Божечки-кошечки, мужчиночка-корзиночка не умеет выбирать себе носки и ответить базарной хабалке, поцеловав жену взасос...
15+ человек, которые постоянно влипают в неловкие истории из-за своей моложавой внешности
Вопрос «Как думаешь, сколько мне лет?» загонит в тупик любого человека. Потому что появляется опасение ненароком обидеть собеседника слишком большой цифрой. Или слишком маленькой — это тоже не всегда льстит людям. Герои нашей подборки не дадут соврать. Ведь они то и дело попадают в неловкие ситуации из-за своей моложавой внешности.
- Получилось так, что я выгляжу моложе жены, хотя я старше ее на год. Причины? Думаю, моя наследственность и пышное телосложение супруги. Как-то раз гуляли по вещевому рынку. Жена подошла к лотку, чтобы выбрать мне носки. А я стоял рядом и наблюдал. И тут продавщица, взглянув на меня, заявляет супруге: «Вашему сыночку точно подойдут». Жена сразу меняется в лице, а потом как выдаст: «Сыночка мы только планируем, а мужу носки у вас я покупать не буду». «Пойдем, дорогой», — обращается она ко мне. Уходя, я не удержался и оглянулся. Продавщица все еще удивленно смотрела нам вслед. Я помахал ей рукой, и мы с женой пошли дальше. © 1111zzzz / Pikabu
- Был в ресторане — отдыхали с друзьями. Разговорился с красивой брюнеткой лет 40 (то есть ровесницей). Болтали уже полчаса, и я думал, что все идет замечательно. Как вдруг она заявляет:
— Ты кажешься хорошим парнем, надо тебя с дочкой познакомить.
— Зачем?
— Ну, вы примерно одного возраста, вдруг поладите.
— Да? А сколько дочери лет?
— 20... © jcdenton45 / Reddit
- Однажды я собиралась встретиться с двумя учителями сына — он учится в средней школе. Проводила ребенка на занятия, а после звонка встала возле нужного кабинета и жду. И тут мимо идет какой-то сотрудник. Останавливается. Просит показать пропуск. Я подумала, что он говорит о пропуске для родителей, но мне ничего такого не дали. Отвечаю, мол, нет пропуска.
Он достает блокнот, спрашивает имя и фамилию, все фиксирует. Затем отрывает лист и протягивает его мне с указанием отнести это в администрацию. Я подумала, что это просто бумажка для получения пропуска, и отправилась в нужный кабинет. Но там надо мной посмеялись. Оказывается, согласно этой записке меня надо было наказать за опоздание и прогул уроков. © XxLuceWaynexX / Reddit
- Мама ехала на работу на авто. Стоит на светофоре, стекла опущены. И тут подъезжает спортивная тачка, и водитель говорит что-то вроде этого: «Эй, малышка, не хочешь со мной прокатиться?» Мама очень удивилась и спросила, не слишком ли он молод. Парень запротестовал: «Мне вообще-то 25!» А она такая: «Ого! Аж на полтора года старше моего сына!» От шока парень даже не сразу отреагировал на нужный свет. © purrincesskittens / Reddit
- С мужем и его родней пришли в ресторан, но пришлось ждать, пока освободится какой-нибудь столик. Когда истекло уже минут 40, ко мне подошел администратор и вручил воздушный шарик. Затем сказал моим «родителям», что он просто в восторге, насколько я терпелива и как хорошо себя веду. А мне 25 лет. © Tia_Baggs / Reddit
- В юности поломался у меня магнитофон. Вы можете представить, чем был магнитофон для 18-летней девчонки? Да это вся жизнь! Как сейчас телефон.
Дозвонившись до радиоателье, взмолилась: «Ну примите, ну пожалуйста!» И мне отвечают: «Приносите!»
Ну, думаю, надо их обворожить. Я тогда косметикой еще не пользовалась. А тут подкрасилась, принарядилась в силу возможностей. Прихожу. За стойкой сидит мальчик лет 12-15 и что-то ковыряет, а приемщик ему говорит: «Возьмешь?»
Этот мальчик поднимает на меня свои глаза и отвечает: «Возьму».
Потом он пригласил меня на свидание. По телефону. Я спрашиваю:
— Сколько тебе лет, мальчик?
— 24.
— Паспорт принеси!
Первое свидание, а я у него паспорт проверяю... Ну, в общем, не соврал.
В этом году уже 27-летие свадьбы будем отмечать. © uitslipochtli / Pikabu
- Я мелкая, выгляжу куда младше своего возраста. А моей дочери сейчас 15, и она внешностью пошла в отца — высокая, крупная. Ходили с ней по торговому центру на днях, выбирали одежду. Я увидела магазин детской одежды и предложила заскочить. Ну, мало ли, вдруг там найдется что интересное. Дочь тут же завыла: «Ты меня позоришь, я уже взрослая!» Но на минутку мы все-таки зашли. Пока я стояла, рассматривая что-то, к дочке подошла продавщица и спросила ее: «На девочку ищете? А сколько ей лет?» Мы с дочкой не смогли сдержать смех. Она теперь подкалывает меня: «Ну что, мам, давай в „Детский мир“ зайдем, сапожки тебе выберем?» © Мамдаринка / VK
- Нет, я все понимаю, когда у меня в магазинах паспорт спрашивают. Я с трудом, но терпела, когда на меня в роддоме все смотрели с легким презрением, как на слишком юную мамашу. Я улыбаюсь, когда меня принимают за старшую сестру моей девочки-лапочки. Я молодо выгляжу, особенно без косметики. И ростом не вышла.
Но я не выдержала, когда в дверь постучала девушка с социальным опросом и сказала: «Здрасьте, мама-папа дома?»
Дома, блин! Я сама мама, и я дома! © Zai4ixa / Pikabu
- Нам с мужем по 30 лет. Недавно были в заведении, куда пускают только совершеннолетних. Так вот меня не хотел пускать вышибала, пока я не показала документы. Мужа эта ситуация задела. И когда мы праздновали мой день рождения в ресторане, муж спросил официанта, сколько, по его мнению, мне лет. Он сказал, что я наверняка подросток. Тогда муж спросил: «А мне сколько?» Официант возьми да ляпни: «Тридцатник!» Теперь супруг опасается, что люди смотрят на него как на нехорошего человека, когда он со мной. © Amusing_Avocado / Reddit
- Мне было лет 40. Я пошел в заведение послушать кавер-группу, и мое внимание привлекла одна женщина. Подошел, а она такая: «О, я знаю твоих родителей!» Но так как я живу совсем не в том месте, где вырос, то ответил: «Вряд ли...» Назвал ей имена, и она признала, что ошиблась. Из любопытства я решил спросить: «Как думаете, сколько мне лет?» Она: «Что-то около 22?» Узнав правду, собеседница заявила, что у меня хорошие гены, но лично я думаю, что все дело в моей любви к готической музыке и большим шляпам. © goblined / Reddit
- Повела своего 13-летнего сына к новому педиатру (мне 32). И заметила, что персонал ведет себя довольно недружелюбно и холодно по отношению ко мне. Никакого дурного слова, но в воздухе витало напряжение. А после визита я зашла в свой профиль на сайте клиники, и обнаружила сообщение. Писали, что мой сын пришел с девушкой, и это неуместно. Просили срочно приехать. Они пытались со мной связаться, пока я собственной персоной сидела у них в клинике! © VegetableReturn643 / Reddit
- Моя жена и ее мама однажды решили посидеть в местной кофейне. Когда супруга попросила черный кофе, бариста засмеялся и сказал что-то вроде: «Как мило!» Потом жена и теща отправились к месту выдачи напитков, предварительно обратив внимание на то, что сумма в чеке была меньше ожидаемой. Через 5 минут теще принесли ее кофе, а жене — ничего. Она пошла разбираться, в чем дело, и бариста сказал: «Милая, тебе еще рано употреблять кофеин!» А затем обратился к теще: «Почему вы позволяете ребенку пить кофе? Это вредно в таком возрасте!» Когда жена заявила, что ей 24, бариста попросил документы. А когда убедился в своей неправоте, очень смутился. В итоге кофе был за счет заведения в знак извинений. © sup3rman / Reddit
- Прошлой зимой сел аккумулятор в машине. Ночью пытаюсь ее вытолкнуть с припаркованного места, чтобы тросом кто-нибудь дернул. Подъезжает полиция, спрашивают, мол, чем я тут занимаюсь. Объясняю. В ответ вопрос: «Молодой человек, а вам 18 вообще есть?» Улыбнувшись, протягиваю права. Мне 31 год был. Чуть позже они мою машину толкали. Жаль, заснять не получилось. © zwerrling / Pikabu
- Мой первый ребенок не был запланирован. Я позвонила врачу, сообщила о задержке и спросила, что мне делать дальше. Слышу вопрос: «Полагаю, ты планируешь сохранить беременность?» Для справки: у меня моложавая внешность и довольно юный голос. Отвечаю, мол, еще не знаю, на что женщина снисходительным и неприятным тоном начинает меня отчитывать за безответственное поведение. Я едва могла вставить хоть слово. А потом я ненароком упомянула мужа, и тирада сразу же прекратилась. Затем последовал вопрос о дате моего рождения. Клянусь, когда собеседница поняла, что мне уже 30, ее тон изменился как по мановению волшебной палочки. © B-Beans30 / Reddit
- Стоим сегодня с молодым человеком на автобусной остановке, никого не трогаем. Прислонилась к его груди лбом и слышу, как рядом стоящая бабушка говорит своей внучке:
— Посмотри на нее, Машенька, ты же не хочешь стать такой же? Стоят, обнимаются на улице, а потом как натворят дел в свои 14.
Машенька понимающе кивает.
Парень ржет, а я осознаю, что если сейчас попытаюсь ей объяснить, что мне 20, то дам повод назвать себя малолетней вруньей. © Amishi / Pikabu
Это перл, и он просто обязан уйти в народ! Уже прям представляю: "Молодой чемодан, не уступите ли место бабушке?!", "Я занимала вот за этим молодым чемоданом", "Да, я в отношениях, у меня есть молодой чемодан". Это просто божественно!
- В прошлом году поехали со знакомой смотреть мне квартиру под съем. Выходит парень. После приветствия, вглядываясь в мое лицо под светом фонаря, спрашивает:
— А сколько вам лет?
— 28
— Да?! По виду намного больше! Прям намного.
Я промолчал, потому что не знал, что отвечают в таких случаях. Звучало как хамство, но безобидное, скорее, от простоты душевной, чем от злобы.
Я, кажется, не сильно был опечален, однако в голове отложилось, что для меня не прошли даром отвязные туссовки в юности, и я выгляжу старше своего возраста. Ну старше и старше.
А сегодня по пути от барбера захожу в магазин. И мне на кассе говорят:
— А можно ваши документы?
Я отвечаю растерянно, что документов нет.
— Мне 30 лет. Точнее, 29.
— Да? Ну ладно. А по вам и не скажешь.
И несмотря на то, что это был не комплимент, и сказал это вообще мужчина, меня все равно посетила мимолетная радость.
Я теперь понимаю девушек в этом вопросе еще лучше. © egorov94 / Pikabu
Еще больше доказательств того, что не стоит судить по обложке, можно найти в этих материалах:
Комментарии
С молодым чемоданом 😅😂??? Што???? Мне бы тоже это показалось странным😅
Ох, уж это кокетство: «я так хорошо и молодо выгляжу, задолбали путать с малолеткой»)
Я же скребком гуаша лицо кошмарю каждый день, чтобы скинуть 14 минут жизни, и делаю маски как психопатка.
« Мне было лет 40. Я пошел в заведение послушать кавер-группу … «Как думаете, сколько мне лет?» Она: «Что-то около 22?»… я думаю, что все дело в моей любви к готической музыке и большим шляпам» — вы о шляпе пасечника?