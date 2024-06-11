14 доказательств того, что не перевелись еще рыцари в сияющих доспехах

Вот, казалось бы, пустяк — дать зонтик стоящей под дождем незнакомке, помочь уточке перейти дорогу или исполнить детскую мечту возлюбленной. Мы часто творим добро, даже не замечая этого. Но для другого человека наш поступок может запомниться на всю жизнь, и он еще внукам будет рассказывать о добром незнакомце.

Несколько лет назад шла в метро и на ходу надевала пальто. Поскольку в руках еще были какие-то сумки, долго не могла попасть рукой во второй рукав. Каково же было мое удивление, когда проходивший мимо незнакомый парень вдруг остановился, помог мне с пальто, улыбнулся и просто пошел дальше. Так мило, что и в наше суетное время кто-то незнакомый о тебе заботится. До сих пор иногда вспоминаю. © Подслушано / Ideer

Были с мужем на море и на набережной увидели автомат с игрушкой на нитке. Кидаешь в него монету, а потом управляешь двумя лезвиями, которые должны перерезать нитку с большим медведем. Чисто по приколу сказала, что хотела бы себе такого медведя, мы вкинули пару монет, но ничего не выиграли. Вернулись домой, я скоро заснула, а потом сквозь сон слышу, как муж вышел. Ладно, думаю, может, подышать. А он будит меня под утро, держа в руках того самого медведя, и говорит: «Это тебе! Я все-таки достал его!». Я не знаю, сколько денег он всадил в тот автомат, а может, просто купил медведя в магазине, но это было очень романтично! © Мамдаринка / VK

На выходных встретился со своими мамой и бабушкой. Спросили меня, где моя супруга, я говорю, что она уехала в свой ежегодный поход. Мама с бабушкой сразу в панику: «А дочка тогда где?», я им отвечаю, что со мной, конечно, где еще-то. А они мне в голос говорят: «И ты что, один за ней следишь? Да мы вырастили настоящего мужчину!». Видимо, это такая редкость, когда мужчина «следит» за собственным ребенком, пока жена на отдыхе. Насколько же низкую планку для нас установили... Отцы, давайте всем покажем, что значит быть отцами, а? © Koskani / Reddit

«Мой муж подобрал котенка посреди шоссе и привез домой. Назвали Механиком — просто муж из автосервиса ехал, когда его нашел»

Летели с женой ночным стыковочным рейсом. Ждем багаж у ленты, на часах 5 утра, в 7:05 отходит наш поезд. Нашей сумки все нет и нет, пошли мы в пункт розыска багажа. Оттуда нас отправили в красную зону для заполнения документов на пропажу. Выяснилось, что нужно заполнить 3 бланка на багаж. Казалось бы, несложно, но возникает тысяча вопросов по заполнению: где начинается код на багажной бирке, какая сумма страховки, какая категория у вещей в багаже... Мы летаем редко, для нас все непросто, и нет ручки, чтобы заполнить. А в случае опоздания на поезд мы опаздываем и на работу, и дома ждут дети. А время очень быстро тает. И тут сотрудник из красной зоны, парень лет 30, подходит к нам, просит паспорт, багажные бирки и... начинает заполнять наши бланки, параллельно подсказывая мне и остальным пассажирам, как заполнять. Потом уносит бумажки, приносит уже со штепмелями и показывает, как снова пройти в пункт розыска. Справились минут за 10. Благодаря этому парню мы зашли в вагон за 3 минуты до отправления и успели. © yugo45 / Pikabu

В университете встречалась с одним парнем, который постоянно спрашивал, почему я такая грустная. А у меня были сильные комплексы из-за испорченных зубов, денег на лечение не было, вот я и казалась всем строгой, загадочной и недоступной. Но как-то раз он меня рассмешил какой-то тупой шуткой, я рассмеялась и вообще забыла про свои гнилые, желтые и местами отсутствующие зубы. Он однозначно офигел, но вместо упреков взял и повел меня в стоматологическую клинику и оплатил лечение. Вот это, я понимаю, принц. © Палата № 6 / VK

Внезапный ливень. Забегаю спастись под ближайший козырек. Выходит из магазина подышать охранник, видит меня, видит дождь и уходит. А выходит уже с зонтом, и, не говоря ни слова, протягивает его мне. Я благодарю и, пообещав вернуть, убегаю домой. Он только рукой махнул, мол, не надо. Вечером дождь закончился, и я снова поехала к тому месту, но уже с конфетами. Суровый дядя улыбнулся! © Подслушано / Ideer

Моя девушка попросила у меня на день рождения 10 кило апельсинов. Сказала, что это ее детская мечта — в ее детстве апельсины были только на Новый год, и то по одному на человека. Конечно, я куплю ей и апельсины, и мандарины, и ананасы, и вообще все, чего ей захочется. Планирую исполнить все, о чем она мечтала в детстве. А вместе с апельсинами моя любимая получит путевку на Мальдивы и обручальное кольцо. © Палата № 6 / VK

Еду по шоссе. Навигатор рисует свободную трассу, но я упираюсь в пробку, причем резко все сбрасывают скорость. Вглядываюсь вперед и понимаю, что впереди ничего нет, но соседние авто ведут себя странно. Начинаю раздражаться, а спустя пару минут наконец вижу. Перед машиной в соседнем ряду идет парень, по бокам его прикрывают авто. А парень контролирует, чтобы маленькие утятки впереди него (их штук 10-15 клином) не отставали от мамы-утки, которая бежит по средней полосе. И вот так несколько машин едут защитной коробочкой, чтобы никто резко не перестроился на утиное семейство, а парнишка под ярким солнцем быстро шагает позади. Это было так мило и человечно. Безумный спешащий мегаполис, резкие люди, скоростная трасса и такая забота о дикой птице. © Lunalaluna / Pikabu

Сегодня сделал подарок совсем незнакомому ребенку. Стоит в магазине старик, у него трясутся руки — видно, старческое. Рядом с ним ребенок, судя по всему, внучка, дедушка покупал ей куклу, а она деловито смотрела, какую выбрать. Потом дед посчитал копейки, вздохнул — не хватает. А внучке же не объяснить, что денег нет. Они уходят, так и не купив куклу, внучка по-детски сетует. А я покупаю себе семечки и заодно эту куклу. Отдаю ее старику, мол, подари ребенку. Он смотрит на меня, не понимая, что происходит. Единственное, что сказал: «Спасибо», — и уже потом, когда понял, что произошло, улыбнулся мне беззубым ртом. © Подслушано / Ideer

Когда я оканчивала школу, мою маму вызвали к директору. Я в панике думала, что же такого натворила. А потом оказалось, что он дал маме денег, чтобы она смогла купить мне платье на выпускной. Он помог всем девочкам из малообеспеченных семей — втайне, без громких речей на собраниях и прочего. Человечище. © estrellka59 / Pikabu

Два года назад договорились с сыном: если он получит 80+ баллов за три предмета на экзамене, я куплю ему айфон последний модели в самой лучшей комплектации. Сын свою часть уговора выполнил, на следующий день я принес ему телефон. А он попросил сдать его обратно. Вместо этого он купил два других телефона подешевле. Один оставил себе, так как на старом телефоне уже батарея ни к черту, а другой подарил подруге, с которой сидел с 5 класса за одной партой. Оказывается, ее растит бабушка, с финансами трудно, и девочка уже как год ходит с разбитым телефоном. На оставшиеся деньги сын попросил взять на себя расходы подруги — они с классом идут в поход на пару дней. Сказал, что хочет сделать человеку добро, что она его всегда выручала, и он хочет оставить хорошие воспоминания о себе (сын уезжает в другой город учиться). © aleksey3x / Pikabu

Были с семьей в кафе, долго не могли выбрать блюдо для пятилетнего сына — он аллергик и многие продукты ему нельзя. Наконец, выбрали более-менее подходящее, предупредив официанта, что нельзя класть, сидим, ждем заказ. И тут выходит шеф-повар, и давай расспрашивать нас, что из продуктов можно сыну, чтобы приготовить блюдо специально для него. Приготовил сыну буженину, кабачково-картофельные оладьи с яйцом и пассированный лук в муке. Потом шеф еще несколько раз подходил к сыну, спрашивал, нравится ли ему блюдо, хочет ли чего-то еще. Сын прямо расцвел, даже попросил повара сфотографироваться с ним. © GreenGarlic / Pikabu

Сын-третьеклассник рассказал, что им девочки подарили на праздник футбольные мячи. Всем, кроме одного мальчика — он даже заплакал. Выяснилось, что его мама просто не смогла сдать деньги на подарок. Мы с женой были в шоке. Купили мяч, списались с тренером местной футбольной команды, объяснили ситуацию. На урок пришла вся команда. Подарили мальчишке рюкзак, ручку и тот самый мяч с автографами игроков. Сказали, что этим мячом они вчера играли, поэтому не получилось сразу подарить. © Подслушано / Ideer