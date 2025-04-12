13 человек, которые решили, что справятся с важным делом не хуже профессионалов

В мире, где за профессиональные услуги нередко приходится платить кругленькую сумму, все больше людей берут дело в свои руки. В этой статье вы найдете снимки 14 смельчаков, которые решили, что справятся не хуже мастеров. В итоге — отличный результат и экономия средств.

«Я сэкономила $ 800, сделав торт своими руками. Я нервничала, и это заняло много времени. Но я так рада, что все получилось именно так, как я хотела»

«Я отказалась от линз в целях экономии. Теперь хожу в очках»

«Решила не тратиться и навела красоту на свадьбу»

Ух ты! Готова заплатить тебе за такой же образ! © miranda_is_right / Reddit

«Начала наращивать себе ногти, чтобы сэкономить деньги, и это стало моим хобби»

«Сделала вот такой прибор для пряжи. Очень удобно, функционирует отлично»

«Украсила арку на свадьбу своей дочери»

«Делаю ногти сама. Сэкономила большую сумму»

«Мне нужна была нарядная сумочка к моему платью, я решила сделать ее своими руками»

«Вот такую прическу решила сделать на свадьбу»

«Хочу поделиться платьем, которое я сама украсила стразами и сэкономила более $ 1000»

© ace1339 / Reddit НибаньтиКрипто 14 часов назад Так, я недавно костюм для выступления стразами обклеила. Кто мне объяснит каким образом я сэкономила тысячу баксов? Ну и могу обклеить кому-то стразами наряд за тысячу😁 - - Ответить

«Сам корпел над прической и бородой. Сэкономил 60 баксов»

Молодец! Этим деньгам место в твоем кармане, а не барбера. © Quintrex*** / Reddit

«Мое новое любимое занятие»

«Мой жених сказал, чтобы я сама сделала макияж и прическу на нашу свадьбу. Вот что получилось. Зато мы сэкономили 1000 баксов»