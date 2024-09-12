15+ человек, которым не нужны модные правила, потому что они сами создают их

Каждый из нас хотя бы раз видел на улице человека в экстравагантном наряде. Многие называют их чудаками. Но правда в том, что забивая на все правила и общественное мнение, эти люди живут свою лучшую жизнь. И этому принципу стоит только поучиться. В конце статьи вас будут ждать два бонуса, которые докажут, что затейливыми бывают не только наряды, но и маникюр с аксессуарами.

"Это платье настолько веселое и необычное, что я просто пищу от восторга!"

"Я так люблю исторические наряды! Моя б воля − носил бы их не снимая"

"Я дизайнер одежды. Кажется, я создала идеальную одежду для клоунов!"

"Я мечтала об этом платье! Оно нелепое до предела, но безумно мне нравится!"

"Выпускаю наружу своего внутреннего фаната аниме"

"Чувствую себя восхитительно, когда надеваю костюмы!"

"Это платье буквально сделано из радуги!"

"Один из моих самых любимых нарядов за последний год!"

"Пыталась одеться в стиле "тихая роскошь", а получилась "громкая нищета". Но мне так даже больше нравится!"

"Один из любимейших нарядов в 2023 году"

"Я работаю учительницей и вот парочка моих любимых нарядов"

«Нарядилась в льняное платье и теперь выгляжу точь-в-точь как Добби»

"Жду не дождусь, когда смогу наконец нарядиться в свой тренч из тюля!"

"Я наконец дошила свой комбинезон!"

"Привнесла немного чудинки в свой офисный стиль"

Все отдала, чтобы быть твоей коллегой! © RealityStrange10** / Reddit

Бонус: Мне так понравился цвет этого лака! А потом мне сказали, что он выглядит точь-в-точь как гороховый суп!

Бонус 2: На меня смотрят с завистью⁠⁠! А все потому, что я купил себе "бабушкину тележку" и ни в чем себе не отказываю