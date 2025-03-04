Божьи коровки питаются тлёй, которая если завелась, то от неё непросто избавиться. Поэтому пользы от божьих коровок намного больше, чем какого-то выдуманного вреда.
10 животных, которых мы считаем милыми, а они таят в себе немало сюрпризов
Что больше всего отвлекает вас от трудностей, накопившихся за день? Рискнем предположить, что вы не прочь посмотреть умилительные видео не только с котиками и песиками, но и капибарами, ленивцами и другими представителями фауны, смотреть на которых без улыбки просто невозможно. Но так ли милы все те создания, которыми мы восхищаемся, на самом деле?
Вороны
Вороны — птицы умные. В интернете есть много роликов о том, как они придумывают различные способы, чтобы добыть еду. Например, используют что-то в качестве инструмента-копалки. Но последние исследования доказали, что вороны могут до пяти лет помнить лица людей. Конечно, для этого нужно, чтобы ситуация для птицы была стрессовой: кто-то кинул в нее предмет, пытался поймать и что-то другое. Кстати, вороны не только сами помнят произошедшее, но и сородичам своим об это могут рассказать. Поэтому не следует обижать птичку: существует вероятность, что она запомнит вас и отомстит.
- Как-то мы гуляли с мужем по парку, и он вспомнил, как недавно отгонял здесь от мусорки стаю ворон. Я рассказала ему, что читала о способности этих птиц запоминать лица своих обидчиков. Не поверите, но в этот момент к нам подлетела ворона и клюнула моего супруга. ITS_A_GUNDAAAM / Reddit
Улитки
Улитки кажутся нам безобидными и милыми. А их пустые раковины часто собирают на водоемах, как сувениры. Только вот пресноводные улитки переносят опасное заболевание шистосомоз, которое вызывается соответствующими паразитами. Наиболее распространено это заболевание в Азии, Африке и Южной Америке. Паразиты с улиток проникают в водоемы и отправляются на поиски более крупной жертвы. Например, человека. Как-то совсем мы от улиток такого не ожидали.
Но такая опасность - не единственное, чем вас могут поразить эти моллюски. Улитки способны двигать вещи, превышающие их вес в 10 раз.
- «Улитки — тихие и неприхотливые животные», — говорили мне друзья, протягивая контейнер с животинкой. Теперь каждую ночь я просыпаюсь оттого, что мое «тихое и неприхотливое» перетаскивает мисочку с водой на другой конец террариума. Перестановку устраивает каждую ночь. Подслушано / Ideer
Попугаи-монахи
Кто не любит попугайчиков? Они такие милые, с некоторыми даже можно поговорить. А как они забавно смотрятся в зеркальце и копошатся в сене? Вот только несколько лет назад власти Мадрида (Испания) забили тревогу по поводу этих птиц.
Раньше попугаи-монахи были исключительно домашними питомцами. Но от кого-то они улетали, кто-то выпускал птиц. В итоге на улицах города развелась крупная популяция этих пернатых. Их даже признали инвазивным видом, ведь они угрожают биоразнообразию природы: конкурируют за пищу и строительные материалы для гнезд. Кстати, о гнездах... Их попугайчики строят в не малом количестве, а один такой домик может достигать 200 килограмм. Так сказать, хоть бы не упали кому-то на голову.
Но самой главной причиной начала борьбы с попугаями стали жалобы населения. В год поступает около двух десятков просьб разобраться с птицами: очень уж много шума и неудобств. Правда, ни один факт подтвержден не был.
Божьи коровки
Божья коровка — символ удачи практически во всем мире. Редко кто не обрадуется, встретив эту красавицу в крапинку. Вот только мы часто забываем, что это насекомое прежде всего — ядовитый хищник. Во-первых, они любят кусаться. Хотя, конечно, человеческую кожу вряд ли прокусят. Во-вторых, они содержат слаботоксичный компонент, который при попадании внутрь организма может быть опасен. Но самое любопытное, что приносящая удачу божья коровка может захватить ваш дом. В холодное время они могут проникать в дома людей и начать выделять мощный феромон, который подает сигнал сородичам: «Эй, смотрите какое отличное убежище!» И так их действительно может стать очень много, вплоть до того, что вы не сможете избавиться от них без помощи профессионала. Конечно, можно предположить, что чем больше божьих коровок у вас перезимует, тем счастливее вы будете, но научно это не доказано.
Павлины
Классный мультик! Мы с подругой в детстве часто шутили одной смешной фразой: " Какой павлин-мавлин?! Ми кушаем!"
Кто смотрел в детстве мультфильм о Мюнхгаузене, помнит момент, когда птичка не постыдилась и спела. Действительно, павлины удивляют не только своими разноцветными перьями, но и ужасным криком. Сейчас эти птицы встречаются в населенных пунктах, некоторые люди их разводят. С учетом особенностей звуков, издаваемых павлинами, такое соседство вряд ли кому-то понравится. Любопытно, что делают это птицы не со зла: они просто очень внимательные и осторожные, поэтому стараются предупредить всех, что что-то идет не так.
- Мы долго искали квартиру в аренду. И вдруг попался отличный дешевый вариант. Приехали смотреть, в чем же подвох. Но все было отлично. Заселились и... В первую же ночь мы проснулись от ужасных звуков. Оказалось, что в частном секторе по соседству держат павлинов, а они любят покричать ночью
Капибары
Это, пожалуй, нынче самые модные зверюшки в интернете. Только жители поселка Нордельта в одном из элитных районов Аргентины точно не являются фанатами этих крупных грызунов. Капибары просто захватили их участки: вытоптали газоны, нападали на собак и мешали движению автомобилей. Справедливости ради, скажем, что капибары все-таки исконные жители этих мест.
Сейчас разрабатывают план по контролю роста популяции капибар.
Коалы
Какими мы видим коал? Милые лохматые звери, которые томно отдыхают на ветках деревьев и жуют себе эвкалиптовые листья. А вот жители Австралии еще не понаслышке знают то, как коалы звучат. А звучат они не намного лучше павлинов.
Коалы издают, пожалуй, самые тревожные звуки в австралийских лесах. Они то ли мычат, то ли хрюкают. Причем, делают это довольно громко. Иногда их «разговоры» переходят в пищание и рычание.
Любопытный факт: голос самца коалы в раз 20 ниже, чем должен был быть исходя из размера животного. Возможно это благодаря дополнительной паре голосовых складок, которые находятся между ротовой и носовой полостями.
Дельфины
Самые удивительные, умные морские животные. Мне кажется что они по интеллекту превосходят собак и также могут быть привязаны к хозяину.
Интеллект дельфинов восхищает. Но каково же было удивление ученых, которые заметили этих млекопитающих за игрой в футбол... медузами. Морские биологи были удивлены тем, как дельфины подплывали к медузам, четко прицеливались и вышвыривали бедняг высоко над водой.
Зрелище, конечно, противоречивое: подкидываемых на несколько метров над водой медуз определенно жаль.
Ленивцы
Медлительные и чудесные ленивцы в сутки преодолевают расстояние около двух метров. И это кажется нам таким забавным. Вот только делают это они не просто так. Так на длинной шерсти животного успевают вырасти водоросли и грибки. И нет, не смывают все это ленивцы с себя совсем не из-за своей лени. Данная растительность помогает им маскироваться на деревьях, а также служит для кормления потомства. Вы все еще считаете ленивцев ленивыми?
Муравьи
В доме от них можно быстро избавиться, если купить специальное средство для их уничтожения. У меня в доме они появились нa кухне. Интересно, что когда я купила специальный шприц со средством от муравьёв, они caми исчезли до того, как я использовала это средство.
А вот этих маленьких насекомых большинство людей считает редкими трудягами. Только муравьи вполне способны разрушить ваш дом. Нет, мы не путаем их с термитами.
Муравьи могут строить гнезда в сырой древесине. Скорее всего, вы не сразу заметите ущерб: эти малыши прокладывают скрытые туннели в стенах, балках, оконных и дверных рамах. Если вы вдруг начали замечать небольшие кучки мелкой древесной стружки, значит пора бить тревогу — ваш дом захвачен муравьями.
- Как-то в душе у двери я начала замечать небольшие кучки дерева. Если честно, не предала этому значения. Дом все еще достраивается, поэтому привыкла жить в состоянии постоянного ремонта и строительной грязи. Но кучки все время появлялись в одном и том же месте. А в один прекрасный день дверная рама и стена в душе были покрыты множеством муравьев: они дружно вышагивали несколькими колоннами в двух направлениях. Выводить их пришлось ни одну неделю. И я до сих пор вспоминаю эту картину с ужасом.
А здесь можно почитать, как удивляют домашние питомцы.