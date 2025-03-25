9 ошибок в макияже, из-за которых вы можете выглядеть старше своих лет

Чтобы губная помада держалась дольше, закрасьте губы карандашом в тон – он создаст стойкую основу. Перед этим не забывайте про пилинг – с возрастом губы теряют увлажненность, а легкое отшелушивание поможет им выглядеть более гладкими.



А если помада растекается в морщинки, попробуйте нанести по контуру немного праймера для век – он создаст барьер и предотвратит размытие цвета.