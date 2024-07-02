14 звезд, которые так преобразились, что хоть новые документы делай
Знаменитости
1 час назад
Знаменитости экспериментируют с внешностью чаще других — профессия обязывает. Но если одни ограничиваются простой сменой прически или цвета волос, другие идут на более кардинальные изменения.
Лана Дель Рей
Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Richard Shotwell/Invision/East News
Опра Уинфри
VALERIE MACON/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Крис Пратт
Broadimage/EAST NEWS, Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News
Эль Фэннинг
MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News
это просто смена стиля. недавно видела отрывок из фильма про Ива СенЛорана на эту тему
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Дженнифер Хадсон
William D. Bird / Everett Collec / EAST NEWS, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Джессика Симпсон
Invision/Invision/East News
Джесси Племонс
Invision/Invision/East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News
В чёрном зеркале в одном из эпизодов снимался. Такая роль неприятная у него была. И так же и воспринимала его. А сейчас смотрю, вполне приятная внешность.
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Тори Спеллинг
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Келли Осборн
20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Келли Кларксон
Invision/Invision/East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Робби Уильямс
ddp images/Breuel-Bild/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News
Кристина Агилера
Джон Гудман
Andy Kropa/Invision/AP/East News, Jeffrey Mayer/Associated Press/East News
Минди Калинг
AFP/EAST NEWS, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Удивительно, как всего лишь одна деталь может существенно изменить внешний вид. В нашей другой подборке мы собрали известных женщин, которые поколдовали над веками и словно превратились в других людей.
Фото на превью 20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News
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