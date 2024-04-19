15 звезд, которые так искусно поколдовали над веками, что аж Вий позавидует

Веки для глаз — как огранка для алмаза. Удивительно, насколько сильно их форма может преобразить внешность человека. Мы убедились в этом на примере известных женщин, сравнив фотографии, сделанные в разные годы. Сложно сказать, как они добились подобного эффекта: с помощью умелого макияжа или более радикальными способами, но результат, как говорится, на лицо. А в конце статьи вас ждет история Рене Зеллвегер, которой понадобились годы, чтобы найти в себе силы заговорить на тему якобы перенесенной операции.

Блейк Лайвли

Адриана Лима

Mario Santoro/AdMedia/SIPA/EAST NEWS

Нина Добрев

imago stock&people/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Кендалл Дженнер

EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/East News

Дав Кэмерон

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Белла Хадид

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo , AUG/FaceToFace/REPORTER / East News AUG/FaceToFace/REPORTER / East News

Пэрис Хилтон

Ron Wolfson/Everett Collection / East News , Chris Pizzello/Invision/East News

Тейлор Свифт

Ann Porter/Broadimage/EAST NEWS , Jordan Strauss/Invision/East News

Зои Кравиц

AFP/EAST NEWS , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Хейли Бибер

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Лоуренс

Dee Cercone/Everett Collection / East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Софи Тернер

AFP/EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/East News

Эшли Симпсон

EVERETT/EAST NEWS , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Хилари Дафф

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , fernandoallende@broadimage/Broad Image/East News

Кейт Бекинсейл

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Бонус: Рене Зеллвегер

Courtesy Everett Collection / East News , Celebrity Monitor, PacificCoastN/EAST NEWS , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Слухи о том, что Рене прибегла к услугам пластического хирурга, появились в 2014 году после церемонии вручения Elle Women. Журналисты и простые пользователи, не стесняясь в выражениях, обсуждали «новое лицо» актрисы, гадая, какую же операцию она перенесла. Сама звезда не давала никаких комментариев и на какое-то время ушла в тень. Лишь спустя 2 года Зеллвегер прервала молчание. Женщина опровергла все обвинения в пластической хирургии, заявив, что она никогда не хотела менять ни свое лицо, ни форму глаз.

В то время как одни знаменитости предпочитают не распространяться о хирургических вмешательствах, другие, наоборот, открыто говорят о своей пластике. Шэрон Стоун рассказала о неудачном опыте увеличения груди, а Белла Хадид призналась, что жалеет о том, что сделала ринопластику в 14 лет.