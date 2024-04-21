15 человек, которые ведут себя так же непредсказуемо, как и погода в апреле

Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Вот ничего не предвещало беды, а потом бац — и с виду адекватный человек начинает вести себя так, что и предугадать нельзя. То парень на свидании пригласит покататься на троллейбусе и начнет рассказывать о духах. То лучший друг признается в любви с помощью попугая. А то и вовсе незнакомая девушка в парке внезапно подбежит и поможет.