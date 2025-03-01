10 реалий, которые для корейцев в порядке вещей, а для нас - диковинка

Одним из самых удивительных аспектов для иностранцев в Корее является культура питания. В Корее все гарниры выкладываются на стол, и каждый присутствующий может взять то, что он хочет и сколько хочет. Это отличается от европейских традиций, где обычно у каждого человека собственная порция.

Еще один интересный факт, связанный с едой, — это приветствие, которое звучит как вопрос «Ты ел?» Это совсем не значит, что каждый кореец стремится накормить нас и ему действительно интересно не голодны ли мы. Обычно это ненавязчивый способ узнать о чьем-то благополучии. В Корее питание — это не только еда, но и установление связей, и обмен заботой через еду.