Понятно что 2 получили, по работе сразу было видно, что ее выполнял не пятикласник, а кто-то кто явно вкурсе о существовании несогласованых определений. Отсюда и 2.
14 историй из школьной жизни, которые понятны всем, кто сидел за партой
Казалось, школьные времена остались далеко позади. Но теперь школьные коридоры, собрания и домашние задания снова входят в нашу жизнь — только на этот раз за партой сидим не мы, а наши дети или внуки. Вот несколько историй про родителей, которые снова переживают школьные будни.
А в бонусе вас ждет курьез, произошедший во время собеседования в школу.
- Мой старший сын писал итоговое сочинение в 11-м классе. Парень он старательный, много читает, занимается с репетитором. Написал на 5, молодец. Но и его одноклассник, который прочитал 1,5 книги из школьной программы, написал сочинение на основе «Мухи-Цокотухи», так как ничего более он вспомнить не смог. Да и ее помнит фрагментарно, так как у него муха не купила, а украла самовар. Парень также получил 5! Спрашивается, нафига все эти старания, если, чтобы получить 5, надо было просто что-то написать? © Headbanger / Dzen
- Учила старшего сына делить слова на слоги. Учила так, как меня саму учили в школе. В итоге получил ребенок 3 двойки (за 2 домашних работы и 1 классную). Оказывается, «шапку» надо было делить так: ша-пка, «булку» так: бу-лка и так далее. Проходит 10 лет, второй сын идет в школу и, о чудо, «шапка» делится на шап-ка, а «булка» на бул-ка. Что это было в годы учебы старшего? © Пчелка Марья / Dzen
- Я инженер-конструктор 1 категории (правда, на пенсии). Надо было начертить внучке задание по черчению. Задание было достаточно сложное. Получили три за то, что чертеж грязный (оставила вспомогательные построения). Больше никто не сделал. Вот что это было? © марина попова / Dzen
- Меня попросили пятикласснику помочь с домашней работой по русскому. Надо было найти дополнения. Получили 2. Было якобы не найдено 5 дополнений, про которые я точно знала, что это несогласованные определения. Звоню знакомой учительнице: "А мы им в пятом классе говорим, что это дополнение, а в седьмом, что несогласованное определение". © наталья соболева / Dzen
- Эх, вы! "По второму разу в школе". А я - по четвертому! Третий сын в 7 классе. Вот и пригодилась мне моя серебряная медаль. Хоть я и гуманитарий, но ОГЭ по математике уже 2 раза проходили, скоро третий. И да, в свое время помыслить не могла, что надо с детьми делать уроки. Со мной никто не делал. © Инкогнито 1107 / Dzen
- Лет 10 с чем-то назад старшая внучка не поняла задание к упражнению по языку, класс 5-6. Я был рядом (они живут в другом городе, видимся нечасто). Нужно было выписать какие-то предложения. Формулировка действительно была какая-то запутанная, но я сообразил быстро. Через несколько дней мне звонят - двойка. Все бы ладно, но за спиной филфак, 20 лет работы в школе (высшая категория). Правда, учебник был какой-то незнакомый. Но тем не менее. © Владимир Смирнов / Dzen
- Сыну задали сочинение о его будущей профессии. Писать не хочет и не знает, и вообще "отстаньте, буду дворником!" Разозлилась: «Пиши как знаешь!» И он написал, да так здорово - и про пользу людям, и про свежий воздух, и про физическую тренировку. В итоге учительница сказала: "По-моему, я не ту профессию выбрала". И поставила 4. © Имя -Ульяна / Dzen
- В школе мне задали сделать гербарий - растения поместить в рамочку под стеклом. Так я расфигачила оконное стекло, что бы застеклить свой гербарий. Папа ржал и не ругался. Есть что вспомнить. © Анна Антонова / Dzen
- Я до конца школы держала ранец сына под контролем. Никогда не забуду, как перед уходом в школу ребенок сказал, что надо принести что-то, но он забыл, как оно называется. Расспросами выяснилось, что это для математики, для углов. В общем транспортир. Математичка зверь. Двойка обеспечена. Пришлось оставить чадо дома. Вот было радости! Но я сделала выводы и все необходимое покупала в двойном количестве и хранила у себя. На всякий случай. © Nina Danilova
- Домашние задания — это для меня безумие. Они дают детям 8+ часов домашки с понедельника по пятницу. Когда я учился в старшей школе, все 8 моих учителей хвастались, что задают по 3+ часа домашних заданий. По сути, хвалились тем, что изматывают своих учеников. Это не круто. © Unknown author / Reddit
- Дочери дали задание сделать кормушку для птиц, а потом повесить в парке и сфотографировать. Я прямо постарался — из фанеры сделал крытую кормушку. Пошли в соседний парк вешать. По пути наблюдаем несколько кормушек, сделанных «на скорую руку» — из картона, пачек из-под сока, коробок для обуви. Вешаем свою, засыпаем корм, фотографируем, идем домой. Итог — всем поставили «5». © Ложка дёгтя / Dzen
- У меня о школе вообще нет хороших воспоминаний. Серпентарий на выгуле. Сейчас племянник во втором классе. Вечно какой-то треш. И именно из-за учительницы. Понимает, что мальчик не глупый. Недавно на районную олимпиаду отправила по математике. Но у ребенка руки не тем концом вставлены. Задали на дом поделку из бумаги. Старался, как мог. Учительница его отругала перед всем классом и порвала работу. Теперь он ничего сам мастерить не хочет. Говорит, пусть мама с папой делают. У них красиво получится. Вот что за воспитательные методы у педагога, а? © Анна Б. / Dzen
- Моя мама — профессор и она как никто другой умела разложить сложные математические и научные задачи (по предметам, с которыми мне нужна была помощь) на понятные мне этапы решения. Она придумывала забавные истории, чтобы проиллюстрировать концепцию, которую я пытался усвоить. Ее уровень терпения впечатлял. © ****-usernames / Reddit
- Я не знаю, как так получилось, но с дочерью домашку я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась свое! Иногда подсказать что-то — мой максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть. © Ёжик в авокадо / ADME
Молодец. Со мной никто домашку не делал. Слава яйцам. С моим братом делали. Я сочувствовала всей шкурой и молилась, чтобы хоть ко мне дома не приставали с проверкой домашки
Бонус
- Когда пришло время идти в школу, мама повела меня на собеседование. Сидим в кабинете: я, мама и учительница. И тут меня спрашивают: «Что такое соединение?» Я подумала и начала: «Ну это когда дяденька и тетенька...» Мама краснеет, учительница потеет, а я продолжаю: «...берутся за руки!» Они обе выдохнули. © Подслушано / VK
Комментарии
Когда были нa собеседовании с дочкой перед школой, сначала учительница спросила её имя. И вдруг дочь называет другое имя, потом исправляется и называет своё. Учительница поняла, что она очень волнуется, успокоила мою красавицу и собеседование прошло отлично.
цель жизни современного среднестатистического школьника сделать счастливыми директора и чиновников местечковых организаций... а расписываться крестиком он и дома научиться...
По бонусной истории - а ещё и в химии есть соединение, но понятно, что не об этом спрашивают при приёме в школу.