13 случаев, когда остроумие оказалось лучшей защитой от хамов

Остроумный ответ — лучшее оружие против хамства. Главное — не опускаться до уровня грубияна, а поставить его на место так, чтобы он сам не понял, как оказался в неудобном положении. Надеемся, эти примеры вдохновили вас и вооружили парочкой удачных фраз на случай, если вдруг встретите очередного наглеца.

А если хотите узнать, какое хамство уже стало настолько привычным, что мы даже не замечаем его, читайте нашу подборку: