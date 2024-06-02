15+ человек, которые просто хотели чуточку украсить квартирку, но сотворили шедевр

Когда дело касается ремонта в доме, то начинается бесконечная нервотрепка. Некоторые могут позволить себе нанять профессионалов, которые за приличную сумму превратят любое жилье в конфетку. Однако многие стараются делать все своими руками и поэтому вкладывают в уютное гнездышко всю душу.
«Два года назад я купил собственный дом. У меня долго не было денег на декор и обстановку, но в прошлые выходные я наконец-то решил все изменить»
«Я теперь не вылезаю из своей ванной»
Идеальное место для того, кто не любит ярких цветов
«Переехала с детьми в новую квартиру. Первые месяцы после развода были трудными. И вот сегодня я просто ахнула от вида. Потихоньку делаю свое гнездышко»
«Наконец-то я развелась с мужем, и теперь это моя личная спальня. Переделала всю комнату по своему вкусу»
Кстати, у нас есть статья про квартиры, у которых после ремонта началась вторая, лучшая жизнь.
«На праздниках я смастерил люстру-осьминога»
«Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы»
«Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья»
«Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило»
«Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено»
«Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке»
«Немного повозился и смастерил кожаный диван»
«Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100»
Посмотрите на еще одну нашу статью, где люди в придачу к дому получили все его секреты.
«Переделка кладовой. Бесили эти металлические полки»
«Жена хотела купить гигантского щелкунчика. Но я сказал, что сделаю его сам»
«А голову я сделал из 2 деревянных салатниц».
«Соткала коврик в виде пруда с карпами»
«Вырезал эту пару красных кардиналов из липы»
«Эти розы в технике оригами я сделал своей девушке ко Дню Святого Валентина»
«Сделала шкаф для хранения DVD из старых чемоданов»
Многие знают, что если начали делать ремонт, то он может непредвиденно затянуться на неопределенный срок. В такие моменты страдает не только кошелек, но и нервы.