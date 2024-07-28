Я не то что бы скрывала беременность, но живот даже на пятом месяце почти отсутствовал. Когда надевала обтягивающую юбку и сверху чуть свободный кардиган, со мной до седьмого месяца пытались познакомиться))
14 фартовых женщин, которые забеременели — что сектор «Приз» вытянули
Беременность — это не только девять месяцев сладостного ожидания маленького чуда. Еще женщину подстерегают шалящие гормоны, капризы и заскоки, токсикоз напополам с растущим в геометрической прогрессии аппетитом. И это только часть подарков, которые судьба дарует беременным.
- Во время беременности мне постоянно хотелось есть шашлык. Шашлык из филе курицы. Только чтобы он обязательно был приготовлен на мангале, по всем правилам. И муж (зимой!) купил мангал, выходил во двор нашего многоквартирного дома и жарил мне шашлык. Из доставок мне не подходило, так как иногда там бывают всякие жилки, а от них меня тошнило. Потом я родила дочь, тяга к шашлыку пропала. Но спустя два года она вновь появилась. Только вот не у меня, а у моей дочери. Которая буквально вырвала шпажку шашлыка из рук своего папы, когда мы отдыхали на даче. © Мамдаринка / VK
- Мне долгое время удавалось скрывать беременность из-за жуткого токсикоза. Тошнило первые три месяца каждые пару часов. Похудела из-за этого на шесть килограммов. Все знакомые, которых встречала, делали комплименты, как я постройнела. И никогда бы не догадались, что ношу малыша. Животик начал расти только месяца с пятого. Тогда уже пришлось шокировать всех вокруг, что мне скоро рожать. Да и сложно было скрыть зверский аппетит: после токсикоза вся еда стала такой вкусной. © Мамдаринка / VK
- Я беременна. На днях начудила. Пошла разгружать посудомоечную машину и не обнаружила в ней посуды. Я разозлилась на мужа, потому что предположила, что он всю посуду использовал, она валяется где-нибудь. Но он выглядел таким растерянным. А я никак не могла найти свою любимую кружку и миску для завтрака. В общем, оказалось, это я вытащила всю посуду из посудомойки и зачем-то засунула в холодильник. Я буквально переставила все в холодильнике, чтобы освободить место для посуды. Та была в ящике для овощей. Мы завтракали на холодных тарелках. © rudyjudy9 / Reddit
- Это был пик того периода, когда меня воротило от еды. Попросила мужа принести мне кислых мармеладных червячков с заправки, если ему понадобится бензин по дороге домой. Не понадобился, червячков он не принес. Я рыдала. Поэтому муж развернулся и пошел на заправку. Но я стала рыдать сильнее, потому что подумала, что он бросает меня из-за моего безумия. Муж вернулся, а я плачу в душе. Потом, правда, вышла и все-таки съела червячков. © elledeeburr / Reddit
- Однажды утром меня дико тошнило на протяжении получаса. Самый страшный токсикоз, какой можно себе представить. Я и так мучилась всю беременность, но это был какой-то новый уровень. Мой муж все время пытался зайти в ванную, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Но я заставляла его уйти. Через минуту после того, как этот кошмар закончился, я выскочила из ванной, чтобы забрать доставку. Ко мне приехал бекон. И я с таким удовольствием все это съела! Мой муж был очень растерян. © tigerjpeg / Reddit
- Парень сделал мне предложение, и на следующий день я узнала о беременности. Больше всего мне не хотелось, чтобы люди думали, что свадьба по залету. Поэтому я предложила по-быстрому расписаться и отгулять свадьбу. И спустя пару недель после свадьбы уже сообщила всем, что мы ждем ребенка. Мол, долго хотели, планировали и как раз перед свадьбой зачали. Можете назвать меня странной, но я панически боялась, что кто-то высчитает срок беременности и вскроет правду. © Мамдаринка / VK
- У меня 22 недели. Я только начала делиться новостью со своими коллегами. Устроили в офисе праздничный обед. Я стояла в очереди в буфете с очень нагруженной тарелкой. Схватив еще больше еды, я пошутила: «Ох, возьму также буррито и тако, потому что я ем за двоих». Мой коллега, стоявший рядом, посмотрел на меня и сказал: «О, а я думал, ты просто вес набрала. Поздравляю!» Коллега был искренне рад за меня, поэтому, несмотря на отсутствие такта, я не разозлилась. © catladyallday / Reddit
- Обижена на мужа за то, что он не хочет присутствовать на родах. Это же важно. Тем более первая, долгожданная беременность. Запланированная, желанная. Лучше, конечно, раньше было бы все обсудить. Но была уверенность, что муж легко согласится и будет рядом. Хочется его поддержки и помощи. Но он сказал, что не сможет и на такое не подписывался. Это звучит обидно, как предательство. Простить его трудно, слезы из глаз идут. Мужу жена и ребенок недороги. © Мамдаринка / VK
Ну, про думал, что поправилась, а она оказалась беременной - это не так обидно, когда подумал что беременна, а она просто поправилась)) Это я так на днях облажалась и мужа подставила 🤣 Он общается с соседом, у них 2 детей. Недавно увидела жену издалека, она всегда была худышкой. Смотрю, сильно поправилась, и платье на ней типа "баллон". Ну и я такая мужу: похоже, третьего ждут, скоро в наших рядах прибавится))
Муж как-то приходит домой, говорит, спросил у соседа, когда пополнение, а он поржал: "Ааа, Катька-то? Не, не беременна, просто отъелась)))))"
Да блиииин, феспалм раз 100500🤪
- Была уже сильно беременна, когда пошла с мужем на корпоратив к нему на работу. К нам подошел его начальник со своей женой. Поздоровавшись с нами, босс начал тянуться к моему животу. У меня глаза расширились от шока, а на лице его жены отразился настоящий ужас. Босс осознал, что делает, когда его рука уже почти коснулась моего живота. Но было уже поздно исправлять ситуацию, поэтому он просто тыкнул в живот, как в игрушку. Очень хочется знать, что сказала ему жена после этого. У них две дочери-подростка, поэтому я уверена, что этой женщине пришлось пережить немало непрошеных хватаний за живот, когда она была беременна. © catladyallday / Reddit
- Я на восьмом месяце. Мы ждем девочку. И я просто мечтаю о коляске одного популярного бренда. Коляска стоит $900, она восхитительного белого цвета и с крыльями. Но муж не хочет, чтобы мы покупали такую дорогую коляску. Говорит, что на эти деньги можно сделать современный ремонт в детской комнате, а на остаток купить коляску попроще. Он не понимает, что я хочу именно эту. Я думала, что желания будущей мамы нужно исполнять, но даже моя мать не поддержала меня. Говорит, что я дуреха и муж прав. А мне кажется, что против меня весь мир. Неужели я прошу так много? Обычная, хоть и дорогая, белая коляска. Не машину же я захотела. Бесят. © Мамдаринка / VK
- Я не звала свою маму на выписку из роддома. И категорически запретила мужу сообщать ей, где рожала. Потому что эта женщина решила меня припугнуть на седьмом месяце. Позвонила и рассказала жуткую историю из телека. Там женщина рожала почти сутки, а потом скончалась. Я и так была тревожной, а тут еще эти ужасы от мамы. Я не подбирала слов и послала ее. С тех пор не брала трубку и видеть ее не желаю. © Мамдаринка / VK
С крыльями - это Cybex Priam, но их нет в белом цвете. Других не помню)
Но Cybex точно стоят своих денег, у нас прогулочная коляска этого бренда, обожаю за удобство, легкость и маневренность. Ну и красивая, да)))
- Стою возле больницы, только что записалась на прием. Мимо проходит женщина с мальчиком лет трех-четырех. Пацан смотрит на меня и ужасается: «Мама, что у нее с животиком?» Та отвечает: «Все в порядке, у нее там ребенок». Так мальчик ужасается еще больше: «Ребенок?!» Я почти уверена, он подумал, что я съела ребенка или что-то в этом роде. © Capable_Ad7619 / Reddit
- Мой муж сильно привязан к своей маме. Он просто обожает ее. И я не могу сказать, что это большая проблема для меня, ведь мама мужа — прекрасная женщина: добрая, заботливая, понимающая, ненавязчивая. Она воспитывала сына одна, но не пытается конкурировать со мной за его внимание, не лезет в нашу жизнь. Однако последняя ситуация меня немного разозлила, хоть потом и было смешно. Узнала, что беременна, и надумала мужу сюрприз устроить. Положила тест в красивую коробочку. Дождалась любимого с работы, вручила. Муж открыл коробку. Когда до него доперло, то он расплакался, сказал, что очень счастлив, но даже не обнял меня. И смех, и грех: он вскочил и сразу же убежал в другую комнату, чтобы позвонить маме и обрадовать ее. © Мамдаринка / VK
- Боялась рожать одна. Упросила мужа быть рядом во время родов. И вот настал час икс. Мне жутко плохо. От мужа уже толку ноль. Оказалось, одного присутствия недостаточно. Так этот «гений» додумался, как сделать так, чтобы мне резко стало лучше. Достал телефон, а потом как включил сериал «Друзья». Залипали все: и он, и я, и медработники. Даже кажется, что и сын на секунду залип в сериал, а только потом начал плакать. Прошло полгода, но пока «Друзей» смотреть не могу, уж очень болезненные ассоциации, но в моменте они мне очень помогли. © Мамдаринка / VK
Когда ребенок рождается, начинается отдельный аттракцион. Покорми, погуляй с ним, ночи не спи, а подрастет — еще и нашкодить может. Жесткая реальность материнства, но читать об этом как минимум любопытно.
Комментарии
Похоже для некоторых беременность это такая возможность списать говнистый характер на "гормоны". Хочу Луну с неба и все... ну и хоти. Хотеть не вредно.
Я так понимаю, что для того, чтобы мужчина на 100% не захотел заводить детей, ему надо дать почитать эту мандаринку и теплые претензии тамошних обитательниц.
Не понимаю присутствия мужей на родах.
Г..но, кровища, вопли - охрененная любовь... Прям романтика аж3,14дец.
у нас ребёнок родился через 13 месяцев после свадьбы. пока я с малышом лежала в роддоме, навестить нас и посмотреть на племянника приехал брат мужа. на полном серьёзе 24-летний парень заявил "агаааа, так и знал, что у вас свадьба по залëту была!" был очень удивлён, когда я ему рассказала про 9 месяцев...
У меня был пунктик - я не хотела никому говорить, когда мы поедем в роддом. Рожать собиралась сама, дело небыстрое, и мне почему-то очень не хотелось, чтобы близкие сидели и думали, ну когда уже, когда. Хотелось прожить момент просто с мужем, ну и сыном.
Но получилось, что организм мой рожать не стал (воды отошли, а что такое схватки, я даже не знаю), решили делать КС, и я позвонила маме с просьбой забрать на недельку Оливию, нашего йорка. С этого и начала, потом уже сказала, что через час операция))) мама до сих пор мне это припоминает)