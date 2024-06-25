12 пар актеров и актрис, о родственных связях которых мы даже не подозревали

На звездном олимпе есть немало знаменитостей, которые принадлежат к одной семье. Но если одни афишируют свое родство, например, выходят вместе в свет, то о кровных связях других знают лишь самые преданные фанаты. Вот мы даже не догадывались, что Станнис Баратеон из «Игры престолов» и Том Реддл из «Гарри Поттера» — это отец и сын.

1.

Стивен Диллэйн, который сыграл Станниса Баратеона в культовом сериале «Игра престолов», приходится отцом тому самому парнишке, что изобразил юного Тома Реддла в ленте «Гарри Поттер и Принц-полукровка», — Фрэнку Диллэйну. Кстати, отец и сын вместе играли в комедии 2011 года «Пападопулос и сыновья». Стивен признавался, что ради этого проекта скорректировал свой график съемок, чтобы иметь возможность провести больше времени с сыном. Поскольку когда тот повзрослел и выпорхнул из родового гнезда, общения с ребенком стало катастрофически мало.

2.

Когда вышел второй сезон сериала «Бриджертоны», интернет гудел на всю катушку. Пользователи сети обсуждали не только перипетии сюжета, но и кастинг. Как оказалось, одну из важных ролей сыграла дочь Имелды Стонтон. Речь идет о Бесси Картер, изобразившей Пруденс Фезерингтон. Журналисты спросили Имелду, как она оценивает работу дочери, и та ответила: «О, я думаю, Бесси была очень горяча!» Также звезда поттерианы добавила, что сериал ей очень понравился своими современными решениями.

3.

Актрисы, одна из которых сыграла Тессу во франшизе «После», а вторая — Ханну в сериале «13 причин почему», являются родными сестрами. Зовут их Джозефин и Кэтрин Лэнгфорд. Уже не первый год в сети ходят слухи, что девушки враждуют. Основаны они были на том факте, что молодые знаменитости не подписались друг на друга в соцсетях. Однако Джозефин эти слухи опровергла: «Если я не слежу за кем-то из родных в соцсетях, это вовсе не означает, что этот человек не важен для меня. Я вообще особо не сижу на таких площадках. Так что это все чепуха!» Кэтрин, в свою очередь, на одном из интервью заявила, что хочет найти время и посмотреть фильмы с участием сестры.

4.

Рэйчел Стирлинг, которая снималась в таких сериалах, как «Пуаро», «Доктор Кто», «Код убийства», а также фильмах «Молодая Виктория» и «Их звездный час», приходится дочерью Дайане Ригг. Кстати, в одном из сезонов «Доктора Кто» мать и дочь появились вместе. Рэйчел вспоминала: «Прежде мы никогда не работали бок о бок, но когда получили такой классный сценарий, поняли: время пришло». Сейчас Стирлинг работает над книгой о своей маме Дайане Ригг, которой, к сожалению, уже нет с нами.

5.

Старшего ребенка королевы Алисенты в сериале «Дом Дракона» сыграл приемный сын Дэвида Теннанта. Этого персонажа в разных возрастах изобразили два актера, и, надо сказать, зрителям больше понравился именно Тай Теннант. Так что, молодого артиста определенно ждет большое будущее. Его отец признался, что тот уже вовсю проходит кастинги и получает роли. Если вы еще так и не приступили к просмотру «Дома Дракона», вот 10 причин сделать это немедленно.

6.

Александра Даддарио, известная по работам в сериалах «Белый воротничок», «Настоящий детектив», «Белый лотос», является сестрой звезды ленты «Игра на высоте» Мэттью Даддарио. Судя по всему, Александра и Мэттью очень дружны, поскольку то и дело выходят в свет вместе. Кстати, зрители не простили киношникам решение выбрать Александру Даддарио на роль в картине «Перси Джексон и олимпийцы: Похититель молний». Почему — можно узнать здесь.

7.

В 2023 году прогремел сериал «Буканьерки», и интернет загудел: «А вы знали, что там снимается дочь Кейт Уинслет?» Верно, Миа Триплтон сыграла строгую сестру британского аристократа и сделала это блестяще. Представители киноиндустрии, которым довелось поработать и с Кейт, и с ее дочерью Мией, утверждают, что яблоко от яблони упало недалеко. «Непонятно, гены это или воспитание, но молодая девушка настолько же профессиональна, как и ее мама», — говорят они.

8.

Актрисы Мелисса и Дженни Маккарти — двоюродные сестры. Первая как раз и дебютировала на экране благодаря рекомендациям второй. Дженни была звездой ситкома, названного ее именем, там же сыграла и свою первую роль Мелисса. Но сейчас родственницы общаются мало. Мелисса заявила, что они с кузиной «живут в разных мирах».

9.

Актриса Сэлли Уитэйкер, известная по культовому сериалу «Улица коронации», который идет на британских телеэкранах уже не один десяток лет, является мамой Фиби Дайневор. А она, в свою очередь, прославилась благодаря сериалу «Бриджертоны». Судя по всему, Сэлли гордится работой дочери. Ведь она то и дело выкладывала на своей страничке в соцсети промо-кадры к «Бриджертонам».

10.

Крис Ларкин, которого массовый зритель мог видеть в сериалах «Доктор Кто», «Чужестранка», «Молодой Морс», — сын Мэгги Смит и Роберта Стивенса. Надо сказать, что Крис специально взял псевдоним, чтобы заявить о себе на актерском поприще самостоятельно и избежать ассоциаций с культовыми родителями. Крис делился: «Я хотел пройти свой путь, хотя отец советовал мне всегда опираться на семейные связи». Также Крис сообщил, что не собирается появляться в кадре вместе с мамой. «Мы вдвоем считаем, что такие совместные проекты — это слишком наивно».

11.

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сладкие и порочные», Тейлор Дирден, — отец и дочь. Брайн заявляет, что не прикладывал руку к карьере Тейлор. По его словам, девушка очень независима и к связям предпочитает не прибегать. Также актер сообщил, что, по его мнению, дочь намного превосходит его самого в ее годы. «Она очень талантливая молодая леди», — заключил артист.

12.

«Вот дела!» — воскликнули мы, когда узнали, что старший брат Блейк Лайвли снимался в «Американском пироге». Эрик Лайвли изобразил в культовой молодежной комедии нервного парня из хора. В 2000-х годах парень часто появлялся на экранах, например, он также играл в лентах «Эффект бабочки 2», «Говори», «Восстание». С 2013 года Эрик актерскую карьеру забросил. Чем он занимается сейчас, неизвестно. Но мы бы точно не отказались бы взглянуть на него в каком-нибудь новом фильме.