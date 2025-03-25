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9 ошибок в макияже, из-за которых вы можете выглядеть старше своих лет
Все мы хотим выглядеть свежо и привлекательно, но иногда макияж, вместо того чтобы украшать, делает нас старше. Причем виноваты в этом не морщинки, а неправильно подобранные или нанесенные средства. Давайте разберем ошибки в макияже, которые легко прибавят вам лишних лет.
1. Пренебрежение праймером
Если наносить тональный крем без базы, он может забиваться в морщинки и делать их заметнее. Праймер сглаживает кожу и помогает макияжу ложиться ровно. Выбирайте увлажняющий праймер с эффектом блюра для естественного сияния и макияж будет выглядеть шикарно.
2. Слишком толстый слой тонального крема
Слишком плотный слой тонального крема подчеркивает морщинки и создает эффект маски. Тон должен выравнивать цвет лица, а не скрывать все подряд – для этого есть консилер.
Подбирайте оттенок, который идеально совпадает с вашим тоном кожи. Перед покупкой тестируйте средство на линии подбородка и шеи при хорошем освещении.
3. Неподходящий тон консилера
Чтобы скрыть темные круги, наносите консилер тонким слоем в форме перевернутого треугольника, а не просто точечно. Выбирайте оттенок на один тон светлее кожи – слишком светлый консилер только подчеркнет морщинки и сделает взгляд уставшим.
4. Изобилие блесток
Блестящие тени могут подчеркнуть складочки на веках, сделать их более заметными и тем самым накинуть вам лет. Лучше отдать предпочтение матовым оттенкам нейтральных тонов. Если хочется немного сияния, наносите блеск только на внутренний уголок глаза или на центр века. Идеальный вариант – мелкодисперсные сияющие тени, которые, в отличие от грубых блесток, создадут мягкое свечение.
5. Использование карандаша для глаз
С возрастом веки теряют упругость, и есть риск, что стрелка, прорисованная карандашом, будет выглядеть коряво. Жидкая подводка поможет сделать ее ровнее, ведь она не требует сильного нажатия. Наносите ее без растягивания кожи, иначе стрелки получатся искаженными.
Хотите добавить свежести? Попробуйте нюдовую подводку на нижнюю слизистую – белки глаз станут визуально ярче.
6. Расплывшаяся губная помада
Чтобы губная помада держалась дольше, закрасьте губы карандашом в тон – он создаст стойкую основу. Перед этим не забывайте про пилинг – с возрастом губы теряют увлажненность, а легкое отшелушивание поможет им выглядеть более гладкими.
А если помада растекается в морщинки, попробуйте нанести по контуру немного праймера для век – он создаст барьер и предотвратит размытие цвета.
7. Склеенные ресницы
8. Недостаточное увлажнение кожи
Сухая кожа подчеркивает морщины и делает макияж менее аккуратным. Перед нанесением макияжа используйте увлажняющие средства: сыворотки с гиалуроновой кислотой, кремы с керамидами. Не забывайте регулярно отшелушивать кожу, чтобы макияж ложился ровно.
9. Неряшливый макияж
Тушь и подводка могут осыпаться или размазываться, оседая в морщинках, из-за чего образ становится неряшливым. Держите в сумочке ватные палочки или матирующие салфетки – они помогут быстро исправить макияж и освежить лицо.
Маленькие изменения в макияже могут значительно повлиять на ваш внешний вид. Избегайте этих ошибок, чтобы выглядеть свежее и моложе. Также изучите другие подборки, чтобы вы и ваш макияж всегда были на высоте!