20 фото вещей, которые удивили так, что стали самым ярким впечатлением за всю поездку
Фотоподборки
1 час назад
Мир – это огромная шкатулка с сюрпризами, и иногда она открывается так, что даже самый искушенный путешественник остается в недоумении. В этой подборке – не просто необычные кадры с улиц разных стран, а доказательство того, что реальность часто превосходит самые смелые фантазии.
Пешеходный тоннель, проложенный в море между островами Хонсю и Кюсю
Автомат в торговом центре в Ирландии. Там продаются накладные ресницы
В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения
«Я зашел в туалет в Сеуле и чуть не сел на пол, потому что прямо напротив унитаза увидел себя»
На уровне лица сидящего человека – зеркало (прим. ADME)
В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы
На заправке в Японии может ждать сюрприз: топливо поступает сверху
На улицах Швейцарии есть холодильники, в которых можно оставить еду и напитки в качестве благотворительности
Общественный туалет в Норвегии с двумя унитазами: один для взрослого, а второй для ребенка
В туалетах в Швейцарии есть специальные дозаторы, которые распыляют на руки мыльную воду
В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами
В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку
На некоторых деревьях в этом парке есть QR-код. Можно пройти по ссылке и узнать про этот вид деревьев побольше
В гавайском аэропорту люди на информационных табличках одеты в национальную одежду
В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных
«Увидел в Японии автоматы с острым соусом»
В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент
Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии — вот такие. Да-да, они с колбасой
В Сан-Франциско в одной бургерной вместо обычных соломинок к напиткам выдают такое – это макаронины
- "Как вам подать соломинки?" "Аль-денте, пожалуйста!" © rtkane / Reddit
Ничего необычного, просто здоровый завтрак в Японии
- Мой друг так зафанател по этому блюду, что даже татуху набил! © kadzack / Reddit
В общественных туалетах в Хельсинки установлены общие писсуары для мужчин и женщин
Еще больше необычного о традициях и особенностях разных стран в наших статьях:
Фото на превью Unknown author / Reddit
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