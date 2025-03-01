10 реалий, которые для корейцев в порядке вещей, а для нас - диковинка
Южная Корея — страна, о которой в последнее время говорят очень много. Большинство заядлых путешественников открыли этот новый мир для себя после невероятного взлета популярности корейских групп. Южная Корея преподнесла им много сюрпризов, и то, с чем они столкнулись там, произвело на них сильное впечатление.
Корейцы одержимы пластической хирургией
Мы привыкли читать про пластические операции только в контексте изменений внешности знаменитостей. Для Кореи же это вполне обычная повсеместная практика. Большинство корейских женщин и мужчин, которых вы встретите на улицах, делали пластические операции. Во-первых, различные хирургические вмешательства в Корее стоят относительно недорого, и многие могут себе их позволить. Во-вторых, общество не осуждает и не порицает никого за изменение внешности. Жители не стесняются этого, спокойно говорят о своих операциях и обсуждают их.
В общественных туалетах нет туалетной бумаги
В кабинках корейских общественных туалетов обычно нет туалетной бумаги. Чаще всего она находится за пределами туалетных комнат, снаружи в больших контейнерах. Подразумевается, что каждый возьмет столько туалетной бумаги, сколько ему необходимо. Для многих иностранцев это создает определенные неудобства.
Все компании начинают работу в 10 утра
Все предприятия обычно открываются около 10 часов утра. До этого времени вы не сможете посетить спортзал, ресторан или супермаркет. Все, что вы можете делать утром — это наслаждаться тихим и спокойным сном. Конечно, есть исключения, но их не так много. Получается, Южная Корея — просто идеальное место для любителей встать попозже, но вот для «жаворонков» совершенно не приспособлена.
Корейцы пьют холодный кофе в любую погоду
Большинство людей, когда думают о странах Азии, представляют себе богатую чайную культуру. Да, в Южной Корее вы найдете много мест, где можно выпить чай, но еще больше вы найдете кофеен. Они буквально на каждом шагу. И удивительнее всего то, что местные жители пьют в основном кофе со льдом, американо или латте. При этом совершенно неважно, жарко на улице или холодно, припекает солнце или идет дождь. Они всегда покупают холодный кофе.
Преподавание — очень уважаемое занятие
В Южной Корее очень сильно ценят людей, которые обучают детей. Говорят, что учителя находятся на том же уровне, что и короли. Понятно, что это преувеличение, но, например, медицинская страховка у них действительно королевская. В иерархии профессий в стране педагоги стоят очень высоко, поэтому все хотят быть учителями в Корее.
В Корее принято делиться гарнирами
Одним из самых удивительных аспектов для иностранцев в Корее является культура питания. В Корее все гарниры выкладываются на стол, и каждый присутствующий может взять то, что он хочет и сколько хочет. Это отличается от европейских традиций, где обычно у каждого человека собственная порция.
Еще один интересный факт, связанный с едой, — это приветствие, которое звучит как вопрос «Ты ел?» Это совсем не значит, что каждый кореец стремится накормить нас и ему действительно интересно не голодны ли мы. Обычно это ненавязчивый способ узнать о чьем-то благополучии. В Корее питание — это не только еда, но и установление связей, и обмен заботой через еду.
Заказать доставку вещей можно даже поздно ночью
Захотелось пиццу в 3 часа ночи, мороженое, фиолетовые носки или красную губную помаду? В Корее легко можно заказать это и вам привезут все в кратчайшие сроки. Одежду, обувь, косметику, еду, технику — буквально все, что угодно, можно заказать в любое время суток. Пакеты с доставками здесь обычно просто остаются за дверью. Никто их не тронет и не украдет, потому что уровень преступности очень низкий.
В Южной Корее нет батарей
В корейских квартирах на стенах нет батарей, к которым привыкли мы, и даже нет встроенных систем отопления. Просто корейцы обогревают помещения при помощи тёплого пола. Благодаря тому, что можно регулировать подачу тепла в отдельные комнаты, можно существенно сэкономить. Такая модель обусловлена и традициями народа, ведь в их культуре принято сидеть на полу.
На улицах очень мало мусорных баков
Найти мусорные баки на улицах даже в больших городах очень сложно. Хотя при этом на улицах относительно чисто, жители сами могут подобрать мусор, который валяется на земле, и унести его с собой. При этом в Корее очень строго относятся к разделению мусора. Да, это круто для окружающей среды, но иностранцев поначалу такая культурная традиция сбивает с толку. Не каждый готов таскать с собой использованный пластиковый стакан или пустую упаковку от чипсов.
Сложно найти в магазине дезодорант
В магазинах дезодоранты не пользуются особой популярностью, потому что жители Восточной Азии, как правило, не особо нуждаются в их использовании. Найти дезодорант — целый квест в Южной Корее.
Узнать больше о Южной Корее за пределами туристических маршрутов можно из этой статьи.