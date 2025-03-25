14 фото, на которых матушка-природа показала свое чувство юмора

Интересное
37 минут назад

Природа — мастерица абсурда и королева неожиданных сюрпризов. Эти фото — словно шутки, которые она оставила нам на память, чтобы мы не забывали: в жизни всегда есть место для улыбки.

«Мы с моей собакой немного похожи»

«Мой парень сделал тест: проверился на 72 аллергена, в итоге аллергия на 70 из них»

«Когда бреюсь — ноги меняют цвет. Бритая сверху»

«Мои вены притягивают цементную пыль»

«Мне попался камень в форме картофелины в мешке с картошкой»

«Пыльца во время дождя выглядит как мрамор»

«Дерево, поглотившее каменную кладку»

«Плющ пробился сквозь мой дом»

«Нашел клубнику в форме зуба»

Кое-кто решил тут отдохнуть

«Огромный рой пчел»

  • Почему я опоздал? Ну, мне пришлось покупать новую машину. © WilsonKeel / Reddit

«Как думаете, у скольких людей на свете такие ресницы?»

«У меня витилиго уже несколько лет. Некоторые ресницы (верхние и нижние) на одном глазу стали белыми»

«Целая коробка яиц с двумя желтками»

«У редиски „не пропечаталась“ шкурка»

«Мне попался двухцветный апельсин»

Некоторые сюрпризы можно найти в пакете из супермаркета у дома. А вот за другими придется отправиться в путешествие! Об этом наша статья: 20 фото вещей, которые удивили так, что стали самым ярким впечатлением за всю поездку.

Фото на превью LittleMsAce / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее