Я записываю пины нотами квантово- квинтового круга. Мало кто догадается.
13 историй об удивительных совпадениях, которые нарочно вряд ли придумаешь
Многие считают, что жизнь каждого человека расписана еще при его рождении. Так сказать, от судьбы не уйдешь. Так это или нет, вряд ли мы узнаем наверняка. Но точно известно одно: иногда происходят такие странные совпадения, что предугадать их точно было невозможно. В этой статье мы подобрали истории, которые вполне могли бы стать основой для захватывающих фильмов.
- Как-то мы с отцом и дедушкой стояли в очереди, чтобы попасть на бейсбольный матч. Собралась уйма народу, толпившаяся возле ворот для проверки билетов. Когда мы добрались к рамке, у мужчины перед нами возникли проблемы с билетом. Парень со сканером утверждал, что билет поддельный: чувака кто-то обманул, ведь билет с таким номером уже отсканирован.
И вдруг мой отец говорит: «Эй, Чарли, у нас есть лишний билет!». А Чарли просто ответил: «О, здорово, спасибо». Оказалось, что парень с проблемным билетом, Чарли, – один из самых старых друзей моего отца. Чарли случайно оказался в одном городе с нами. Он случайно пошел на тот же бейсбольный матч.
И вот мы вчетвером идем к своим местам, и никто не признается, насколько все это было безумно. И только я воскликнул: «Это сумасшествие какое-то, разве нет?». Остальные лишь улыбнулись: «Ну да, да. Кто-нибудь хочет арахиса?» © Kin2monkey / Reddit
- На одной из моих банковских карт висело немного денег, отложенных на черный день. В какой-то момент я понял, что забыл от нее пин-код. Подошел к банкомату, натыкал два неверных пина, взятых из глубин сознания, третий раз пробовать не стал и отложил бесполезный пластик на полку. Комиссия за обслуживание карты не взималась, а перевыпуск стоил очень дорого. И вот где-то спустя полгода отправился я к друзьям в гости. Подхожу к подъезду, звоню, мне диктуют код от домофона и... я вспоминаю пин от той карты, потому что он совпадает с первыми цифрами кода от домофона. С тех пор с запоминанием пин-кода больше не заморачивался, ведь всегда можно позвонить друзьям. © Arnow25 / Pikabu
- Как-то раз я со своей девушкой и другом ехал в соседний город. Вышли мы из поезда — на меня тут же набрасывается незнакомая женщина с вопросами: кто я, откуда, когда и где родился. После этого она просит меня никуда не уходить и буквально через минуту возвращается с мужчиной, который выглядел как я, просто спустя лет двадцать. Я позвонил своим родителям, которые меня воспитали, и они все подтвердили.
Оказалось, что это мои биологические родители. Когда я родился, они были совсем молоды и решили разойтись. А меня отдали на усыновление. Правда, спустя 15 лет сошлись снова. Пока они были врозь, у моего отца родился сын от другой женщины. И я очень похож на сына своего отца от другого брака. © herrklopekscellar / Reddit
"На днях встретил в метро парня, который очень
на меня похож..."
И в одинаковых куртках. Простите, что-то верится с трудом. Скорее всего взяли фото братьев и придумали такую надпись
- Сижу, смотрю шоу по интернету. А там показывают сценку, в которой чувак смотрит спортивную онлайн-трансляцию. И ему вдруг мама звонит по скайпу. И тут (ну вот я серьезно!) мне мама звонит по скайпу. И это при том, что звонит она мне крайне редко, раз в два месяца, наверное. Вот бывает же! © NatalyTheLucky / Pikabu
- Я жил в деревне и ездил на учебу в город. Как-то раз возвращался домой и заметил потерянный ключ. Он лежал на обочине. Обычный, ничем не примечательный ключ, похожий на мой. Угадайте, чей он был? © Snoooop / Pikabu
- Так случилось, что моя девушка мне изменила. Расстались мы спокойно. Совпало, что за неделю до расставания набил татуху с ее именем. Так вот... Уже познакомился с пятью Дианами. Каждый раз объяснял, что мне приснилась девушка с таким именем. И вот, нашел вас! Дешевый развод, но работает. Даже жалко такую татушку перекрывать. © Подслушано / Ideer
- Меня уволили с работы в корпорации. В тот же день я позвонил другу, который жил в 400 километрах от меня. Спросил, не знает ли он о какой-нибудь работе, которая бы полностью отличалась от моей нынешней. Друг рассказал мне, что только что разговаривал по телефону со своим соседом, который ищет покупателя на свой бизнес. «Я знаю одного толкового парня, но он не захочет уходить с работы в корпорации», — ответил сразу мой приятель, говоря обо мне. И вот уже 7 лет я владею тем самым бизнесом. © dpmad / Reddit
- Однажды во время салюта наш пес Швейк испугался и сбежал из дома. В течение нескольких дней мы расклеивали объявления с его фотографией по всему городу.
Как-то нам позвонила одна семья. Они думали, что наш пес у них. Мы поехали туда (жили они примерно в пяти километрах от нас, через оживленное шоссе и по другую сторону района). Это действительно был Швейк. Семья призналась, что они подумывали оставить пса себе. У них тоже был черный лабрадор, как и у нас, по кличке Норман. Он сбежал в ту же ночь. Мы забрали Швейка и отправились домой.
На следующий день нам позвонила пожилая женщина, жившая через два дома от нас. Она увидела листовку и подумала, что наша собака бегает у нее во дворе. Мы сказали ей, что Швейк уже дома, но она настаивала на том, чтобы мы приехали. Откровенно говоря, она была весьма сварливой старушкой.
Мы отправились посмотреть, что же там за лабрадор, и почему-то крикнули «Норман?». Пес тут же прибежал, пуская слюни, и последовал за нами домой. В тот же день мы отвезли Нормана его семье.
До сих пор задаемся вопросом, встречались ли эти двое во время своих эпических путешествий? © Unknown author / Reddit
- Когда я только начинал встречаться со своей супругой, то привез ее в свой родной город познакомить с родителями. Мы листали старый семейный альбом, и вдруг она указала на одну из фотографий и спросила: «Откуда ты знаешь этого мужчину?» Я ответил: «Это мой дядя», а она сказала: «Нет, он мой дядя!». Оказалось, сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Key_Highway_1312 / Reddit
- Моя мама занимается изготовлением украшений. Иногда возникает необходимость отправить изделие в другой город. Обычно мама отправляет все почтой. Однажды покупательница сказала, что ее знакомая будет проездом в нашем городе и сможет забрать украшение. И вот в момент созвона с упомянутой знакомой выясняется, что это... ее мама (то есть, моя бабушка). Они не общалась последние лет семь. Я думала, такое только в сериалах бывает. © 12rita / Pikabu
- Лет шесть назад мы отдыхали с семьей на Гавайях. Погода там иногда преподносила сюрпризы в виде теплого дождя, при котором ярко светило солнце. Это было очень красиво. Как-то такая превратность природы настигла нас на прогулке. Мы любовались тем, как солнечные лучи переливаются в дождинках, и мой папа воскликнул: «Это настоящий солнечный дождь!» Стоявшая рядом женщина посмотрела на отца и спросила: «Вы что-то хотели?». Мы все стояли в замешательстве. Женщина не отводила взгляд: «Мы с вами знакомы?». Папа вопросительно смотрел на незнакомку. Женщина вздохнула и сказала: «Просто вы назвали меня по имени». Оказалось, что ее звали Санни Рэйн (Sunny Rain — с английского переводится как «солнечный дождь» - прим. ADME) © Gabrielle Koetsier / Quora
- Много лет назад ко мне зашел в гости друг. Это был день его рождения, а я напрочь забыл об этом и решил отшутиться. Взял с полки первую попавшуюся книгу, которую когда-то купил на барахолке. Протянул «подарок» другу и воскликнул: «С днем рождения!». Мой приятель открыл книгу на первой странице и увидел записку: «С днем рождения, Джон! 7 февраля 1992 года». В принципе, можно было бы пошутить, но день моего друга как раз 7 февраля. © Evan Davis / Quora
А вот еще одна подборка совпадений, которые будто спланировали.
Комментарии
Один раз надо было сочинить слова песни по заданию. Мне почему-то пришел нa ум мотив песенки "Замечательный сосед". Стихи я сочинила нa удивление легко и быстро. Через какое-то время включила радио и вдруг слышу песню "Замечательный сосед" в исполнении Эдиты Пьехи. Мне даже смешно стало, как такое могло быть? Сто лет не слышала этой песни. У родителей пластинка была с песнями Эдиты Пьехи и часто её крутили. Оттуда, из детства, и помнила эту песню. А тут вот такое совпадение получилось.