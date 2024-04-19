15 звезд, которые так искусно поколдовали над веками, что аж Вий позавидует
Веки для глаз — как огранка для алмаза. Удивительно, насколько сильно их форма может преобразить внешность человека. Мы убедились в этом на примере известных женщин, сравнив фотографии, сделанные в разные годы. Сложно сказать, как они добились подобного эффекта: с помощью умелого макияжа или более радикальными способами, но результат, как говорится, на лицо. А в конце статьи вас ждет история Рене Зеллвегер, которой понадобились годы, чтобы найти в себе силы заговорить на тему якобы перенесенной операции.
Блейк Лайвли
Адриана Лима
Нина Добрев
Кендалл Дженнер
Дав Кэмерон
Белла Хадид
Пэрис Хилтон
Тейлор Свифт
Зои Кравиц
Хейли Бибер
Дженнифер Лоуренс
Софи Тернер
Эшли Симпсон
Хилари Дафф
Кейт Бекинсейл
Бонус: Рене Зеллвегер
Слухи о том, что Рене прибегла к услугам пластического хирурга, появились в 2014 году после церемонии вручения Elle Women. Журналисты и простые пользователи, не стесняясь в выражениях, обсуждали «новое лицо» актрисы, гадая, какую же операцию она перенесла. Сама звезда не давала никаких комментариев и на какое-то время ушла в тень. Лишь спустя 2 года Зеллвегер прервала молчание. Женщина опровергла все обвинения в пластической хирургии, заявив, что она никогда не хотела менять ни свое лицо, ни форму глаз.
В то время как одни знаменитости предпочитают не распространяться о хирургических вмешательствах, другие, наоборот, открыто говорят о своей пластике. Шэрон Стоун рассказала о неудачном опыте увеличения груди, а Белла Хадид призналась, что жалеет о том, что сделала ринопластику в 14 лет.