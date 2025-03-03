14 читателей ADME рассказали истории о сдаче экзаменов, которые они запомнили на всю жизнь

Не знаю, как другие, но у меня по политэкономии всегда была пятёрка. Я прочитала "Капитал" Маркса и до сих пор помню эти формулы товар-деньги-товар, деньги-товар-деньги, товар'-деньги'-товар и т.д. Экономика капитализма была понятнее, чем экономика социализма.