13 человек, которые решили, что справятся с важным делом не хуже профессионалов
В мире, где за профессиональные услуги нередко приходится платить кругленькую сумму, все больше людей берут дело в свои руки. В этой статье вы найдете снимки 14 смельчаков, которые решили, что справятся не хуже мастеров. В итоге — отличный результат и экономия средств.
«Я сэкономила $ 800, сделав торт своими руками. Я нервничала, и это заняло много времени. Но я так рада, что все получилось именно так, как я хотела»
«Я отказалась от линз в целях экономии. Теперь хожу в очках»
О, недавно вынуждена была носить очки вместо линз, чуть не взбесилась. Мешают.
Надеюсь, она не страдает ради экономии)
«Решила не тратиться и навела красоту на свадьбу»
- Ух ты! Готова заплатить тебе за такой же образ! © miranda_is_right / Reddit
«Начала наращивать себе ногти, чтобы сэкономить деньги, и это стало моим хобби»
«Сделала вот такой прибор для пряжи. Очень удобно, функционирует отлично»
«Украсила арку на свадьбу своей дочери»
«Делаю ногти сама. Сэкономила большую сумму»
Оно и видно, что сама и самоучка. Ногти сделаны неаккуратно и разные по размеру.
«Мне нужна была нарядная сумочка к моему платью, я решила сделать ее своими руками»
Как люди шьют кожаные вещи, какой-то для меня запредельный уровень крутости
«Вот такую прическу решила сделать на свадьбу»
«Хочу поделиться платьем, которое я сама украсила стразами и сэкономила более $ 1000»
Так, я недавно костюм для выступления стразами обклеила. Кто мне объяснит каким образом я сэкономила тысячу баксов? Ну и могу обклеить кому-то стразами наряд за тысячу😁
«Сам корпел над прической и бородой. Сэкономил 60 баксов»
А я таких дяденек боюсь. Мне кажется, что им нравится смотреть na свое отражение, их только это и занимает.
- Молодец! Этим деньгам место в твоем кармане, а не барбера. © Quintrex*** / Reddit
«Мое новое любимое занятие»
Ну ужасно же - расстояние между своими ногтями и красными кончиками 😱
«Мой жених сказал, чтобы я сама сделала макияж и прическу на нашу свадьбу. Вот что получилось. Зато мы сэкономили 1000 баксов»
Комментарии
Многие вещи делаю сама, в голову не придет делать макияж у визажиста. Но есть вещи, которые просто должен делать профессионал!