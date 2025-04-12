13 человек, которые решили, что справятся с важным делом не хуже профессионалов

Фотоподборки
2 часа назад

В мире, где за профессиональные услуги нередко приходится платить кругленькую сумму, все больше людей берут дело в свои руки. В этой статье вы найдете снимки 14 смельчаков, которые решили, что справятся не хуже мастеров. В итоге — отличный результат и экономия средств.

«Я сэкономила $ 800, сделав торт своими руками. Я нервничала, и это заняло много времени. Но я так рада, что все получилось именно так, как я хотела»

«Я отказалась от линз в целях экономии. Теперь хожу в очках»

Ёжик в авокадо
1 час назад

О, недавно вынуждена была носить очки вместо линз, чуть не взбесилась. Мешают.
Надеюсь, она не страдает ради экономии)

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«Решила не тратиться и навела красоту на свадьбу»

«Начала наращивать себе ногти, чтобы сэкономить деньги, и это стало моим хобби»

«Сделала вот такой прибор для пряжи. Очень удобно, функционирует отлично»

«Украсила арку на свадьбу своей дочери»

«Делаю ногти сама. Сэкономила большую сумму»

INA
1 день назад

Оно и видно, что сама и самоучка. Ногти сделаны неаккуратно и разные по размеру.

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«Мне нужна была нарядная сумочка к моему платью, я решила сделать ее своими руками»

«Вот такую прическу решила сделать на свадьбу»

«Хочу поделиться платьем, которое я сама украсила стразами и сэкономила более $ 1000»

НибаньтиКрипто
14 часов назад

Так, я недавно костюм для выступления стразами обклеила. Кто мне объяснит каким образом я сэкономила тысячу баксов? Ну и могу обклеить кому-то стразами наряд за тысячу😁

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«Сам корпел над прической и бородой. Сэкономил 60 баксов»

Апрель
1 час назад

А я таких дяденек боюсь. Мне кажется, что им нравится смотреть na свое отражение, их только это и занимает.

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  • Молодец! Этим деньгам место в твоем кармане, а не барбера. © Quintrex*** / Reddit

«Мое новое любимое занятие»

«Мой жених сказал, чтобы я сама сделала макияж и прическу на нашу свадьбу. Вот что получилось. Зато мы сэкономили 1000 баксов»

Если у вас появилось желание последовать примеру этих людей, здесь вы найдете полезные советы для создания макияжа. С ними легко получится добиться желаемого образа.

Фото на превью SpecialKay1a / Reddit

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
1 час назад

Многие вещи делаю сама, в голову не придет делать макияж у визажиста. Но есть вещи, которые просто должен делать профессионал!

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