12 пернатых друзей, которые могут учудить такое, что мало не покажется

Животные
1 час назад

Пернатые домашние животные часто удивляют нас своими голосами и поведением. Но есть такие птицы, которые запоминаются всем вокруг. Их умение подражать звукам или неожиданно вмешиваться в жизнь хозяев добавляет в будни ярких красок. Эти маленькие птицы — живое доказательство того, что в каждом из них скрывается яркая и неповторимая личность.

  • Мой первый попугай знал названия всех лакомств, которыми его угощали. Если я спрашивала, хочет ли он морковку, а потом давала что-то другое, он просто отказывался это есть. Сказала «морковка» — значит, должна быть морковка, и никак иначе. А однажды, когда повредила колено и не могла встать, он вцепился в мой палец и замахал крыльями, будто пытался меня поднять. Он был очень милой птицей! © imme629 / Reddit
  • У меня дома живет говорящий попугай жако по имени Поппи. Мне рассказали, что его можно учить одному слову хоть целый год, но если слово попугаю не понравится, то он его никогда не скажет. И наоборот, если слово по вкусу, то будет орать его целый день. Однажды я проснулась в два часа ночи, попила воды, глянула на холодильник — захотелось перекусить. Только коснулась ручки, как Поппи разорался на всю квартиру: «Не есть! Не есть! Не есть!» Я была в полном шоке. Пыталась научить его стольким фразам, словам, а он выучил именно это. Теперь ночью к холодильнику не подступиться — Поппи кричит без умолку, пока не отойдешь. Зато благодаря ему я теперь никогда не поправлюсь. © Палата № 6 / VK
  • Мой попугай слышал крики из фильма, который я смотрел, и научился копировать их с идеальной точностью. Впервые, когда он закричал, я рванул на звук чисто на рефлексах — настолько по-человечески это прозвучало, что я просто обомлел. А оказалось, это он! Теперь он орет так всякий раз, когда хочет внимания, ведь я мчусь к нему со всех ног, чтобы соседи не вызвали полицию. И знаете, что этот маленький хитрец делает потом? Смеется! © SoggyScienceGal / Reddit
  • Мои домашние животные никогда не могли поладить друг с другом. Кошка вечно доставала попугая, она несколько раз могла словить его и прижать лапой, но не кусала. Постоянно сидит и выжидает, пока бедная птичка вылезет из клетки размять крылья. Только вчера попугай понял, что устал это терпеть, и скинул на кошку маленький горшочек с кактусом! Он хоть и не навредил ей, но сильно испугал, теперь попугай выжидает, пока кошка вылезет размять лапки из-под дивана. © Палата № 6 / VK
  • Моя мама была занята делами: обедала и болтала по телефону. И в этот момент к ней подлетает наша попугаиха, гадит прямо на голову, а затем спокойно садится мне на плечо, будто ничего не произошло! Раньше она такого не вытворяла. У меня просто челюсть отвисла от удивления, было очень смешно! © yogabbagabbadoo / Reddit
  • На работу залетел попугай. Несколько дней пытались найти хозяев, и в итоге я решила забрать его к себе. А у меня есть кот, и я ужасно боялась, что он будет охотиться на попугая. Поэтому, уходя на работу, я запирала клетку. Сегодня вернулась домой, гляжу — клетка открыта! Вдруг выбегает кот, и божечки-кошечки! У него на спине едет попугай! Так меня еще дома не встречали. © Палата № 6 / VK
  • Ара, когда делал кусь — смотрел в глаза и строго говорил: «Ой!» или «Никаких укусов!» © Im_alwaystired / Reddit
  • Мой любимый попугай научился выбираться из клетки сам. Для этого он раскручивал маленькие проволоки, которые держали дверь клетки закрытой. Но, что важнее, закручивал их обратно, когда возвращался внутрь. Я понятия не имею, как долго попугай делал это, но однажды все-таки его поймал, потому что он заполз в карман моего пальто и заснул. Я был в шоке, когда увидел, как он впервые выполняет всю процедуру. Для попугая, который спорил сам с собой, он был невероятно умным. © liabobia / Reddit
  • Если у нас работает телевизор или музыка играет слишком громко, наш попугай-квакер тут же садится на плечо тому, кто держит пульт, и визжит изо всех сил прямо в ухо. Потом наклоняется и смотрит в глаза, не отводя взгляд, пока вы не выключите звук. Он дает понять с кристальной ясностью: это нужно сделать, и точка. © andymeneely / Reddit
  • Попугай моих родителей, которого зовут Арахис, освоил точную имитацию будильника отца. Теперь у папы нет другого выхода — приходится вставать и выпускать этого пернатого проказника из клетки! У Арахиса, в отличие от будильника, нет кнопки «отложить». © Few_Butterscotch_9** / Reddit
  • Мои попугаи будто умеют определять время — или что-то в этом роде. Я работаю по ночам, и если им кажется, что я слишком долго не встаю, один начинает громко кричать, чтобы разбудить меня, а второй тут же подхватывает — просто потому, что орать вдвоем весело. Так повторяется каждый день. Они заставляют меня подниматься с кровати, даже когда работать не нужно. © maynard****bird / Reddit
  • Наш попугай улетел, и вся семья в тот же день мысленно с ним попрощалась, кроме моей младшей сестры, которая не могла перестать плакать. Она ходила по району в поисках, расспрашивала соседей, заставила нас открыть все окна и не теряла надежды на чудо. Утром, идя на работу, я открыла дверь подъезда и увидела нашего попугая — он спокойно зашел внутрь. Через пятнадцать минут я его поймала, принесла домой и сказала, что у Маргоши, похоже, человеческие привычки: он ждал под домом, пока ему откроют. © Палата № 6 / VK

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