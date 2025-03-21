вот людям, которые ходят в мятом или в грязной одежде с дачи/стройки им самим не стрёмно?
13 человек, которые живут по своим правилам и ни о чем не жалеют
Всем нам порой хочется психануть и нарушить все правила. Сделать то, чего давно просила душа. Порой люди совершают поступки, которых сами от себя не ожидают. Так случилось с некоторыми нашими героями. Кто-то из них выдал нечто этакое от скуки, а для кого-то эпатажное и крутое поведение — норма. А некоторые персонажи смогли так отстоять свои или чужие границы, что мы просто в восторге.
Дебила кусок, а не директор. Узнало бы начальство, мигом бы вышвырнули такого идиота даже с должности операциониста.
Мама мне рассказывала, как в институте они вредному преподу выписывали журналы н_а монгольском языке.
А зачем что-то кому-то доказывать. Начали б приседать или отжиматься кто больше. Хоть для здоровья польза была.
А вот еще одна статья про эпичные совпадения, которые невозможно представить даже в мыльных операх.
Комментарии
Такое ощущение, что когда делали картинки из текстов, что-то явно потеряли - встречаются какие-то нелогичные, бессвязные истории.