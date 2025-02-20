14 слов, которые сбивали нас с толку на уроках литературы. А вы знаете их значение?
Культура
41 минута назад
Читая классические произведения, мы нередко сталкиваемся со словами, которые сегодня звучат как загадка. Откуда у графини наколка? Зачем дама сдает в багаж картонку? Некоторые из этих слов вышли из употребления вместе с исчезнувшими предметами и профессиями, другие просто уступили место современным аналогам. Хотите проверить себя в нашем тесте: насколько точно вы помните значение таких слов?
"Горе от ума", А. С. Грибоедов
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"Конек-горбунок", П. П. Ершов
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"Евгений Онегин", А. С. Пушкин
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"Евгений Онегин", А. С. Пушкин
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"Малахитовая шкатулка", П.П. Бажов
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"Мастер и Маргарита", М. А. Булгаков
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"Багаж", С. Я. Маршак
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"Герой нашего времени", М. Ю. Лермонтов
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"Записки из подполья", Ф. М. Достоевский
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"Мороз, Красный нос", Н. А. Некрасов
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"Мертвые души", Н. В. Гоголь
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"Анна Каренина", Л.Н. Толстой
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"Муму", И. С. Тургенев
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"Письмо к матери", С.А. Есенин
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Хотите почитать еще про слова и о том, как их значение меняется со временем? У нас есть интересные статьи на эту тему:
Комментарии
Уведомления
Примус? Сбивал нас с толку? Серьезно?
ЗЫ Как ващще при наличии этих ваших энторанетов с гуглами-википедиями что-то может сбивать с толку?
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