15+ человек, которым не нужны модные правила, потому что они сами создают их

Фотоподборки
3 часа назад

Каждый из нас хотя бы раз видел на улице человека в экстравагантном наряде. Многие называют их чудаками. Но правда в том, что забивая на все правила и общественное мнение, эти люди живут свою лучшую жизнь. И этому принципу стоит только поучиться.

В конце статьи вас будут ждать два бонуса, которые докажут, что затейливыми бывают не только наряды, но и маникюр с аксессуарами.

"Это платье настолько веселое и необычное, что я просто пищу от восторга!"

"Я так люблю исторические наряды! Моя б воля − носил бы их не снимая"

Zest
59 минут назад

Непропорционально маленькая голова, как от другого туловища.

-
-
Ответить

"Я дизайнер одежды. Кажется, я создала идеальную одежду для клоунов!"

"Я мечтала об этом платье! Оно нелепое до предела, но безумно мне нравится!"

"Выпускаю наружу своего внутреннего фаната аниме"

"Чувствую себя восхитительно, когда надеваю костюмы!"

"Это платье буквально сделано из радуги!"

"Один из моих самых любимых нарядов за последний год!"

"Пыталась одеться в стиле "тихая роскошь", а получилась "громкая нищета". Но мне так даже больше нравится!"

Алена
1 час назад

А мне опять приснился
Крокодил зеленый,
Зеленый-презеленый, как моя тоска...

-
-
Ответить

"Один из любимейших нарядов в 2023 году"

"Я работаю учительницей и вот парочка моих любимых нарядов"

«Нарядилась в льняное платье и теперь выгляжу точь-в-точь как Добби»

"Жду не дождусь, когда смогу наконец нарядиться в свой тренч из тюля!"

Nika88
42 минуты назад

Практичности ноль, но как же мне нравится, особенно в этом цвете 😍

-
-
Ответить

"Я наконец дошила свой комбинезон!"

"Привнесла немного чудинки в свой офисный стиль"

Elean
1 час назад

Очаровательная девушка, очень кинематографичное лицо

-
-
Ответить

Бонус: Мне так понравился цвет этого лака! А потом мне сказали, что он выглядит точь-в-точь как гороховый суп!

Ushwood
55 минут назад

Лак цвета штанов учительницы, которые несколькими фотками выше.

-
-
Ответить

Бонус 2: На меня смотрят с завистью⁠⁠! А все потому, что я купил себе "бабушкину тележку" и ни в чем себе не отказываю

Еще больше модников, которые одеваются так, как велит им сердце, вы найдете в другой нашей статье.

Фото на превью lauralately / Reddit

Комментарии

Уведомления
Апрель
1 час назад

Не знаю,но большинство нарядов для тематической вечеринки подходит. Ну не встречался мне народ в такой одежде в повседневной жизни.

-
-
Ответить

Похожее