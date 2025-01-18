14 историй из школьной жизни, которые понятны всем, кто сидел за партой

Казалось, школьные времена остались далеко позади. Но теперь школьные коридоры, собрания и домашние задания снова входят в нашу жизнь — только на этот раз за партой сидим не мы, а наши дети или внуки. Вот несколько историй про родителей, которые снова переживают школьные будни.