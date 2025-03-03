14 читателей ADME рассказали истории о сдаче экзаменов, которые они запомнили на всю жизнь
Истории
18 минут назад
Многие согласятся с тем, что от сессии до сессии живут студенты весело. Однако и в ходе экзаменов или зачетов иногда может произойти такое, что хоть стой, хоть падай.
- Принимал с коллегами вступительный экзамен в аспирантуру. Садится отвечать парнишка. По первому вопросу билета отвечал неплохо, попросили ответить на второй. А он сказал пару фраз и замолчал. Поняли, что не знает, стали ему наводящие вопросы задавать. И он вдруг эмоционально произносит: "И зачем я вам все это рассказываю? Вы же это лучше меня знаете!" Мы расхохотались! © Вера З. / Яндекс Dzen
- Училась вместе с мужем. Сдаем экзамен. Супруг первый пошел отвечать, а я сразу за ним. Преподаватель посмотрел фамилии в зачетках и спросил: "Муж?". Я ответила, что да. Препод тут же выдал: "Тогда ставлю тебе 5, пусть знает, кто в доме хозяин". Много лет прошло с тех пор, но мы до сих пор вспоминаем эту историю. © Лесом ушедшая / Яндекс Dzen
- У нашего преподавателя по математической логике было невозможно списать. Он постоянно курсировал между столами и листочки для экзамена выдавал со своей подписью и датой в углу бумаги. Но я как-то ухитрилась списать 20 формул, которые запомнить было ну просто нереально. Он подошел, взял мой лист с ответами, молча прочитал, направил бумагу к окну и зачем-то посмотрел сквозь нее на свет, вернулся и поманил к себе. Я подошла. Он молча написал мне задачу. Мы ее как раз разбирали перед самым экзаменом, так что я ее решила. Препод все также без слов проверил ее и поставил мне в зачетку "отлично". Весь экзамен прошел без единого звука. Группа была в шоке. Для меня до сих пор остается загадкой, что он там хотел увидеть на бумаге на просвете. © Людмила******* / Яндекс Dzen
- Экзамен по политэкономии. Скучающий преподаватель сказал, мол, те, кто хочет получить тройку, подходите с зачетками. Человек 10 подошли, остальные продолжили оставаться на своих местах. Минут через 10 препод вызвал с зачетками тех, кто хочет получить четверки. Рванули все, остались двое. На выходе только эти двое не сдали экзамен и отправились на пересдачу. © Alex Levant / Яндекс Dzen
- Училась на вечернем отделении физмата. С нами в группе был один очень умный товарищ. На экзамене по матанализу преподаватель ставит ему "отлично". Этот студент тут же заявляет: "Я на 5 не знаю". Все так обалдели, что бросили списывать. Повисла тишина. Препод с возмущением воскликнул: "А что мне тогда остальным ставить?" © Яна Панова / Яндекс Dzen
Не знаю, как другие, но у меня по политэкономии всегда была пятёрка. Я прочитала "Капитал" Маркса и до сих пор помню эти формулы товар-деньги-товар, деньги-товар-деньги, товар'-деньги'-товар и т.д. Экономика капитализма была понятнее, чем экономика социализма.
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- Училась заочно. На 3 курсе пропустила сессию, так как родила. В сентябре собралась ехать на электричке в универ, начала сдавать сессию. На платформе встретила препода по философии. Спросила, не она ли сегодня будет принимать зачет. Препод задала неожиданный вопрос: "Ребенка еще грудью кормите? С кем оставили?" Ответила, что да, кормлю, с дедом оставила. Она тут же достала пачку билетов, я вытянула один и быстренько ответила по нему. Поставила зачет. Сказала снова через 3 дня прийти на эту же платформу с конспектами. Через 3 дня сдала экзамен на 4. До сих пор с большой благодарностью вспоминаю этого преподавателя. Потом узнала, что группа очень плохо сдала философию весной. У всех были двойки и тройки, лишь у меня четверка. © Марина А. / Яндекс Dzen
- Сдавали экзамен. Препод сажал двоих экзаменуемых рядом с собой, а сам сидел посередине. Задавал вопрос одному человеку, слушал его ответ, потом поворачивался к другому и беседовал уже с ним. Так вот, за пару минут беседы с одной стороны другая сторона успевала вытащить учебник под пятой точкой, найти ответ, прочитать его и засунуть книгу обратно. Так сдавала и я. © Буква Эф / ADME
- В институте у нас был предмет "Теория принятия решений", а вел его очень строгий преподаватель. Все понимали, что сдавать у него будет тяжело. В общем, я решила не идти на консультацию перед экзаменом, чтобы не терять время и выучить билеты. Выучила все! В день Х выяснилось, что на консультации препод разрешил списывать во время экзамена, главное, чтобы студенты поняли написанное и ответили на дополнительные вопросы по теме. © Нина К. / Яндекс Dzen
- Все знали, что я получу автомат. Но на экзамене препод сказал: «Никогда не видел вас. На пересдачу!» Я офигела! Пришла на пересдачу, ответила на билет. Препод спросил: «Вы же Меркулова? Вам автомат положен!» Сказала, что он меня сам на пересдачу и отправил. Препод со смехом выдал: "Давай зачетку и в следующий раз предупреждай, когда будешь менять прическу". Все дело в том, что я накануне экзамена сходила в парикмахерскую и сделала модную стрижку. © Ирина Землянская / Яндекс Dzen
- Училась в техническом ВУЗе на вечернем. Параллельно с этим работала в шумном цехе, где все общение производилось "по губам". И однажды на зачете преподаватель увидел, как наша отличница подсказывала мне без звука, а я смотрела на нее и отвечала. Ничего мне на это не сказал. Но на защите диплома, который я писала под его руководством, он точно так же мне подсказывал. Защитилась на отлично! © Каталина / Яндекс Dzen
- У нас был препод по теории автоматического управления, который на лекциях с нами болтал, а над графиками переходных процессов вообще смеялся. Сразу же заявил, что институт - это значит 25% с него, а 75% - с нас. На экзамене были билеты по выводу формул переходных процессов. Все сдавали еле-еле, в основном на трояки. Подруга выучила только один вывод формулы, написала его в ответе на билет на совсем другой вопрос. Пошла отвечать. Она уверенно говорила с преподавателем. Тот спросил: "А точно так?", она ответила: "Да!" Получила пятерку с комментарием: "Если вы так же уверенно будете общаться и в повседневной жизни, то у вас точно все получится!" © Алина Потапова / Яндекс Dzen
Как представлю,как такие "спецы" проектируют всякие механизмы и прочее... Страшно делается
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- Иногда писала шпоры к экзаменам, но ни разу ими не приходилось воспользоваться. И вот на одном экзамене несколько моих шпаргалок упали на пол. Препод увидела это, подняла шпоры, внимательно прочитала и промолвила: "Толково". Я же ответила по билету хорошо и получила пятерку. Шпаргалки преподавательница попросила оставить ей, чтобы показывать другим, как их надо писать. © Alena / ADME
- Сдавал экзамен по философии. Учился заочно, материал знал так себе. Тяну билет, понимаю, что ответа не знаю. Отвечал так, как мне казалось логичным и правильным. Преподаватель слушала меня, подперев ладонью щеку. В конце задала несколько дополнительных вопросов. После моего ответа заявила: "Вы не правы! Но в вашем ответе все так обосновано, что я не могу вам возразить. Отлично!" © Николай Киричек / ADME
- Сдавала госэкзамен. Садится отвечать моя подруга, которая непонятно зачем пошла учиться на техспециальность. Плывет по всем вопросам. Экзаменатор спрашивает: "Что такое чувствительность приборов?" Она мнется. Он старается ее вытянуть: "Как ты понимаешь слово чувствительность?" Вся комиссия легла, когда эта голубоглазая девочка начала с придыханием объяснять: "Это когда дотронулся и все трепещет". © Мария Р. / Яндекс Dzen
Иногда курьезы могут поджидать нас там, где их совсем не ждешь. Так, например, случилось с некоторыми пользователями сети, которые просто стояли в очереди, а попали в комедию.
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