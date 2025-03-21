13 человек, которые живут по своим правилам и ни о чем не жалеют

Истории
1 час назад

Всем нам порой хочется психануть и нарушить все правила. Сделать то, чего давно просила душа. Порой люди совершают поступки, которых сами от себя не ожидают. Так случилось с некоторыми нашими героями. Кто-то из них выдал нечто этакое от скуки, а для кого-то эпатажное и крутое поведение — норма. А некоторые персонажи смогли так отстоять свои или чужие границы, что мы просто в восторге.

Перестала гладить вещи, свято верю, что если ткань мятая — значит, натуральная. Иногда по случаю отпариваю рубашки или платья. На новоселье в прошлом году свекровь подарила нам гладильную доску со словами: "Наконец-то теперь начнете гладить". Я попросила сдать подарок в магазин, так как он в хозяйстве не пригодится. По словам сестры мужа, которая на моей стороне, косточки мне их семейство перемывало еще недели две.
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Александр
57 минут назад

вот людям, которые ходят в мятом или в грязной одежде с дачи/стройки им самим не стрёмно?

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Когда-то я работал в банке операционистом. По субботам я был самым главным в отделении: директора нет, зама нет, я — начальство. В конфликтных ситуациях говорил: "Идите к директору". Люди стучались к нему в кабинет (там не открывали, естественно), возвращались ко мне, а я говорил: "Сегодня я директор".
O.
19 минут назад

Дебила кусок, а не директор. Узнало бы начальство, мигом бы вышвырнули такого идиота даже с должности операциониста.

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По молодости работал грузчиком. Как-то раз скучали мы с парнями и придумали себе развлечение. Нашли на улице кирпич, написали на нем адрес и имя менеджера, и отправили вместе с остальными посылками в доставку. Через пару дней пришел менеджер жаловаться, мол, они с женой ничего не поняли. Мы же додумались отправить еще один кирпич, только теперь на имя его жены. В общем, за то лето им пришло около шестидесяти кирпичей. Так мы боролись со скукой.
A_n_s_y
15 минут назад

Мама мне рассказывала, как в институте они вредному преподу выписывали журналы н_а монгольском языке.

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Удивляюсь тому, как девушки себя не любят. Я сразу объявила, что готовить не люблю и не буду. Муж готовил прекрасно, ему и досталось. И да, очень бесит, когда ты уже давно проснулась, за окном солнце, все уже пошли на пляж, жизнь кипит во дворе. А муж спит. Он сова. Я не ссорилась и не гремела посудой — уходила без него. Мигом перевоспитался.
Коллега купил огромную коробку острейшей лапши быстрого приготовления. Половина отдела пыталась не ударить в грязь лицом и съесть эту лапшу. Начальство тоже не осталось в стороне. Никогда не забуду, как мой непосредственный руководитель делал вид, что ему всё нипочем, а остальные — слабаки. А потом развернулся и быстро побежал в комнату отдыха, чтобы осушить целую бутылку молока.
Влад
35 минут назад

А зачем что-то кому-то доказывать. Начали б приседать или отжиматься кто больше. Хоть для здоровья польза была.

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А вот еще одна статья про эпичные совпадения, которые невозможно представить даже в мыльных операх.

Комментарии

Уведомления
Nika88
21 минута назад

Такое ощущение, что когда делали картинки из текстов, что-то явно потеряли - встречаются какие-то нелогичные, бессвязные истории.

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