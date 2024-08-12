15 человек, которые хотели отдохнуть по-человечески. Но все пошло не по плану

Уезжая в отдых или путешествие люди надеются, что по приезду их будет ждать уютный номер, теплая постель и вкусная еда. Но реальность порой оказывается жестока. Иногда блюда выглядят так, будто их сделали "на отвали". А вид из окна вызывает только слезы.

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Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.