14 звезд, которые так преобразились, что хоть новые документы делай

Знаменитости
1 час назад

Знаменитости экспериментируют с внешностью чаще других — профессия обязывает. Но если одни ограничиваются простой сменой прически или цвета волос, другие идут на более кардинальные изменения.

Лана Дель Рей

Priscilla Grant/Everett Collection / East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Опра Уинфри

VALERIE MACON/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Крис Пратт

Broadimage/EAST NEWS, Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / East News

Эль Фэннинг

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Элина Че
3 часа назад

это просто смена стиля. недавно видела отрывок из фильма про Ива СенЛорана на эту тему

-
-
Ответить

Дженнифер Хадсон

William D. Bird / Everett Collec / EAST NEWS, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джессика Симпсон

Invision/Invision/East News

Джесси Племонс

Invision/Invision/East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News
Белади
4 часа назад

В чёрном зеркале в одном из эпизодов снимался. Такая роль неприятная у него была. И так же и воспринимала его. А сейчас смотрю, вполне приятная внешность.

-
-
Ответить

Тори Спеллинг

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Келли Осборн

20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Келли Кларксон

Invision/Invision/East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Робби Уильямс

ddp images/Breuel-Bild/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News

Кристина Агилера

© GTCRFOTO / Alamy Stock Photo, Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Джон Гудман

Andy Kropa/Invision/AP/East News, Jeffrey Mayer/Associated Press/East News

Минди Калинг

AFP/EAST NEWS, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Удивительно, как всего лишь одна деталь может существенно изменить внешний вид. В нашей другой подборке мы собрали известных женщин, которые поколдовали над веками и словно превратились в других людей.

Фото на превью 20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News, Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Комментарии

Уведомления

Похожее