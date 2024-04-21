по первой истории ролик видела, только там был уборщик-мужчина
15 человек, которые ведут себя так же непредсказуемо, как и погода в апреле
Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Вот ничего не предвещало беды, а потом бац — и с виду адекватный человек начинает вести себя так, что и предугадать нельзя. То парень на свидании пригласит покататься на троллейбусе и начнет рассказывать о духах. То лучший друг признается в любви с помощью попугая. А то и вовсе незнакомая девушка в парке внезапно подбежит и поможет.
- У нас в школе возникла небольшая проблема. Некоторые девочки начали красить губы и оставлять на зеркале в школьном туалете следы поцелуев. Уборщица каждый вечер вытирала все, а на следующий день следы помады снова появлялись. Директор собрал учениц и объяснил, что уборщице трудно все это вытирать. Для убедительности попросил ее показать, как она это делает. А уборщица взяла тряпку и макнула ее в унитаз, потом начала вытирать ей зеркало. С тех пор следы никто не оставляет. © Карамель / VK
- Пошла на свидание с парнем, который мне очень нравится, сделала красивый макияж и оделась идеально! Но не учла один момент: надела белые джинсы, а на днях должны были начаться месячные. Я бы так и не волновалась об этом, если бы не девушка, которая подбежала меня обнять (мы с парнем гуляли в парке), и начала завязывала свою рубашку на моих бедрах. Я ничего не понимаю и говорю парню подождать меня, пока быстренько поговорю с подругой, и мы с ней отходим. Она тут же извиняется и говорит, что я протекла и что могу ее рубашку оставить себе. Какой же крутой она показалась мне в тот момент! Взяв ее номер и поблагодарив, я вернулась к парню. С ним я в итоге начала встречаться, а с той девушкой теперь дружу. © Палата № 6 / VK
- Мой парень иногда ложится на пол, чтобы расслабиться. Но делает он это в таких неожиданных местах, что я вечно пугаюсь. Однажды он лежал на полу перед входной дверью, гладил кошку и уснул. Когда я это увидела, моей первой мыслью было, что он упал, ушибся и потерял сознания. Или вот как-то я не могла найти его и начала волноваться. А он, оказывается, лежал на террасе за домом и «разговаривал» со скунсом. Это было ночью. © smallwren7558 / Reddit
- Полтора года назад подруга со скандалом разошлась с парнем, это стало для нее серьезной травмой. Она долгое время не могла прийти в себя, не ела, не выходила из дома, не общалась ни с кем. Лишь воду пила и спала. Кое-как нам с подругами и ее родителями удалось спасти беднягу. Она вернулась в обычное русло жизни, а год назад завела себе домашнюю крысу. Назвала в честь бывшего — Антон. Подруга тратит на эту крысу почти все свои деньги! Ванночки для него делает, тратится на разные средства для ухода, домики покупает, еду элитную. Да эта крыса живет в 100 раз лучше меня! © Карамель / VK
- Моя жена — аккуратистка до мозга костей. Но тут я заметил, что когда заканчивается туалетная бумага, она просто берет новый рулон и устанавливает его поверх втулки. Спросил ее, почему она так делает. Ответила: «Это единственное, в чем я позволяю себе лениться». По-моему, уморительно. © Human-Magic-Marker / Reddit
- Не так давно у меня случилось самое хаотичное свидание за все мои 25 лет. Познакомились с ним в приложении для знакомств, договорились встретиться и погулять. Сначала все было нормально, но потом он пригласил меня покататься в троллейбусе. Причем за себя он заплатил, потому что у него был проездной, а мне пришлось самой себе билет брать. Мы сидели, он ел чипсы, рассказывал о компьютерных играх, а потом достал каталог косметики и начал показывать духи, которые хочет себе купить. Через пару часов я пошла домой и не могла понять, что это было вообще. © Карамель / VK
- Еще 5 лет назад я была злобной и меркантильной. Не умела и не хотела никого любить, а верхом радости считала брендовые шмотки, ювелирку и сумки. Сама детдомовская, никогда не знала ласки и любви. После училища начала пахать и не могла остановиться. А в один день, возвращаясь с работы, нашла щенка. Испуганного, замершего и очень голодного щенка. Как и у меня, у него никого не было. И он был никому не нужный. Я забрала этот серый комочек и полюбила всем сердцем. Накормила, накупала, потом долго лечила его от всяких болячек. Много-много обнимала и выгуливала. И теперь для счастья мне нужен он, его зеленый мячик, мой удобный спортивный костюм и наши долгие вечерние прогулки в парке. © Палата № 6 / VK
- У сына возле дома угнали электрический самокат. Говорит, что какой-то большой и серьезный мужик в деловом костюме буквально из-под носа с криками: «Извини меня, пожалуйста», забрал самокат и быстренько уехал. Заявление в полицию подавать не стали, почему-то решили дождаться вечера. И не зря. Вечером сидим, ужинаем, как вдруг во дворе кто-то сигналит. И сигналит, не переставая. Выглядываем в окно, а там мужик в костюме и с нашим самокатом.
Позвали подняться. И он рассказал, что опаздывал на работу, у него была важная сделка, но машина сломалась, а такси не ехало. Вот и пошел на «преступление». Очень извинялся, оставил нам коробку конфет и удалился. Решили открыть конфеты к чаю, а там $ 1 тыс. И записка: «Назад не возьму. Потратьте с пользой. Спасибо за помощь». © Палата № 6 / VK
- Муж обещал вернуться домой до 11 вечера, а приперся в час ночи. Я решила преподать ему урок и немного испугать, взяла сковородку в руки и грозно встречала «загулявшего» возле входной двери. Он заваливается в квартиру, видит меня и тут же начинает улыбаться. Не стал лезть обнимать меня, просто сказал: «Ой, моя Настенька, ты меня прям встречаешь. Спасибо большое, солнышко, я не голодный, сразу спать лягу. Можешь спрятать сковородочку». © Мамдаринка / VK
- Когда люди грубят моему мужу в пробке, он не хамит им в ответ, а высовывает язык и корчит рожицу. Говорит, это сбивает людей с толку, ему нравится. © rando_bowner / Reddit
- Мои соседи — бизнесмен в возрасте и его красотка-жена на 15 лет младше, вечно на каблуках и вся такая из себя. Сосед держит небольшую грядку с овощами: любит там копаться, никому больше это не доверяет. Но случилось у него что-то со спиной, ходить не мог. Так его женушка скинула элитные шмотки и прополола огурцы, подвязала их, сорняки выдрала, все полила. Сосед аж запись с камер сохранил, нам даже показывал. © Подслушано / Ideer
- Лучший друг на день рождения подарил попугайчика. В первые дни попугайчик немного стеснялся, а потом привык к новому месту и разговорился. Глубокая ночь, я почти засыпаю. Сквозь сон слышу: «Кирилл любит Настю». Думаю, послышится же такое. А он снова: «Кирилл любит Настю». Оказалось, что мой друг решил вот так вот оригинально признаться мне в чувствах. А я тоже его давно люблю. Просто думала, что это не взаимно. Съехались и уже приобрели нашему пернатому купидончику подружку. Ведь каждый хочет любви и ласки. © Палата № 6 / VK
- Выруливаем мы с подругой из ресторана. Не успели выйти на улицу, как к нам подошла милая с виду бабуля и ангельским голоском попросила помочь ей денежкой. А мы как-то растерялись и вообще не очень-то жалуем попрошаек. Ответили ей, что у нас нет денег, и поспешили прочь. А она нам уже совершенно другим тоном вслед: «Ну, конечно, сами вышли из ресторана, а денег нет». И как заорет: «Врете вы все!» © Подслушано / Ideer
- Муж любит ужасы и триллеры. Но если в любом фильме кто-то внезапно появляется на экране, муженек орет как оголтелый. Раньше наша собака аж прибегала — думала, что на нас напали. А теперь привыкла к таким крикам и просто приоткрывает один глаз, чтобы проверить, все ли в порядке, и снова засыпает. © flyingphoenix_20 / Reddit
- Moй oтeц — coлидный чeлoвeк, зaнимaeт выcoкую дoлжнocть нa фиpмe. Eгo вce увaжaют и cчитaют умным, выcoкoмopaльным, cepьезным. Bидeли бы эти люди, кaк мoй папа peзкo влeтaeт в кoмнaту и пытaeтcя изoбpaзить бaлeт. Кpужитcя, пpыгaeт, зaдиpaeт pуки и нoги, пocлe чeгo дeмoнcтpaтивнo в пpыжкe удaляeтcя из кoмнaты. A мы кaждый paз cидим c мaмoй и oфигеваем. © Сокровенные истории / VK
У нас есть еще подборка историй, чей финал так же непредсказуем, как и герои данной подборки.
Комментарии
За папу-любителя балета обидно ;"-(( может у человека мечта была, а пришлось начальником стать.. Эххх...на работе-то не потанцуешь особо, сразу рубашонку с длинными рукавами оформят и прописку в комнате с мягкими стенами..
первая история - старый анекдот/быль из США, где девочка показали, как уборщик моет туалеты
У жены Роберта Дауни младшего спросили, как это жить со звездой. Она ответила, это для вас он звезда, а я каждое утро вижу, как он в трусах кормит нашего кота