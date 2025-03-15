12 пернатых друзей, которые могут учудить такое, что мало не покажется

Пернатые домашние животные часто удивляют нас своими голосами и поведением. Но есть такие птицы, которые запоминаются всем вокруг. Их умение подражать звукам или неожиданно вмешиваться в жизнь хозяев добавляет в будни ярких красок. Эти маленькие птицы — живое доказательство того, что в каждом из них скрывается яркая и неповторимая личность.