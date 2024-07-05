14 людей, у которых на работе каждый день шапито творится

Не думайте, что приключения и любопытные персонажи только в книжках обитают. Присмотритесь: возможно, все интересное творится прямо у вас на работе. У наших героев там какие только курьезы не происходят. Иногда раздражающие, иногда смешные, но всегда уж очень запоминающиеся.