«как таких земля носит», — произнесла одна из сходящих с земли бывалая землянка.
13 случаев, когда остроумие оказалось лучшей защитой от хамов
Истории
7 минут назад
Хамов хватает везде — в транспорте, на работе, в магазине. Спорить с ними бессмысленно, хамить в ответ — только играть по их правилам. Но есть способ получше — остроумие! Один меткий ответ, и обидчик сам не рад, что к вам пристал. Собрали 13 историй от наших читателей, когда наглецы получили то, чего точно не ожидали.
- Дядя меня недолюбливал, прям откровенно. Однажды тетя к нему в гости приехала, я созвонилась, хотела зайти. В ответ: «Ты не ходи, он нервничает, когда тебя видит». Ну ок, постояли под дождем, пара слов — и домой. Годы прошли, свадьба у меня. Зову только самых родных, 14 человек. Тетя отказалась — то ли работа, то ли еще что. Но велела: «Дядю позови! Это же семья!» А я ей: «Не могу, он же нервничать будет». Вот тогда я реально почувствовала, как легко бывает, когда не пытаешься всем угодить. © Фикус в фокусе / Dzen
- В юности был у меня надоедливый поклонник — друг брата. Все его обожали, кроме меня. День рождения, сидим семьей, вдруг звонок — на пороге он, с букетом. «Кто звал?» Оказалось, мама. Я психанула, крикнула: «Счастливо оставаться!» — и ушла. А обиделись, конечно, на меня. © Ольга Савина / Dzen
- На работе некоторым назначали премию на полгода, мне тоже должны были. И вдруг от директорши узнаю, что премии не будет. Зато ей будет. Я офигела, подняла бунт: «А за что вам? Мы работаем, а вы какими достижениями отметились?» Я не успокоилась и позвонила управляющей, так она меня в итоге выделила и похвалила. В итоге премию мне дали. Коллектив потом восхищался: «Вот это да, на место ее поставила!» Одна девочка ржет: «Да не с той связалась, обычно все молчат!» © Елена / Dzen
- У дочки есть подружка на площадке, предложила ее маме выгуливать детей по очереди — день я, день она. Так та вместо ответа лекцию про цены на нянь прочитала. Ну ок, скооперировалась с другой соседкой, а эта теперь каждый раз, проходя мимо, недовольно фыркает. © Олена / ADME
- Писал как-то бывший, давно расстались по-дружески, у обоих уже семьи. Раз в пару месяцев интересовался, как дела, фотки дочки присылал — ну пусть пишет. Потом у меня тоже ребенок родился, сообщаю ему. Поздравил и сразу с просьбой: мол, раз я теперь дома, не могла бы забирать его дочь из школы? Все равно ведь гуляю, а школа всего в двух остановках метро. А то его жена с работы отпрашивается, на нее там косо смотрят. Отказалась. Он спрашивает: «Это потому, что у нас были отношения?» — «Нет, просто боюсь перенести неприязнь к тебе на твоего ребенка». Больше не писал. © Татьяна Лобанова / ADME
- Звонит знакомый знакомого, хочет костюмы для детской студии. Я только рисую, шить не беру. Обсудили детали, называю цену за эскизы. Он в шоке: «Мы же детская студия!» Ну да, говорю, но это моя работа. Подумал и выдал: «Ладно, мамы сами придумают, вы сшейте». Объясняю, что не шью, есть мастерские, но за деньги. Начал злиться: «Какая мастерская, мамы сами сошьют, тогда просто дайте ткань». Сообщаю, что ткани у меня нет, за ней — в магазин. На этом его фантазия иссякла, бросил трубку. Хотел, чтобы я бесплатно нарисовала, выкроила и сшила, еще и ткань дала. Гениально! © Татьяна Лобанова / ADME
- Брали в отпуск племянника. Моим — 5 и 10 лет, ему — 8. Были на рынке с пацанами. Они не похожи: племяш темненький, загорелый, а мой — беловолосый, светлый, в меня. Продавец, оценивающе глядя: «Надо же, какие разные. Отцы, наверное, разные?» Я, не моргнув: «Да, и матери тоже». © Екатерина Смолянинова / ADME
- Купили квартиру в многоквартирнике с управляйкой, уборка включена в тариф. Через пару месяцев соседка молча вешает рядом с моей дверью… график дежурств по уборке этажа. Оказывается, они годами сами драили полы, при этом платили за это УК, и теперь решили, что я тоже так буду. Милота! Подготовила листок с выдержками из закона, добавила контакты, куда жаловаться, если качество услуг не устраивает, и повесила рядом. Больше ко мне с такими глупостями никто не приставал. © R A / ADME
- Хамить в ответ бесполезно — у хама опыта больше, он на своем поле победит. Проще ошеломить. Ехала в транспорте, чувствую себя так себе, задумалась. Рядом встает дама в возрасте и через пару минут уже возмущается, почему не уступаю. Я в каком-то отстраненном состоянии, спокойно говорю: «Извините, вы так моложаво выглядите, что я постеснялась предложить место». Дама заулыбалась, растерялась, а потом решительно усадила меня обратно. © Селебная пятка / ADME
- Едем с бывшей женой и младенцем в коляске в автобусе. Стою у выхода, на остановке какая-то тетка нагло прет, чуть ли не отодвигая меня. Жена преграждает вход и ласково так: «Сначала выходят, потом заходят. Не думали об этом?» Тетка ворчит, но нехотя отходит. Жена, не двигаясь с места: «И к какому выводу пришли?» © Тросс / ADME
- Устал, еду поздно в метро, дремлю. Вдруг — чпок-чпок, и наушников нет. Открываю глаза — тетка рядом уже сует их в уши: «У молодых голова не болит, а мне шум мешает спать». Я сначала выпал, потом спокойно сказал такое, что тетку аж перекосило: «Прокат наушников — одна станция 100 рублей, с музыкой — 200». Наушники она вернула, но напоследок отчитала меня за черствость, хамство и вообще, как таких земля носит. © Bill_Cipher / ADME
- Жила на первом этаже, лампочки в подъезде постоянно выкручивали — ну, богатство же какое! Сначала меняла, потом надоело, купила маленький фонарик — и нормально. Но соседке с пятого этажа не понравилось, начала отчитывать: как мне не стыдно, людям в темноте ходить неудобно! Спокойно отвечаю: «Приносите лампочку, так и быть, поменяю. Совершенно бесплатно». Что-то так и не принесла. © Обо всем помаленьку / Dzen
- Соседка (не подруга) попросила бесплатно помочь ей обои поклеить. Я удивленно отказалась. В ответ: «Ну что тебе стоит, ты же умеешь!» Я аж растерялась от такой наглости, но быстро нашлась: «Я и полы мыть неплохо умею, но ведь тебе не приходит в голову позвонить и предложить мне помыть их у тебя?» © ershovanatalia@yandex.ru / Dzen
Остроумный ответ — лучшее оружие против хамства. Главное — не опускаться до уровня грубияна, а поставить его на место так, чтобы он сам не понял, как оказался в неудобном положении. Надеемся, эти примеры вдохновили вас и вооружили парочкой удачных фраз на случай, если вдруг встретите очередного наглеца.
А если хотите узнать, какое хамство уже стало настолько привычным, что мы даже не замечаем его, читайте нашу подборку:
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 человек, чей отпуск не обошелся без нештатных ситуаций
18 читателей AdMe.ru поведали о своих снах, которые запомнили на всю жизнь. И еще внукам рассказывать будут
Народное творчество
2 года назад
16 историй о том, как люди выстраивают отношения с бывшими и их новыми семьями
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ человек, которым лучше обходить кухню десятой дорогой
Народное творчество
2 года назад
18 животных, которые неправильно поняли, для чего нужна мебель
Животные
2 года назад
15+ примеров того, что жизнь вокруг нас полна сюрпризов
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье
Кухня
2 месяца назад
15 фееричных бывших, которых нельзя просто взять и стереть из памяти, как ни пытайся
Народное творчество
3 месяца назад
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
15 примеров того, как привычка экономить приводит к неожиданным ситуациям
Истории
3 месяца назад
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
16 женщин рассказали, как их тела изменились после родов и как на это реагируют окружающие
Истории
3 месяца назад