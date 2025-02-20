14 слов, которые сбивали нас с толку на уроках литературы. А вы знаете их значение?

Культура
41 минута назад

Читая классические произведения, мы нередко сталкиваемся со словами, которые сегодня звучат как загадка. Откуда у графини наколка? Зачем дама сдает в багаж картонку? Некоторые из этих слов вышли из употребления вместе с исчезнувшими предметами и профессиями, другие просто уступили место современным аналогам. Хотите проверить себя в нашем тесте: насколько точно вы помните значение таких слов?

"Горе от ума", А. С. Грибоедов

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© Горе от ума / ТО "Экран"

"Конек-горбунок", П. П. Ершов

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© Конек-Горбунок / Кинокомпания CTB

"Евгений Онегин", А. С. Пушкин

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© Онегин / Кинокомпания братьев Андреасян

"Евгений Онегин", А. С. Пушкин

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© Евгений Онегин / Ленфильм

"Малахитовая шкатулка", П.П. Бажов

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© Степанова памятка / Ленфильм

"Мастер и Маргарита", М. А. Булгаков

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© Мастер и Маргарита / Госкино

"Багаж", С. Я. Маршак

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"Герой нашего времени", М. Ю. Лермонтов

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© Герой нашего времени / Централ Партнершип

"Записки из подполья", Ф. М. Достоевский

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© Достоевский / Нон-стоп Продакшн

"Мороз, Красный нос", Н. А. Некрасов

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© Собор / Киностудия КИТ

"Мертвые души", Н. В. Гоголь

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© Мертвые души / Мосфильм

"Анна Каренина", Л.Н. Толстой

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© Анна Каренина. История Вронского / Мосфильм

"Муму", И. С. Тургенев

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© Му-му / ВГТРК

"Письмо к матери", С.А. Есенин

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© Есенин / Про-Синема продакшн

Комментарии

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Гороухща не сдаёцца
19 минут назад

Примус? Сбивал нас с толку? Серьезно?
ЗЫ Как ващще при наличии этих ваших энторанетов с гуглами-википедиями что-то может сбивать с толку?

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