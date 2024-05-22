20+ фото, которые покажут настоящую Южную Корею без айдолов, кимчи и патчей под глаза
Путешествия
29 минут назад
Южная Корея не перестает удивлять путешественников. Пожалуй, только в этой стране туалетную бумагу тестируют прямо в супермаркете, а зубы чистят пастой со вкусом острой лапши. В нашей фотоподборке вы найдете доказательства того, что Южная Корея находится в параллельной вселенной.
«Для чего эти уродливые синие блоки? Они почти на каждой машине в Корее»
- Производитель устанавливает их, чтобы защитить дверь во время транспортировки, а люди не убирают их, чтобы не поцарапаться на парковке. © Shwifty_Plumbus / Reddit
«В супермаркетах в Корее есть пробники туалетной бумаги»
«А нам рулон туалетной бумаги положили впридачу к заказу в корейском ресторане»
«Сдача в магазине. В 1972-м меня еще в проекте не было, а эти монеты до сих пор в ходу»
Здесь действительно заботятся о людях, которым срочно нужно в туалет. Свежие сводки, насколько близко вы уже подошли
Надписи на указателях до туалета: «26 метров», «23 метра».
«Каждый день по дороге с работы домой я прохожу мимо этого»
«Цвет светофора отображается также и на земле. Так люди, которые смотрят в телефоны, видят горящий сигнал»
«Скамейки с солнечными батареями в Сеуле. Еще там есть USB и беспроводные зарядки»
«В лифте этого дома на кнопке вместо цифры 4 поставили букву F. Так как 4 считается плохим знаком»
«Обед в Сокчхо»
«Гулял по старым районам Сеула. Ну ведь есть в этом золотистом свете что-то успокаивающее»
Из Сеула в Пусан 325 км на поезде, практически лежа, за $ 40? Со столиком, зарядным и подставкой для ног? Конечно, почему бы и нет!
Тоторо на обочине. Что ж, в каждой стране свой снеговик, в Корее вот он родом из Японии
«Университет в Сеуле в месяц празднования дня рождения Будды»
«Зарядные устройства для электромобилей в районе Курогу в Сеуле. Одни из последних установленных в Южной Корее»
«Супер. Всегда хотел почистить зубы пастой со вкусом острой лапши»
«Очень рад видеть, что мое любимое дерево стоит здоровое после всех тайфунов и оползней»
«Нашла это в местном супермаркете, похоже на чай, кто-нибудь пробовал его раньше?»
Это варенье по нашему. Разводишь в воде и получаешь морс. Мой любимый из апельсинов с острова Чеджу
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- Это не чай, а чхонг. Корейцы растворяют эти фруктовые консервы в горячей воде и пьют в холодное время года, когда свежих фруктов нет под рукой. © microsmos / Reddit
«Совсем недавно переехал в Корею. Когда катался в эти выходные, увидел табличку: „Добро пожаловать в гробницу королевы Сондок“»
В корейской кафешке принесли тарелку с камнем. Что к чему?
- В этой южнокорейской раменной в тарелку кладут теплый камень, чтобы суп оставался теплым. © BigDaddyFabs / Reddit
Статья закончилась, но расставаться не хочется? К счастью, у нас есть материалы на похожие темы:
Фото на превью BigDaddyFabs / Reddit
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