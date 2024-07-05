ой, у нас тоже такие: чай не тот, кофе не такой. однажды было какое-то мероприятие там можно было собрать хот дог самому, так упоротый народ жаловался, почему не было вегетарианских хот догов.
14 людей, у которых на работе каждый день шапито творится
Не думайте, что приключения и любопытные персонажи только в книжках обитают. Присмотритесь: возможно, все интересное творится прямо у вас на работе. У наших героев там какие только курьезы не происходят. Иногда раздражающие, иногда смешные, но всегда уж очень запоминающиеся.
- Работаю эйчаром в IT-компании. Для сотрудников делаем все: и кофеечек стоит, и настольный футбол с теннисом, и бесплатные обеды, и ДМС, и подарки на все праздники, и на работу приходи, когда хочешь. Но некоторые коллеги умудряются жаловаться. Например, на то, что поставщик еды ошибся и на обед вместо кефира привез ряженку: «Вы что, не понимаете? Это же совершенно разные кисломолочные продукты!» Да это и так не работа, а манна небесная, ребята! © Подслушано / Ideer
- Пришел ко мне однажды пациент, сказал: «Кажется, я поранил глаз, когда снимал линзы. Ничего не вижу». При осмотре у него обнаружилось четыре линзы в одном глазу. Оказывается, он просто забывает, снял он их или нет. © Caitlin Ferrier / Quora
- Сильные ливни были. Начальник звонил в восемь утра предупредить, чтобы мы не приходили в офис, а то небезопасно. Один полусонный сотрудник просто что-то пробормотал в ответ и повесил трубку. В 10 утра он наконец проснулся. Вспомнил, что ему звонил начальник. Потом увидел погоду за окном и предупреждения о сильном дожде. Позвонил начальнику и сказал: «Даже если бы вы попросили меня прийти в офис, я бы все равно не пришел». © Karan Vikhar / Quora
- Работаю таксистом. На днях вез одного парня, и так вышло, что попали в пробку. Он очень спешил, прямо криком подгонял. Пришлось вилять туда-сюда по рядам, забыть про поворотники и прочее. В какой-то момент едва не вписался кому-то в бок. Остановил меня клаксон. Остался в своем ряду. Вдруг пассажирское окно этой машины открылось, и высунулась недовольная молодая девушка в служебной форме. Она ясно и доходчиво пояснила нам, что бывает по жизни с нарушителями ПДД. Короче, дальше ехали медленно и осторожно. © Подслушано / Ideer
- То была самая глупая вещь, которую я когда-либо делала на работе. Утро понедельника после моего дня рождения. Я все еще отходила от вечеринки. Опоздала в офис минут на 15. Пыталась достать из сумки пропуск, как вдруг подошел мужчина (очень важный человек в компании) и открыл мне дверь. Он поприветствовал меня, а я в ответ поздравила его с днем рождения. До сих пор помню его ошеломленное лицо. © Karthika Kizhakkedath / Quora
- Работаю детским стоматологом. Как же в душу плюют мамашки и папашки, считая, что если их ребенок плачет и истерит, то это вина врача. Я, видите ли, обязана развлекать их чадо. И раз я детский врач, то дите не должно и пискнуть во время лечения. Половина зубов — кариес, пульпит или периодонтит, изо рта пахнет, как при кишечной непроходимости. А врач, видите ли, больно удаляет. Таким особо умным в прекрасную головушку не приходит, что ребенок боится. Делаешь без спроса платный укол, чтобы их чаду было не больно, — пишут жалобы. Просят сами его, говорят: «Спасибо, доктор». И от меня к главному врачу. Скорее бы поменять работу! © Подслушано / Ideer
Врач не обязан развлекать детей, но если это врач по ОМС, то он обязан предупреждать о платных услугах, а не после сообщать.
- Работал как-то официантом, подавал завтраки высокопоставленным лицам. Пришел однажды мужчина, я сказал ему: «Доброе утро». А он ответил, что ничего доброго нет, ночь у него была ужасная и день тоже не выглядит многообещающим. Затем, когда я положил перед ним грейпфрут, он выразил недовольство. Мол, он предпочитает белый сорт, а розовый безвкусный. На следующий день, когда он вновь пришел и начал есть грейпфрут, тот с идеальной точностью плюнул струей сока прямо мужику на галстук. Я изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица. © Colin Hall / Quora
- Работаю в больничной лаборатории. Как-то утром увидел такое рабочее письмо: «Вчера в вечернюю смену я положил в холодильник в комнате отдыха два кекса. Кто-то съел один. Это были угощения для моих собак, в них сырое мясо. Если вы съели кекс и вам нехорошо, пожалуйста, обратитесь к врачу. Я не хочу, чтобы вы заболели». © Unknown author / Reddit
- Мы храним наших проекты в нескольких шкафах в алфавитном порядке. Однажды мой босс спросил меня, где находится одна папка. Название начиналось на «Кро», а он искал в ящике, где уже шли проекты, начиная с «Кру». Босс настаивал, что папка «Кро» идет после папки «Кру». Мы ходили туда-сюда пару минут, а потом он наконец-то стал вспоминать алфавит. Когда босс дошел до «о», а затем продолжил до «у», то резко замолчал. Меня трясло, я еле сдерживал смех, а он просто посмотрел на меня и сказал: «Умолкни». Схватил нужную ему папку, захлопнул ящик и потопал из кабинета. © Patrick Robinson / Quora
- Руковожу небольшим интернет-магазином. Есть три менеджера, которые заказы обрабатывают. Вроде все нормальные, адекватные, работают хорошо. Но у двоих есть дурацкая тема: если вдруг товара нет или он бракованный и мы не можем клиенту его отправить, они молча отменяют заказ — и все. Ругалась с ними уже 1000 раз, штрафовала, объясняла, что надо позвонить человеку и сказать, что товара в наличии нет, заказ отменяем. «Да зачем звонить? Если мы не перезвонили, значит, товара нет. Тем более на почту приходит оповещение. А если срочно, сами перезвонят». Да затем, что человек ждет заказ, не все проверяют почту постоянно. Он сделал заказ и ждет. Почему он должен сам звонить и выяснять? Сама пользуюсь интернет-магазинами, и меня дико бесит, когда делаешь заказ, он висит весь день, вечером уже сама звонишь, и тебе говорят: «А мы отменили». И начинаешь искать товар заново, время теряешь еще. Пыталась привить это в своем магазине — никак. © Подслушано / Ideer
- Работаю консультантом в магазине нижнего белья. Достали мужчины посетительниц со своими «оригинальными» шутками. Теперь, когда эти «юмористы» выпаливают очередную шутку, я включаю мелодию, которую проигрывают, когда неудачно пошутили. После этого они затыкаются, и я могу спокойно поработать. © Подслушано / Ideer
- Работаю флористом. Как же меня бесит, что люди зажимают деньги на цветы. «Добавьте мне пионов, и попышнее. А, и бюджет, кстати, 50 рублей. Ну и вы это, прежде накидайте фото-примеры, как это будет выглядеть. Я еще подумаю, заказывать у вас после трех часов выноса мозга или нет». Так и хочется сказать: «Ты ведь о дне рождения мамы не вчера узнала, накопи!» © Подслушано / VK
- Работаю эйчаром. На собеседованиях повидала всяких экземпляров. Вот приехал как-то парнишка. Вроде толковый, резюме хорошее. Смутил один момент. Начала с ним общаться: «Вы указали, что у вас есть два высших образования...» Так он мне с каменным лицом выдал: «Да, в подземном переходе была акция: два диплома по цене одного». Как думаете, я взяла его на работу после того, как он так ответил? © Палата № 6 / VK
- Работаю уже несколько лет в клининговой компании. Приехала как-то на вызов, надо было убрать двушку. Справилась за полчаса, сообщила заказчику. А он вернулся домой и давай хамить. Мол, как я смогла сделать все за такое короткое время, неужели квартира и впрямь чистая. Ну я взяла и ответила: «Я выполняю работу за полчаса, потому что я пять лет училась справляться с этой работой за полчаса. Вы платите мне за эти годы, а не за 30 минут!» Он проверил все помещение, не нашел, к чему придраться, молча заплатил, и я уехала. Бесят такие. © Мамдаринка / VK
Истинный кладезь историй — магазины. Что-нибудь да приключится точно. То нахамят, то с оплатой курьез произойдет, то еще какой анекдот случится.
Комментарии
Не раз уже встречала это утверждение про то, что я учился 5 лет, чтобы выполнять эту работу за полчаса. Но в отношении клининговых услуг звучит немного странно (при всём уважении к их труду).
Неправильно прочитала фразу "Приехала как-то на вызов, надо было убрать дЕвушку" и история заиграла новыми красками.