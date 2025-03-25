14 фото, на которых матушка-природа показала свое чувство юмора
Интересное
37 минут назад
Природа — мастерица абсурда и королева неожиданных сюрпризов. Эти фото — словно шутки, которые она оставила нам на память, чтобы мы не забывали: в жизни всегда есть место для улыбки.
«Мы с моей собакой немного похожи»
«Мой парень сделал тест: проверился на 72 аллергена, в итоге аллергия на 70 из них»
«Когда бреюсь — ноги меняют цвет. Бритая сверху»
С волосиками сбривает слой грязи наверное, вот и светлее становится. 😀
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«Мои вены притягивают цементную пыль»
«Мне попался камень в форме картофелины в мешке с картошкой»
"С кем проведёшь, от того и наберёшься". Замаскировался под картошку.
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«Пыльца во время дождя выглядит как мрамор»
- Я чихаю, просто глядя на это фото. © NearlyPerfect / Reddit
«Дерево, поглотившее каменную кладку»
«Плющ пробился сквозь мой дом»
Очень мило. Живое растение в ванной.
Смотрите чтобы он не завоевал весь дом.
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- В моей стране плющ считается «капризным» растением. © LaurestineHUN / Reddit
«Нашел клубнику в форме зуба»
Кое-кто решил тут отдохнуть
«Огромный рой пчел»
- Почему я опоздал? Ну, мне пришлось покупать новую машину. © WilsonKeel / Reddit
«Как думаете, у скольких людей на свете такие ресницы?»
«У меня витилиго уже несколько лет. Некоторые ресницы (верхние и нижние) на одном глазу стали белыми»
- Не знаю, но это просто вау! © Fun-Consideration523 / Reddit
«Целая коробка яиц с двумя желтками»
«У редиски „не пропечаталась“ шкурка»
«Мне попался двухцветный апельсин»
Некоторые сюрпризы можно найти в пакете из супермаркета у дома. А вот за другими придется отправиться в путешествие! Об этом наша статья: 20 фото вещей, которые удивили так, что стали самым ярким впечатлением за всю поездку.
Фото на превью LittleMsAce / Reddit
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