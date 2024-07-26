15+ человек, которые и раньше сталкивались с халтурой, но с такой — точно впервые

В жизни нам часто приходится сталкиваться с людьми, у которых разный подход к работе. Одни стараются делать все качественно и прилагают к этому все усилия, а другие просто творят с девизом «И так сойдет». Порой такие легкомысленные выкрутасы приводят к самым нелепым ситуациям.

Эта канализационная решетка, наверное, только для красоты

"Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно"

"Заплатила $ 75 за маникюр. В этот салон больше ни ногой"

"Все лучшее — детям, но это не точно. У нас во дворе появился вот такой детский городок. Съезд с горки аккуратно выведен на лавочку"

"У знакомых в квартире вот такая розетка. Вполне рабочая"

Посмотрите еще на одну подборку халтурщиков, которые выполняли свою работу, думая о чем-то другом.

"Новый туалет у нас на работе. Великолепный вид на внутренний дворик"

«Мою новую беспроводную мышь нельзя выключить. Или включить»

«Нашел эту красотищу на чердаке. Держу на тот случай, когда захочется похихикать»

«Вилка».

Когда архитектор ненавидит само понятие «симметрия»

«Шел по тротуару и увидел этот уличный фонарь. Гениально»

"Папа сначала снял лестничную площадку, а затем понял, что нужные инструменты для установки новых прибудут только через пару дней"

"Заказали на годовщину доставку из мексиканского ресторанчика. Это 3 тако, которые нам привезли. Что ж, с праздничком"

Правильнее сказать, что это конфеты со следами желейной начинки

Никто не способен объяснить, как у людей руки-то поднимаются сотворить такое

© E4zyBr33ze / Reddit Morgana 5 часов назад "Глядя на такую работу, хочется посоветовать некоторым умельцам в срочном порядке выбрать другую профессию, чтобы очистить карму." - кажется, редактора адме начали что-то о себе понимать - - Ответить

Глядя на такую работу, хочется посоветовать некоторым умельцам в срочном порядке выбрать другую профессию, чтобы очистить карму.

«Казалось бы, ну какая разница, как установить панельку на вафельницу? Но дьявол кроется в деталях»

Булочка. Котлета. Сыр. Огурчики. Казалось бы, что сложного? Оказывается, и тут есть множество способов ошибиться

"Интересно, сколько же воды налито в чайнике"

Идеальный способ расшатать нервы перфекционисту

«Мне кажется, что в моем мороженом с шоколадной крошкой и печеньем чего-то не хватает»

Отличное место для выключателя

Хорошо, если человек признает свои ошибки и тут же старается все исправить. Но ведь есть такие люди, для которых халтурная работа стала нормой жизни.

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.