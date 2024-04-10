15+ человек, которые постоянно влипают в неловкие истории из-за своей моложавой внешности

Ох, уж это кокетство: «я так хорошо и молодо выгляжу, задолбали путать с малолеткой»)

Я же скребком гуаша лицо кошмарю каждый день, чтобы скинуть 14 минут жизни, и делаю маски как психопатка.

« Мне было лет 40. Я пошел в заведение послушать кавер-группу … «Как думаете, сколько мне лет?» Она: «Что-то около 22?»… я думаю, что все дело в моей любви к готической музыке и большим шляпам» — вы о шляпе пасечника?