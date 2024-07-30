13 маленьких хитростей, которые даже самую неудобную обувь превратят в уютные тапочки

Иногда даже во время примерки мы умудряемся не заметить недостатки новой пары обуви. Некоторые туфли после нескольких часов ходьбы начинают немилосердно жать, другие, наоборот, сваливаются со стопы или к концу дня источают неприятные ароматы. Мы собрали небольшие хитрости, которые помогают справиться с этими проблемами на раз-два.

Лучше купить специальные накладки на ремешки

Туфли на каблуке с тонкими ремешками — это та еще боль. Если обувь хотя бы чуть-чуть не подходит по размеру, ремни будут впиваться в тело и натирать кожу. К счастью, сейчас можно купить набор специальных накладок разных размеров, которые приклеиваются к внутренним частям туфель. Эти изделия создают защитный барьер между обувью и кожей, и носить каблуки становится значительно приятнее.

Стоит обмотать перемычки на вьетнамках тканью

Шлепки идеально подходят для летней жары: они достаточно легкие, и ноги в них не так сильно потеют. Но резиновая перемычка, которая разделяет большой и указательный пальцы, может доставить немало неприятных минут. Чтобы сделать сандалии более удобными, достаточно просто обернуть перемычку и ремешки платком или куском ткани. Кончики материала можно просто привязать к ремням или обмотать вокруг ног, чтобы вьетнамки лучше держались. Другой вариант подойдет женщинам, которые умеют обращаться с иголкой и ниткой. Стоит просто срезать резиновые ремешки, сшить длинную ленту из подходящего куска ткани и продеть ее в освободившиеся отверстия на подошве. В результате получаться необычные, элегантные, а, главное удобные вьетнамки.

Чтобы обувь не скрипела, возьмите детскую присыпку

Если туфли издают неприятные скрипучие звуки при ходьбе, ногам от этого никакого вреда не будет. Зато хозяйку такая обувь может смутить. Зачастую пара начинает поскрипывать, когда между стелькой и подошвой скапливается влага, поэтому достаточно обсыпать обувь изнутри детской присыпкой, которая отлично впитывает жидкость. Или же изнанку стельки можно промазать вазелином, чтобы уменьшить трение.

Каблуки можно уменьшить

Иногда мы искренне влюбляемся в туфли на шпильках, а позже понимаем, что каблук слишком высокий и носить их неудобно. Необязательно избавляться от такой пары - в некоторых случаях каблук легко можно укоротить. Надо лишь поставить обувь на стол, так чтобы подошва находилась на поверхности, а каблук свисал. После этого нужно опустить изделие настолько, насколько вы хотите обрезать каблук, и посмотреть будет ли обувь после этого стоять устойчиво. Не следует укорачивать каблук самостоятельно, лучше обратиться в мастерскую.

Если туфли велики, на помощь придет туалетная бумага

Leela13 1 час назад А если разуться придётся? А там туалетная бумага или носовой платок... - - Ответить

После прогулки в свободных туфлях пальцы ног порой просто отваливаются от боли, а на стопах появляются мозоли. Исправить ситуацию могут специальные стельки, но если их нет под рукой, то можно исправить ситуацию с помощью туалетной бумаги. Достаточно просто обмотать стопу бумагой (вместо нее можно использовать вату или носовой платок) так, чтобы стопа не болталась внутри обуви.

Чтобы стопы не болели, положите вату под пальцы ног

Шпильки, конечно, выглядят привлекательно, но ходить в них целый день - то еще удовольствие. Из-за высокого каблука нагрузка в основном приходится на переднюю часть стопы и пальцы быстро начинают болеть. Чтобы уменьшить этот эффект можно купить специальные гелиевые подушечки, которые крепятся к плюсне стопы. Такого же эффекта можно добиться, подложив ватный шарик под пальцы ног.

Купите специальные носочки для танцев

Босоножки на танкетке с широкими ремешками, могут быть не самой удобной обувью. Ремни зачастую натирают кожу, а стопа в такой обуви начинает болеть. При этом носить босоножки с обычными носками навряд ли получится. Тут на помощь могут прийти специальные носки, которыми обычно пользуются танцоры и гимнасты. Это изделие напоминает эластичный бандаж, охватывающий переднюю часть стопы с прорезями для пальцев и специальными подушечками под плюсной, которые уменьшают нагрузку.

Вазелин и увлажняющий крем могут стать настоящим спасением

Прогулка в новой обуви может привести к появлению мозолей и ссадин. Чтобы избежать этого неприятного эффекта, лучше смазывать стопы увлажняющим кремом, перед тем как надевать туфли. А чтобы туфли сидели еще лучше, на стратегические места, где туфли жмут сильнее всего, стоит нанести вазелин. Также вазелином можно смазать обувь изнутри.

Балетки стоит протирать спиртовыми салфетками

Так как мы обычно надеваем балетки на босу ногу, рано или поздно эта обувь начинает попахивать. Это происходит потому что изнутри остаются следы пота, в которых быстро размножаются бактерии. Можно попробовать вымыть туфли бактериальным мылом, но влажность только ухудшает ситуацию. Лучше каждый раз после использования протирать ее изнутри спиртовыми салфетками. А некоторые люди советуют засыпать на ночь в туфли пищевую соду.

Клоги можно растянуть с помощью риса

Эту обувь зачастую делают из достаточно жестких материалов, поэтому разносить новую пару без появления мозолей и натоптышей непросто. Совсем не обязательно часами бродить в обновке по дому. Можно просто насыпать рис в пластиковый пакет, добавить к зернам воды и оставить пакеты в обуви на ночь. Рис быстро разбухнет и растянет неподатливую обувь.

Чтобы сандалии не натирали, стоит намазать их воском

Жесткие швы и тонкие ремешки на сандалиях часто натирают кожу при ходьбе. Чтобы материал стал мягче и не травмировал стопы, можно просто смазать все детали с помощью воска (достаточно просто взять свечку). Другой вариант — нанести на те участки, которые вызывают дискомфорт, обычный антиперспирант.

Лучше положить тампоны в обувь на ночь

Lilit313 32 минуты назад Оооо, воооот кто у нас туалетный утёнок!?!)))в у врача были?какой диагноз?это фетишизм или шизофренизм?)) - - Ответить

Если слипоны или лоферы начинают источать неприятный запах, стоит положить в обувь смоченные в эфирном масле тампоны и оставить их там на ночь. Эти гигиенические средства отлично впитывают влагу и помогают избавиться от раздражающих ароматов. А благодаря эфирному маслу, туфли наутро будут благоухать.

Чтобы ноги в кроссовках не потели, надо просто поколдовать над стельками

Чтобы избежать неприятного запаха, который все время сопровождает вспотевшие ноги, не обязательно носить обувь исключительно с носками. Достаточно просто вытащить стельки из кроссовок и надеть на них следки, так чтобы нижняя часть носков располагалась прямо под стопой. Ткань будет отлично впитывать пот, а носки стирать значительно проще, чем стельки.

Кстати, есть несколько ошибок, которые все мы зачастую делаем при покупке обуви, а потом страдаем от боли в ногах.