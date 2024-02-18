14 доказательств того, что наши мамы и бабушки в свое время были такими крутыми, что нам и не снилось

Нас по понятным причинам влечет прошлое: интересно узнать, чем жили люди 30, 50 или 100 лет назад, как одевались и развлекались. Здорово, когда семейный фотоальбом полон любопытных кадров из юности бабушек, дедушек, мам и пап, и можно в любой момент погрузиться в ностальгию. Герои сегодняшней статьи решили так и поступить.

«Это мы с сестрой в 80-е»

«В школьные годы я вставала очень рано, чтобы сделать эту прическу. А чтобы она не растрепалась в бассейне на физре, я сказала, что у меня аллергия на хлорку и мне дали освобождение»

«Дедушка в общежитии на первом курсе»

«У дедушки Альцгеймер, но, когда я рассказал ему, что нашел его фотки из универа, он давай хохотать, потому что точно вспомнил, что на них»

«А вот моя гламурная бабушка в 30-е годы»

«Мои родители и бабушка с дедушкой по папиной линии. То же платье и почти та же дата свадьбы, только 51 год спустя»

«Бабуля в день своей свадьбы»

«Моя пра-пра-пра-тетушка Кэтрин Калверт. Прадедушка говорил, что его тетя была актрисой, но я не знала, что она была так знаменита. У нее даже есть собственная страница в Википедии!»

«Бабушка с дедушкой в свой медовый месяц в 50-е. Выглядят как кинозвезды какие-то!»

«Мама делает селфи в 1966-м»

«Батя в 1973-м»

«Мама захотела глупую фотку в день свадьбы. 1990-й»

«Только что нашел вот такую папину фотку прямиком из середины 80-х»

«А это мама примерно в 1970-х»

«Папа и его Mazda RX-3 в 1978-м»

«Моя красавица-бабуленька в пятидесятых»