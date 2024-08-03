12 бюджетных советов, которые превратят ваш дом в уютное гнездышко

Иногда диву даешься, как дизайнеры из доступных вещиц собирают квартиру-конфетку. Мы решили разобраться в этом вопросе и разведать секреты элегантных интерьеров. Самые эффективные рекомендации собрали в этом материале. Все советы бюджетны и просты в исполнении.

Используйте туго набитые подушки

Только посмотрите, как свежо и роскошно выглядят туго набитые подушки. Чтобы добиться такого эффекта, необязательно покупать новые подушки каждые полгода. Иногда дело и не в подушке вовсе, а в постельном белье. Просто выбирайте наволочки чуть меньшего размера, чем нужно.

Избавьтесь от старомодных люстр

Yuri Petrusha 6 часов назад люстра для для рассеянного света предназначена, ну и уют какой нибудь - - Ответить

Антиквариат может стать изюминкой интерьера, но лампы с незатейливыми плафонами вместо шика добавят вашему дому старомодности и дешевизны. Откажитесь от таких пылесборников в пользу современных световых решений. Сегодня в магазинах легко найти доступные модели, которые не дадут вашим глазам устать и сделают атмосферу в доме уютной.

Украсьте дом живыми цветами в вазах

Yuri Petrusha 6 часов назад давно отказался даже рвать сирень в мае - - Ответить

Это может показаться очевидным, но свежие цветы поднимут ваш интерьер на новый уровень. Такой акцент мгновенно добавит жилищу роскоши. При этом необязательно тратить много денег на эту статью расходов. Летом можно собрать букет полевых цветов, а в холодное время года отдать предпочтение сухоцветам.

Повесьте шторы как можно выше

Дарья 1 час назад Фух, хорошо, что я не сняла потолочный карниз, когда они уже не модны стали - - Ответить

Богатый интерьер ассоциируется с высокими потолками, большими окнами и солнечным светом, играющим на поверхностях. Вешая шторы под потолком, вы визуально увеличиваете высоту и добавляете комнате легкости. Тогда как, прикрепляя карниз ниже, создаете линию, которая срезает высоту.

Вешайте на стены правильные картины

Этот чудо-лайфхак добавит помещению богемности: повесьте на стену постеры и фото и позаботьтесь о том, чтобы у снимка была большая белая рамка, которая называется паспарту. Это делает картины и фотографии более воздушными и здорово преображает жилище.

Выбирайте ковры правильного размера

Lana 3689 1 неделя назад Если это прихожая не завидую тому кто будет чистить это ковер... - - Ответить

Выбрать стильный ковер — та еще задачка. Нужно учесть не только его цвет и фактуру, но и размер. Слишком большой ковер может сделать комнату как будто бы меньше, ведь он визуально скрадывает пространство. Миниатюрный коврик не лучше, он может выглядеть комично. Обращайте на это внимание при выборе ковра. В зависимости от площади и формы комнаты можно покупать длинные или, к примеру, квадратные покрытия.

Обращайте внимание на мелочи

Говорят, что ремонт можно начать, но не закончить. И в этом есть своя правда. Очень часто такие недоделанные мелочи портят всю картину. Обращайте внимание на состояние розеток, плинтусов и ручек. Может, что-то давно пора заменить или отремонтировать.

Покрасьте оконные рамы

Белые пластиковые окна сегодня повсюду. И не всегда они выглядят уместно. Чтобы освежить интерьер и сделать окна его неотъемлемой частью, нужна только краска. Процесс покраски не представляет из себя ничего сложного, главное — подобрать формулу для вашей поверхности.

Наведите порядок на тумбочках

С роскошью и богатством у нас ассоциируется и чистота, ведь в больших домах без домработницы не обойтись. В детстве нас доставали просьбами заправить кровать. Сейчас трудностей с этим меньше, но часто мы забываем про тумбочку, на которой постоянно скапливается всякий хлам. Из-за этого теряется ощущение новизны. Возможно, стоит рассмотреть закрытые модели, которые не портят интерьер и надежно прячут «беспорядок» от зорких глаз свекрови.

Избавьтесь от магнитов на холодильнике

Раньше холодильники, усеянные магнитами, были предметом гордости. Это значило, что хозяин дома много путешествовал. Сегодня такое стилевое решение кажется сомнительным. Даже если на кухне царит идеальный порядок, магниты на холодильнике создадут обратное впечатление. Старые магниты можно сфотографировать на память и отправить на утилизацию, а из будущих поездок привозить что-то более практичное. Например, предметы искусства, которые вы легко впишете в интерьер, или украшения, которые будут напоминать вам о счастливых моментах отдыха каждый раз, когда вы будете их носить.

Используйте светлые полотенца

В отелях не просто так используют белые полотенца. Светлые цвета неизменно ассоциируются с чистотой и опрятностью. Именно поэтому пестрые полотенца стоит заменить белыми. Так в вашем доме станет меньше визуального шума, а ванна разом преобразится. Если не хочется заморачиваться с уходом за белой тканью, можно приобрести полотенца пастельных тонов. Например, пыльно-розовые или бежевые. Они создадут спокойную и умиротворяющую атмосферу в ванной комнате.

Выбирайте светлое постельное белье

Lora177 1 неделя назад Цветное постельное белье - это классно. Только не с рисунками, а однотонное! - - Ответить