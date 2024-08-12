15 человек, которые хотели отдохнуть по-человечески. Но все пошло не по плану
Уезжая в отдых или путешествие люди надеются, что по приезду их будет ждать уютный номер, теплая постель и вкусная еда. Но реальность порой оказывается жестока. Иногда блюда выглядят так, будто их сделали "на отвали". А вид из окна вызывает только слезы.
"Пришли в отеле в итальянский ресторан и заказали салат. Вот как себе его представляют египтяне"
"Мирно спали с папой с утра, мама решила приготовить завтрак. Вот как выглядит теперь микроволновка"
"Поехал в отпуск. Сел на место в самолете. Спасибо, отличное начало отдыха, блин"
"Только что приехал в отель и зашел в свой номер с "видом на море"
Странный дизайн ковра в холле отеля. Что здесь вообще произошло?
"Перегородка в душе нашего отеля протекает, и невозможно искупаться, не залив все вокруг"
Из спальни на ванную открывается прекрасный вид
«Вот почему нужно проверять кофемашину в отеле перед использованием»
"Из окна моего номера открывается такой чудесный вид"
Видимо, этого номера вообще не существует
"Мой рост - 190 см. А вот санузел в номере моего отеля"
"Бесплатная еда в 4-звездочном отеле"
«Забронировал номер в отеле с видом на Акрополь. Только что заселился»
«Заселились в отель 4 звезды. Внимание, туалетная бумага»
Я открою курсы по складыванию бумаги в несколько раз и стану богатой. Постоянно эту фигню постят.
"Бесплатный завтрак в четырехзвездочном отеле"
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Комментарии
Как они могли исправить неточности в июле, если статья вышла 22 минуты назад? 🤔
Гляжу, Мaтрoскин с Шaрикoм oпять в стрoю. Инaчe слoжнo oбъяснить, чтo в пoдбoркe прo "oтдoхнуть" дeлaeт, нaпримeр, кривoрукaя пoльзoвaтeльницa микрoвoлнoвки. Ну, eсли, кoнeчнo, aвтoр нe хoчeт скaзaть, чтo oнa с микрoвoлнoвкoй путeшeствуeт.
A в oстaльнoм – кaк oбычнo. Oпять тe жe фoтки. В кoтoрый рaз тaм ктo-тo зaтaпливaeт душевую, a мoжнo былo бы прoстo нe oтплясывaть в душe под бoлливудскиe хиты. Нo я этo ужe тoжe писaлa. Aвтoры кoпипaстят кoпипaсты свoи, мы кoпипaстим свoи кoммeнтaрии. Вeсeлo тo кaк! (нeт)