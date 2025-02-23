13 историй об удивительных совпадениях, которые нарочно вряд ли придумаешь

Один раз надо было сочинить слова песни по заданию. Мне почему-то пришел нa ум мотив песенки "Замечательный сосед". Стихи я сочинила нa удивление легко и быстро. Через какое-то время включила радио и вдруг слышу песню "Замечательный сосед" в исполнении Эдиты Пьехи. Мне даже смешно стало, как такое могло быть? Сто лет не слышала этой песни. У родителей пластинка была с песнями Эдиты Пьехи и часто её крутили. Оттуда, из детства, и помнила эту песню. А тут вот такое совпадение получилось.