14 фартовых женщин, которые забеременели — что сектор «Приз» вытянули

У меня был пунктик - я не хотела никому говорить, когда мы поедем в роддом. Рожать собиралась сама, дело небыстрое, и мне почему-то очень не хотелось, чтобы близкие сидели и думали, ну когда уже, когда. Хотелось прожить момент просто с мужем, ну и сыном.

Но получилось, что организм мой рожать не стал (воды отошли, а что такое схватки, я даже не знаю), решили делать КС, и я позвонила маме с просьбой забрать на недельку Оливию, нашего йорка. С этого и начала, потом уже сказала, что через час операция))) мама до сих пор мне это припоминает)