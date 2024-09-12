Стиль "веселая фермерша")
Хотя с такой фигурой и внешностью будет хорошо все...
15+ человек, которым не нужны модные правила, потому что они сами создают их
Каждый из нас хотя бы раз видел на улице человека в экстравагантном наряде. Многие называют их чудаками. Но правда в том, что забивая на все правила и общественное мнение, эти люди живут свою лучшую жизнь. И этому принципу стоит только поучиться.
В конце статьи вас будут ждать два бонуса, которые докажут, что затейливыми бывают не только наряды, но и маникюр с аксессуарами.
"Это платье настолько веселое и необычное, что я просто пищу от восторга!"
Стиль "веселая фермерша")
"Я так люблю исторические наряды! Моя б воля − носил бы их не снимая"
"Я дизайнер одежды. Кажется, я создала идеальную одежду для клоунов!"
"Я мечтала об этом платье! Оно нелепое до предела, но безумно мне нравится!"
"Выпускаю наружу своего внутреннего фаната аниме"
И в каком месте здесь аниме? Не всё то японское, что мультики и наоборот
"Чувствую себя восхитительно, когда надеваю костюмы!"
"Это платье буквально сделано из радуги!"
"Один из моих самых любимых нарядов за последний год!"
"Пыталась одеться в стиле "тихая роскошь", а получилась "громкая нищета". Но мне так даже больше нравится!"
А мне опять приснился
Крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска...
"Один из любимейших нарядов в 2023 году"
"Я работаю учительницей и вот парочка моих любимых нарядов"
«Нарядилась в льняное платье и теперь выгляжу точь-в-точь как Добби»
"Жду не дождусь, когда смогу наконец нарядиться в свой тренч из тюля!"
"Я наконец дошила свой комбинезон!"
"Привнесла немного чудинки в свой офисный стиль"
- Все отдала, чтобы быть твоей коллегой! © RealityStrange10** / Reddit
Бонус: Мне так понравился цвет этого лака! А потом мне сказали, что он выглядит точь-в-точь как гороховый суп!
Бонус 2: На меня смотрят с завистью! А все потому, что я купил себе "бабушкину тележку" и ни в чем себе не отказываю
Еще больше модников, которые одеваются так, как велит им сердце, вы найдете в другой нашей статье.
Комментарии
Многие образы мне понравились ☺️ И я за яркие краски в серых буднях 😊
Не знаю,но большинство нарядов для тематической вечеринки подходит. Ну не встречался мне народ в такой одежде в повседневной жизни.