек, чтобы разместить их на «какой-то информационной системе, которую он только что изобрел, под названием «Всемирная паутина»».

Так, 18 июля 1992 года фотография группы стала первым изображением, загруженным в интернет.