14 слов, которые сбивали нас с толку на уроках литературы. А вы знаете их значение?

Читая классические произведения, мы нередко сталкиваемся со словами, которые сегодня звучат как загадка. Откуда у графини наколка? Зачем дама сдает в багаж картонку? Некоторые из этих слов вышли из употребления вместе с исчезнувшими предметами и профессиями, другие просто уступили место современным аналогам. Хотите проверить себя в нашем тесте: насколько точно вы помните значение таких слов?