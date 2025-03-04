10 животных, которых мы считаем милыми, а они таят в себе немало сюрпризов

Кто не любит попугайчиков? Они такие милые, с некоторыми даже можно поговорить. А как они забавно смотрятся в зеркальце и копошатся в сене? Вот только несколько лет назад власти Мадрида (Испания) забили тревогу по поводу этих птиц.

Раньше попугаи-монахи были исключительно домашними питомцами. Но от кого-то они улетали, кто-то выпускал птиц. В итоге на улицах города развелась крупная популяция этих пернатых. Их даже признали инвазивным видом, ведь они угрожают биоразнообразию природы: конкурируют за пищу и строительные материалы для гнезд. Кстати, о гнездах... Их попугайчики строят в не малом количестве, а один такой домик может достигать 200 килограмм. Так сказать, хоть бы не упали кому-то на голову.

Но самой главной причиной начала борьбы с попугаями стали жалобы населения. В год поступает около двух десятков просьб разобраться с птицами: очень уж много шума и неудобств. Правда, ни один факт подтвержден не был.