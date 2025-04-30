12 легендарных снимков, которые изменили историю
Некоторые фотографии не просто фиксируют момент — они становятся его главным свидетелем. Не благодаря громким заголовкам и хайпу в новостях, а потому что показывают, как человек пробует, открывает, удивляется и выходит за границы возможного. Мы разыскали в интернете снимки, сделанные в те самые секунды, когда что-то происходило впервые: прыжок с края стратосферы, первое селфи с Марса и даже просто тайная съемка прохожих с пуговичной камеры аж в 19 веке. Все эти кадры — о людях и для людей.
Прыжок из стратосферы
14 октября 2012 года австрийский парашютист и просто очень храбрый парень Феликс Баумгартнер прыгнул с высоты 39 километров. В этом прыжке он стал первым человеком, который преодолел скорость звука сам по себе, не будучи в кабине сверхзвукового самолета. А наблюдал за ним, кстати, весь мир через прямую трансляцию.
Баумгартнер висел в своей капсуле, а потом в какой-то момент просто открыл люк и шагнул в пустоту. 4 минуты и 22 секунды свободного падения, раскрытие парашюта и приземление в пустыне. Без преувеличений невероятно, насколько далеко можно зайти в исследовании возможного.
Это самое первое фото, которое залили в интернет!
В 1990 году Мишель Мюллер, 3D-дизайнер в организации по ядерным исследованиям, вместе с подругами сформировала Les Horribles Cernettes — пародийный ансамбль, который исполнял любовные песни о коллайдерах, жидком азоте и антиматерии в нарядах в стиле 60-х.
Сэр Тим Бернерс-Ли, основатель всемирной паутины, работавший в той же организации, проникся симпатией к группе и попросил прислать несколько отсканированных фотографий девушек, чтобы разместить их на «какой-то информационной системе, которую он только что изобрел, под названием «Всемирная паутина»».
Так, 18 июля 1992 года фотография группы стала первым изображением, загруженным в интернет.
Первый успешный полет
В 1903 году два велосипедных механика из Огайо, Орвилл и Уилбур Райт, собрали странную конструкцию с мотором, тканевыми крыльями и управлением, похожим на руль от велосипеда. Они отвезли ее в ветреный Китти-Хок, где их летательный аппарат поднялся в воздух — на 12 секунд и 36 метров.
В течение дня братья в присутствии свидетелей поочередно совершали полеты, самый долгий из которых длился почти минуту. А не прошло и 60 лет, как в космос уже поднялась первая запущенная человеком ракета.
Презентация первого айфона
9 января 2007 года Стив Джобс вышел на сцену в джинсах с черной водолазкой и начал говорить: «Сегодня "Apple" собирается представить три революционных продукта…» — телефон, плеер и интернет-коммуникатор. Зрители даже не подозревали, что речь идет об одном устройстве.
Так был показан первый айфон — экран без кнопок, управление пальцем, интернет в кармане. Телефон, который не просто позвонил, а навсегда изменил индустрию. Мир до и после этой презентации — это действительно два разных интерфейса.
Восход Земли
24 декабря 1968 года, во время миссии «Аполлон», пилот Уильям Андерс заметил через иллюминатор, как над лунным горизонтом поднимается Земля — яркий шар на фоне черного космоса. Он успел сделать несколько снимков, один из которых вошел в историю под названием "Earthrise" - "Восход Земли".
Это было первое в истории фото восхода Земли, сделанное человеком из космоса.
Изображение быстро стало символом экологического движения, отправной точкой создания Дня Земли и напоминанием о том, как хрупка и едина наша планета.
Первое "фото" ДНК
В 1952 году британская ученая Розалинд Франклин с помощью рентгеновской кристаллографии сделала снимок, который позже назовут "фото 51". На нем — размытая крестообразная структура, которая на первый взгляд мало о чем говорит. Но именно этот снимок стал ключом к разгадке спиралевидной формы ДНК.
Вскоре данные с него попали к биологам Уотсону и Крику, и уже в 1953 году они опубликовали модель двойной спирали ДНК, которая изменила биологию навсегда. А фото 51 стало одним из самых известных научных изображений XX века — и поводом для долгих споров о справедливости и научном признании. Ведь Розалинд стала единственной из группы ученых, кому за это открытие не дали Нобелевскую премию, а ее вклад признали лишь после смерти.
Первая фотография черной дыры
В апреле 2019 года международная команда ученых опубликовала изображение, которого раньше не существовало ни в телескопах, ни в воображении. Это было первое фото черной дыры — точнее, ее так называемой тени, окруженной ярким кольцом раскаленного газа. Объект находился примерно в 27 тысячах световых лет от Земли.
Чтобы сделать этот снимок, восемь радиотелескопов на разных континентах были объединены в один виртуальный инструмент размером с планету. Изображение получилось не очень четким, но даже в этой размытости был момент истории: человечество впервые увидело то, что по сути своей — невидимо.
Старейшая сохранившаяся фотография
То ли в 1826, то ли в 1827 году французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс создал снимок, который стал официальным началом фотографии как технологии. Фото называлось "Вид из окна в Ле Гра" и было сделано на камере-обскуре с использованием битума для фиксирования изображения.
Процесс занял целых восемь часов, и на снимке едва различимы дома и ландшафт. Но именно это изображение положило начало новой эре в человеческой истории.
Первая трансплантация человеческого сердца
3 декабря 1967 года кардиохирург Кристиан Барнард провел первую успешную трансплантацию сердца в истории медицины. Операция длилась пять часов и стала настоящим прорывом в медицине. Хотя пациент погиб спустя 18 дней от осложнений, сам факт успешной пересадки сердца вызвал мировой резонанс, изменил подход к лечению и стал новой вехой в развитии медицинских технологий.
Фото скрытой камерой из XIX века
Да, парень просто подглядывал за возлюбленной. Но давайте подробнее. Однажды 19-летний Карл Стермер, юный студент-математик, заметил на улице прекрасную незнакомку. Парень не смог преодолеть стеснение и представиться барышне, но желание сохранить ее образ никуда не исчезло. Стермер приобрел миниатюрную камеру, спрятал ее так, что та выглядывала через петельку для пуговицы и попытался сделать пару тайных снимков девушки на память.
Не совсем приличное увлечение превратилось в целый проект. Он стал регулярно выходить на улицы Осло со своей «шпионской» камерой, незаметно фиксируя прохожих в повседневной жизни. Камера выглядывала из пуговичной петли, а сам Стермер делал вид, что просто гуляет. Итог — более 500 снимков живых, неподдельных лиц. Никто не позировал, никто не знал, что их фотографируют. Так появились одни из первых «стрит-фото» в истории.
Первую большую выставку своих работ Стермер организовал только тогда, когда ему стукнуло 70 лет и именно благодаря им мы смогли узнать многие подробности из городской жизни конца XIX века.
Селфи марсохода
5 января 2014 года марсоход «Кьюриосити» сделал свое первое селфи на поверхности Марса с помощью камеры на манипуляторе. На заднем плане — чужая планета, под ногами — красная пыль. Буквальный символ технологических амбиции и одиночества в космосе.
Человек парит на джетпаке
20 апреля 1961 года инженер Гарольд Грэм поднялся в воздух на реактивном ранце — устройстве, которое выглядело как нечто из научной фантастики. Он пролетел всего 34 метра и был в воздухе около 13 секунд, но снимок этого момента разлетелся по всему миру.
Человек, парящий над землей без кабины, крыльев и винтов выглядел как герой комикса. Фото мгновенно стало символом «будущего, которое уже наступило», а сам джетпак — мечтой инженеров и режиссеров фантастики. Даже немного жаль, что технология так и не стала массовой.
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