10 животных, которых мы считаем милыми, а они таят в себе немало сюрпризов

Животные
3 часа назад

Что больше всего отвлекает вас от трудностей, накопившихся за день? Рискнем предположить, что вы не прочь посмотреть умилительные видео не только с котиками и песиками, но и капибарами, ленивцами и другими представителями фауны, смотреть на которых без улыбки просто невозможно. Но так ли милы все те создания, которыми мы восхищаемся, на самом деле?

Вороны

Вороны — птицы умные. В интернете есть много роликов о том, как они придумывают различные способы, чтобы добыть еду. Например, используют что-то в качестве инструмента-копалки. Но последние исследования доказали, что вороны могут до пяти лет помнить лица людей. Конечно, для этого нужно, чтобы ситуация для птицы была стрессовой: кто-то кинул в нее предмет, пытался поймать и что-то другое. Кстати, вороны не только сами помнят произошедшее, но и сородичам своим об это могут рассказать. Поэтому не следует обижать птичку: существует вероятность, что она запомнит вас и отомстит.

  • Как-то мы гуляли с мужем по парку, и он вспомнил, как недавно отгонял здесь от мусорки стаю ворон. Я рассказала ему, что читала о способности этих птиц запоминать лица своих обидчиков. Не поверите, но в этот момент к нам подлетела ворона и клюнула моего супруга. ITS_A_GUNDAAAM / Reddit

Улитки

Улитки кажутся нам безобидными и милыми. А их пустые раковины часто собирают на водоемах, как сувениры. Только вот пресноводные улитки переносят опасное заболевание шистосомоз, которое вызывается соответствующими паразитами. Наиболее распространено это заболевание в Азии, Африке и Южной Америке. Паразиты с улиток проникают в водоемы и отправляются на поиски более крупной жертвы. Например, человека. Как-то совсем мы от улиток такого не ожидали.

Но такая опасность - не единственное, чем вас могут поразить эти моллюски. Улитки способны двигать вещи, превышающие их вес в 10 раз.

  • «Улитки — тихие и неприхотливые животные», — говорили мне друзья, протягивая контейнер с животинкой. Теперь каждую ночь я просыпаюсь оттого, что мое «тихое и неприхотливое» перетаскивает мисочку с водой на другой конец террариума. Перестановку устраивает каждую ночь. Подслушано / Ideer

Попугаи-монахи

Кто не любит попугайчиков? Они такие милые, с некоторыми даже можно поговорить. А как они забавно смотрятся в зеркальце и копошатся в сене? Вот только несколько лет назад власти Мадрида (Испания) забили тревогу по поводу этих птиц.

Раньше попугаи-монахи были исключительно домашними питомцами. Но от кого-то они улетали, кто-то выпускал птиц. В итоге на улицах города развелась крупная популяция этих пернатых. Их даже признали инвазивным видом, ведь они угрожают биоразнообразию природы: конкурируют за пищу и строительные материалы для гнезд. Кстати, о гнездах... Их попугайчики строят в не малом количестве, а один такой домик может достигать 200 килограмм. Так сказать, хоть бы не упали кому-то на голову.

Но самой главной причиной начала борьбы с попугаями стали жалобы населения. В год поступает около двух десятков просьб разобраться с птицами: очень уж много шума и неудобств. Правда, ни один факт подтвержден не был.

Божьи коровки

Светлана БМВ
24 минуты назад

Божьи коровки питаются тлёй, которая если завелась, то от неё непросто избавиться. Поэтому пользы от божьих коровок намного больше, чем какого-то выдуманного вреда.

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Божья коровка — символ удачи практически во всем мире. Редко кто не обрадуется, встретив эту красавицу в крапинку. Вот только мы часто забываем, что это насекомое прежде всего — ядовитый хищник. Во-первых, они любят кусаться. Хотя, конечно, человеческую кожу вряд ли прокусят. Во-вторых, они содержат слаботоксичный компонент, который при попадании внутрь организма может быть опасен. Но самое любопытное, что приносящая удачу божья коровка может захватить ваш дом. В холодное время они могут проникать в дома людей и начать выделять мощный феромон, который подает сигнал сородичам: «Эй, смотрите какое отличное убежище!» И так их действительно может стать очень много, вплоть до того, что вы не сможете избавиться от них без помощи профессионала. Конечно, можно предположить, что чем больше божьих коровок у вас перезимует, тем счастливее вы будете, но научно это не доказано.

Павлины

Светлана БМВ
20 минут назад

Классный мультик! Мы с подругой в детстве часто шутили одной смешной фразой: " Какой павлин-мавлин?! Ми кушаем!"

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Кто смотрел в детстве мультфильм о Мюнхгаузене, помнит момент, когда птичка не постыдилась и спела. Действительно, павлины удивляют не только своими разноцветными перьями, но и ужасным криком. Сейчас эти птицы встречаются в населенных пунктах, некоторые люди их разводят. С учетом особенностей звуков, издаваемых павлинами, такое соседство вряд ли кому-то понравится. Любопытно, что делают это птицы не со зла: они просто очень внимательные и осторожные, поэтому стараются предупредить всех, что что-то идет не так.

  • Мы долго искали квартиру в аренду. И вдруг попался отличный дешевый вариант. Приехали смотреть, в чем же подвох. Но все было отлично. Заселились и... В первую же ночь мы проснулись от ужасных звуков. Оказалось, что в частном секторе по соседству держат павлинов, а они любят покричать ночью

Капибары

Это, пожалуй, нынче самые модные зверюшки в интернете. Только жители поселка Нордельта в одном из элитных районов Аргентины точно не являются фанатами этих крупных грызунов. Капибары просто захватили их участки: вытоптали газоны, нападали на собак и мешали движению автомобилей. Справедливости ради, скажем, что капибары все-таки исконные жители этих мест.

Сейчас разрабатывают план по контролю роста популяции капибар.

Коалы

Какими мы видим коал? Милые лохматые звери, которые томно отдыхают на ветках деревьев и жуют себе эвкалиптовые листья. А вот жители Австралии еще не понаслышке знают то, как коалы звучат. А звучат они не намного лучше павлинов.

Коалы издают, пожалуй, самые тревожные звуки в австралийских лесах. Они то ли мычат, то ли хрюкают. Причем, делают это довольно громко. Иногда их «разговоры» переходят в пищание и рычание.

Любопытный факт: голос самца коалы в раз 20 ниже, чем должен был быть исходя из размера животного. Возможно это благодаря дополнительной паре голосовых складок, которые находятся между ротовой и носовой полостями.

Дельфины

Светлана БМВ
14 минут назад

Самые удивительные, умные морские животные. Мне кажется что они по интеллекту превосходят собак и также могут быть привязаны к хозяину.

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Интеллект дельфинов восхищает. Но каково же было удивление ученых, которые заметили этих млекопитающих за игрой в футбол... медузами. Морские биологи были удивлены тем, как дельфины подплывали к медузам, четко прицеливались и вышвыривали бедняг высоко над водой.

Зрелище, конечно, противоречивое: подкидываемых на несколько метров над водой медуз определенно жаль.

Ленивцы

Медлительные и чудесные ленивцы в сутки преодолевают расстояние около двух метров. И это кажется нам таким забавным. Вот только делают это они не просто так. Так на длинной шерсти животного успевают вырасти водоросли и грибки. И нет, не смывают все это ленивцы с себя совсем не из-за своей лени. Данная растительность помогает им маскироваться на деревьях, а также служит для кормления потомства. Вы все еще считаете ленивцев ленивыми?

Муравьи

Светлана БМВ
6 минут назад

В доме от них можно быстро избавиться, если купить специальное средство для их уничтожения. У меня в доме они появились нa кухне. Интересно, что когда я купила специальный шприц со средством от муравьёв, они caми исчезли до того, как я использовала это средство.

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А вот этих маленьких насекомых большинство людей считает редкими трудягами. Только муравьи вполне способны разрушить ваш дом. Нет, мы не путаем их с термитами.

Муравьи могут строить гнезда в сырой древесине. Скорее всего, вы не сразу заметите ущерб: эти малыши прокладывают скрытые туннели в стенах, балках, оконных и дверных рамах. Если вы вдруг начали замечать небольшие кучки мелкой древесной стружки, значит пора бить тревогу — ваш дом захвачен муравьями.

  • Как-то в душе у двери я начала замечать небольшие кучки дерева. Если честно, не предала этому значения. Дом все еще достраивается, поэтому привыкла жить в состоянии постоянного ремонта и строительной грязи. Но кучки все время появлялись в одном и том же месте. А в один прекрасный день дверная рама и стена в душе были покрыты множеством муравьев: они дружно вышагивали несколькими колоннами в двух направлениях. Выводить их пришлось ни одну неделю. И я до сих пор вспоминаю эту картину с ужасом.

А здесь можно почитать, как удивляют домашние питомцы.

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