13 человек, которые живут по своим правилам и ни о чем не жалеют

Всем нам порой хочется психануть и нарушить все правила. Сделать то, чего давно просила душа. Порой люди совершают поступки, которых сами от себя не ожидают. Так случилось с некоторыми нашими героями. Кто-то из них выдал нечто этакое от скуки, а для кого-то эпатажное и крутое поведение — норма. А некоторые персонажи смогли так отстоять свои или чужие границы, что мы просто в восторге.