20 фото вещей, которые удивили так, что стали самым ярким впечатлением за всю поездку

Мир – это огромная шкатулка с сюрпризами, и иногда она открывается так, что даже самый искушенный путешественник остается в недоумении. В этой подборке – не просто необычные кадры с улиц разных стран, а доказательство того, что реальность часто превосходит самые смелые фантазии.

Пешеходный тоннель, проложенный в море между островами Хонсю и Кюсю

Автомат в торговом центре в Ирландии. Там продаются накладные ресницы

В этом магазине в Люксембурге все сотрудники используют роликовые коньки для передвижения

«Я зашел в туалет в Сеуле и чуть не сел на пол, потому что прямо напротив унитаза увидел себя»

На уровне лица сидящего человека – зеркало (прим. ADME)

В Швейцарии есть специальные стойки для утилизации коробок из-под пиццы

На заправке в Японии может ждать сюрприз: топливо поступает сверху

На улицах Швейцарии есть холодильники, в которых можно оставить еду и напитки в качестве благотворительности

Общественный туалет в Норвегии с двумя унитазами: один для взрослого, а второй для ребенка

В туалетах в Швейцарии есть специальные дозаторы, которые распыляют на руки мыльную воду

В австралийском аэропорту есть зона для отдыха с животными: с кошками, собаками и единорогами

В Сеуле студенты учатся сутки напролет. Поэтому в публичной библиотеке есть специальный шкаф, в котором можно продезинфицировать зубную щетку

На некоторых деревьях в этом парке есть QR-код. Можно пройти по ссылке и узнать про этот вид деревьев побольше

В гавайском аэропорту люди на информационных табличках одеты в национальную одежду

В общественном транспорте Сеула есть специальные места для беременных

«Увидел в Японии автоматы с острым соусом»

В гонконгском Диснейленде на поручнях есть сидушки, чтобы гости могли отдохнуть в любой момент

Во многих странах готовят суши как суши, а в Германии — вот такие. Да-да, они с колбасой

В Сан-Франциско в одной бургерной вместо обычных соломинок к напиткам выдают такое – это макаронины

Ничего необычного, просто здоровый завтрак в Японии

Мой друг так зафанател по этому блюду, что даже татуху набил! © kadzack / Reddit